Sin pueblo y sin militares

La mayoría de sus activistas padecen las consecuencias del desastre económico, financiero, monetario, social y moral producido por las malas gestiones de Chávez y de Maduro.

Los chavistas de base, aquellos que habitan las barriadas populares que antes salían a marchar a favor de su «líder galáctico», ahora lo hicieron para favorecer las propuestas de María Corina Machado y la opción de Edmundo González. Las encuestas que reposan sobre el escritorio de Maduro dan cuenta de números que lo aterrorizan y que ponen en evidencia el creciente descontento de las bases que se aglutinaban en los núcleos denominados UBCH.

Mujeres y hombres de sectores humildes que fueron encandilados por los faros del populismo chavista ahora escarmientan la miseria generalizada, mientras que, contrariamente, las élites de los llamados «líderes» del aparato madurista están enriquecidos, tienen fortunas en paraísos fiscales, dándose una gran vida dentro y fuera del país. La gente lo sabe, los observa, se muerden la lengua, los invade la rabia, solo al constatar la vida de potentados que se dan, con camionetas de lujo, carros de marcas inimaginables, aviones, yates, y todo ese derroche descarado que hacen sin el menor desparpajo.

La realidad al día de hoy es que más del 90% de los venezolanos están cansados de mentiras, de arbitrariedades y de estafas, y en ese 90% se cuentan millones de venezolanos que antes se dejaron engañar por esos «vendedores de espejitos».

El otro sector del país que da muestras de fracturas es el militar. Es de todos conocido que Chávez y Maduro desnaturalizaron la razón de ser de nuestra Fuerza Armada, introduciendo en sus academias y guarniciones militares el morbo de la politiquería. Los venezolanos de espíritu democrático nos escandalizamos escuchando a militares y cadetes entonando estribillos para alabar o venerar a Fidel Castro; proclamando como “socialistas» a soldados y oficiales. ¡Fin de Mundo!

Pues bien, eso también se está viniendo abajo. Una prueba es que en las elecciones del 28 de julio de 2024, más del 70% de los militares que sufragaron en los centros de votación instalados en los cuarteles, lo hicieron a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Se sabe de militares asqueados del nivel de podredumbre en los que están sumidos militares que se han convertido en empresarios y beneficiarios de negociados oscuros. Ya les resulta incontrolable a la dictadura que más de un militar busca cómo romper amarras. Por eso el aparato policial dirigido por castristas los vigila, los acecha, les retienen el pasaporte y muchos son sometidos a diario a todo tipo de requisas e interrogatorios. La verdad es que ese método de represión se cae a pedazos y el mensaje de María Corina a los militares es claro y preciso: “Ha llegado la hora de la definición y ya todos sabemos que cada quien, en su fuero interno, ha tomado la decisión correcta y solo espera la resolución colectiva para actuar. El tiempo de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad ha llegado”.

Nuestro presidente electo, Edmundo Gonzalez Urrutia, también ha tenido mensajes contundentes para la Fuerza Armada Nacional, recordándoles que la FAN “está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular”; una exhortación a actuar “con honor, mérito y conciencia” para proteger a las familias venezolanas y restaurar el orden democrático. En su mensaje, el presidente electo Edmundo González Urrutia ha denunciado y reiterado que “la corrupción y el desvío de los valores fundamentales dentro de la cúpula militar actual, los ha llevado a perder el rumbo y apartándose de los intereses del pueblo y de una autentica la FANB”. Por tal razón, ha indicado el presidente Gonzalez que se hace impostergable “poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas, actuando de espaldas a su compromiso con los militares y la nación, asegurando que sus acciones estarán orientadas al bienestar de las familias venezolanas y al cumplimiento del marco legal establecido en la Constitución”.

En conclusión, Maduro pretende meter a los militares en una guerra que no es de ellos, es de los carteles de drogas, de los terroristas y de los capos de las bandas delincuenciales. Las familias de los militares son los primeros en advertirle a sus parientes que no se dejen enredar en esas operaciones suicidas. Quieren libertad y democracia.

