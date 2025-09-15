Tic, tac en la política española: EEUU señala a Zapatero y Sánchez por sus vínculos con la narcodictadura de Maduro

Hay quien sostiene que terminará entre rejas.

O como un paria, aunque millonario porque Zapatero se está forrando.

Un tuit irónico, una señal luminosa y una advertencia diplomática han encendido todas las alarmas en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

El foco internacional, tradicionalmente esquivo a los asuntos internos españoles, se posa con fuerza sobre dos nombres propios, en el centro de una tormenta política y judicial que amenaza con escalar.

La presión de Estados Unidos sobre el expresidente y el actual jefe del Ejecutivo español por sus vínculos con la narcodictadura de Nicolás Maduro ha pasado de ser un rumor a convertirse en un proceso institucional en marcha, con potenciales consecuencias diplomáticas, económicas y personales.

La mecha la encendió el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, con un mensaje en X (antes Twitter) en el que sugería retirar el visado de entrada a Zapatero por su proximidad al régimen chavista. La imagen de “El quitavisas”, inspirada en la batiseñal de Batman, fue el símbolo gráfico de una política exterior que, bajo la administración Trump, utiliza la herramienta migratoria como palanca de presión sobre líderes internacionales. ¿Será esta la señal para el quitavisas?, ironizó Landau, marcando un antes y un después en la relación bilateral.

La advertencia se produce en plena ofensiva de Washington contra Maduro, al que acusan de narcotráfico, terrorismo y graves violaciones de derechos humanos. El objetivo es asfixiar al régimen y debilitar a sus aliados, y en ese contexto, las gestiones de Zapatero en Caracas son vistas con extrema desconfianza. En la capital estadounidense se considera que su papel como mediador ha servido para oxigenar al chavismo, en vez de facilitar una transición democrática.

El escándalo oculto: preguntas sin respuesta

El escándalo no solo afecta a Zapatero. El presidente Pedro Sánchez también ha quedado bajo escrutinio tras revelarse adjudicaciones millonarias a la tecnológica china Huawei para encargarse de las escuchas policiales, una decisión que ha generado inquietud en el Congreso estadounidense. Dos congresistas, Richard Hudson y Gus Bilirakis, han solicitado una investigación formal sobre estos contratos, advirtiendo de que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y abren la puerta a restricciones tecnológicas y comerciales.

Se investiga si la intermediación de Zapatero fue clave en estos contratos. Washington sospecha de posibles “contraprestaciones económicas” del régimen venezolano hacia el entorno socialista español.

El uso de la Rico Act (ley contra el crimen organizado), la Ley Federal contra el Terrorismo y la Ley Magnitsky permiten a Estados Unidos rastrear, bloquear e incluso inmovilizar bienes y activos de los involucrados bajo su jurisdicción.

La demanda formalizada en Florida implica que cualquier persona que haya mantenido contacto relevante con la cúpula chavista —incluido el expresidente español— puede ser objeto de investigación y sanción.

Un Congreso dividido y una diplomacia tensa

En España, la crisis ha desatado una intensa polémica parlamentaria. Durante la última sesión de control, la oposición exigió explicaciones al Gobierno sobre el papel de Zapatero en Venezuela y la reacción oficial fue eludir el tema, refiriéndose al conflicto en Gaza y la defensa de la libertad en Ucrania. Los partidos del bloque progresista y nacionalista han cerrado filas en torno a Zapatero, mientras que la oposición, especialmente el Partido Popular y VOX, han denunciado abiertamente sus vínculos con el “narcorégimen” de Maduro.

En paralelo, el PSOE ha votado en contra de declarar organización terrorista al narco venezolano, una medida que sí han apoyado el resto de grupos parlamentarios. El argumento oficial: mantener la política de diálogo y evitar tensiones diplomáticas con América Latina. Para el resto de partidos, el voto socialista es una muestra de dependencia política hacia el entorno chavista, motivada por los lazos personales y políticos de sus líderes.

El cerco se cierra: ¿qué puede ocurrir ahora?

Estados Unidos ya rastrea los vínculos de Zapatero con la trama chavista en su proceso judicial contra Maduro y otros altos cargos por narcotráfico y corrupción.

Se contempla la posibilidad de retirar el visado a Zapatero, bloquear sus activos y sancionarle en virtud de la Ley Magnitsky, como ya ha ocurrido con altos funcionarios venezolanos.

El Departamento de Comercio estudia imponer restricciones a empresas españolas que colaboren con Huawei o el régimen venezolano, lo que podría afectar a contratos públicos y a la imagen internacional de España.

El futuro inmediato pasa por la evolución de la investigación en el Congreso estadounidense, la respuesta del Gobierno español y la presión de la oposición interna. Si Washington decide seguir adelante, el caso podría sentar un precedente diplomático: sería la primera vez que un expresidente europeo es sancionado por sus relaciones con un régimen declarado narcoestado y terrorista por Estados Unidos.