EE.UU. destruye otra lancha narco venezolana y aumenta la presión sobre el chavismo

El Caribe es escenario de una escalada militar que trasciende la lucha contra el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses han destruido una segunda embarcación dedicada al tráfico de drogas procedente de Venezuela, dejando tres muertos identificados como miembros del aparato narcochavista.

El presidente Donald Trump anunció el ataque este lunes, subrayando la determinación de Washington para frenar el flujo de cocaína y desarticular la logística criminal dirigida por el régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos mantiene su mensaje claro: no tolerará que Venezuela siga siendo epicentro logístico del narcotráfico global ni refugio seguro para organizaciones terroristas vinculadas al régimen chavista.

La guerra al narco adquiere así una dimensión estratégica que va más allá del combate a las drogas: es también una disputa por influencia política regional y control sobre recursos clave.

JUST IN: The U.S. military blasted a second Venezuelan narcoterrorist drug trafficking boat killing three cartel members this morning. Rand Paul is in shambles. pic.twitter.com/wdO4hFeZjL — Bad Hombre (@joma_gc) September 15, 2025

Desde hace años, Estados Unidos acusa al gobierno venezolano de encabezar una «narcodictadura», con ramificaciones que alcanzan a altos funcionarios, militares y estructuras estatales. El llamado Cartel de Los Soles, presuntamente liderado por Maduro y figuras clave como Diosdado Cabello, ha sido señalado por Washington como organización terrorista responsable de operaciones internacionales de narcotráfico, lavado de dinero y colaboración con bandas como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El nombre «Los Soles» proviene de las insignias militares que portan miembros involucrados en estas redes. Según informes del Departamento del Tesoro estadounidense, la cúpula chavista ha corrompido instituciones fundamentales para facilitar el tráfico de droga hacia Norteamérica y Europa. Además, se les atribuye apoyo logístico a organizaciones armadas como las FARC colombianas, que utilizan territorio venezolano para operar con impunidad.

La ofensiva estadounidense y el despliegue militar

La presencia militar estadounidense en el Caribe ha aumentado notablemente: ocho buques y un submarino patrullan aguas cercanas a Venezuela, en respuesta al incremento del tráfico ilegal detectado en los últimos meses. Trump ha reiterado públicamente que no descarta operaciones directas dentro del territorio venezolano si persiste la amenaza narco-terrorista: «Veremos qué pasa», declaró, manteniendo la incertidumbre sobre un posible ataque terrestre.

La Casa Blanca sostiene que la logística criminal está plenamente identificada: rutas marítimas, puntos fronterizos, responsables políticos y militares. El último ataque contra la lancha narco es parte del nuevo enfoque norteamericano para cortar las conexiones entre los cárteles venezolanos y sus aliados internacionales.

El Cartel de Los Soles: mito o realidad

Pese a las sanciones internacionales y testimonios directos como el del exjefe de seguridad Leamsy Salazar —quien afirmó haber visto a Cabello organizar envíos masivos de cocaína—, sectores chavistas alegan que la existencia del Cartel es propaganda destinada a deslegitimar al gobierno. Sin embargo, documentos oficiales norteamericanos vinculan directamente a Maduro con actividades ilícitas y sancionan económicamente a su entorno más próximo.

La estructura criminal estaría integrada por funcionarios civiles y militares, responsables del control logístico desde la producción hasta la exportación internacional. La relación con bandas transnacionales refuerza la hipótesis estadounidense: Venezuela se ha convertido en puente clave para el narcotráfico global.

Respuestas desde Caracas: militarización y propaganda

En reacción a los ataques y amenazas estadounidenses, Maduro ha movilizado 25.000 efectivos en zonas fronterizas con Colombia y en áreas estratégicas del Caribe. Además, lanzó una «operación de resistencia» con 2,5 millones de efectivos en todo el país, según cifras oficiales. La narrativa oficial insiste en que Venezuela es víctima de una agresión militar orquestada para desestabilizar el régimen chavista y apoderarse de recursos naturales como petróleo y oro.

El gobierno niega vínculos con el narcotráfico e insiste en sus propias cifras: durante 2025 se han incautado 56 toneladas de droga. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que estos operativos encubren violaciones sistemáticas a los derechos humanos y represión política.

La escalada actual no solo afecta a Venezuela y Estados Unidos. Países vecinos observan con preocupación el despliegue militar y los ataques sin aviso previo. Colombia denuncia la presencia activa de grupos armados ilegales protegidos por Caracas. Brasil y Guyana han reforzado sus controles fronterizos ante el riesgo de expansión criminal.

Por otra parte, la presión internacional sobre Venezuela sigue creciendo:

Sanciones económicas multilaterales contra funcionarios chavistas.

Bloqueo financiero a cuentas vinculadas al Cartel de Los Soles.

Mayor cooperación entre agencias antinarcóticos en América Latina.

En este contexto, las declaraciones recientes desde Washington apuntan a una estrategia combinada: presión diplomática, operaciones militares selectivas e inteligencia regional para desmantelar las redes criminales vinculadas al chavismo.

¿Hacia dónde evoluciona el conflicto?

La destrucción de otra embarcación narco venezolana marca un punto crítico en la guerra contra el narcotráfico regional. Si bien Estados Unidos muestra capacidad operativa para atacar fuera de sus fronteras marítimas, un eventual operativo terrestre supondría un salto cualitativo en el conflicto bilateral.

El régimen chavista parece decidido a resistir mediante mayor militarización interna y propaganda sobre supuestos planes invasivos. Mientras tanto, los cárteles continúan adaptando sus rutas ante el cerco naval estadounidense.

La tensión no cede: cada ataque incrementa el riesgo de enfrentamientos directos entre fuerzas regulares estadounidenses y venezolanas. Para muchos analistas internacionales, este pulso podría redefinir los equilibrios geopolíticos caribeños e incluso acelerar un cambio político en Caracas si persiste la presión militar.