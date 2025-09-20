Trump anuncia que EEUU ha destruido otra lancha narcochavista y matado a sus tripulantes

La madrugada de este viernes, Donald Trump anunció otro ataque militar contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en aguas internacionales del Caribe.

El operativo, ejecutado por fuerzas estadounidenses, destruyó un buque que, según Washington, formaba parte de las redes del Cartel de Los Soles, organización asociada al alto mando militar venezolano y señalada por su vinculación directa con el régimen de Nicolás Maduro.

La acción se inscribe en una ofensiva creciente de Estados Unidos para frenar el tráfico de cocaína y el lavado de dinero que desde Venezuela y sus aliados se extiende por todo el Caribe.

La lucha contra el narco estatal venezolano parece lejos de resolverse.

Mientras Trump endurece acciones militares y diplomáticas, Maduro refuerza la retórica nacionalista e incrementa controles internos. El Caribe permanece como escenario estratégico donde convergen intereses geopolíticos, criminales y humanitarios.

La presión internacional podría aumentar si nuevas pruebas vinculan directamente a líderes políticos europeos con estrategias permisivas ante el lavado caribeño. Al mismo tiempo, la crisis migratoria venezolana sigue agravándose por la violencia derivada del auge narco.

En este tablero geopolítico cada vez más tenso, queda claro que el futuro inmediato dependerá tanto del éxito militar estadounidense como de la capacidad del chavismo para mantener su red criminal bajo control frente al escrutinio global.

A día de hoy, 20 de septiembre del 2025, la presión internacional sobre el chavismo ha alcanzado niveles inéditos. La administración Trump ha intensificado su estrategia militar y diplomática, mientras países europeos como Francia refuerzan su presencia naval en la zona, sumando así esfuerzos para combatir un fenómeno transnacional que impacta directamente a Centroamérica, Sudamérica y Europa.

El Cartel de Los Soles: entre la sombra y la estructura estatal

El Cartel de Los Soles se define como una red criminal compuesta principalmente por altos mandos militares venezolanos. Su nombre proviene de las insignias doradas (“soles”) presentes en los uniformes castrenses. Distintas investigaciones señalan que este cartel no funciona como una organización centralizada, sino como un entramado fragmentado que opera aprovechando las instituciones estatales para facilitar el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

La estructura del cartel mantiene nexos con guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, ampliando su influencia sobre rutas terrestres y marítimas.

Las rutas principales se localizan en los estados fronterizos venezolanos (Zulia, Táchira y Apure), desde donde parten cargamentos hacia las islas caribeñas y Europa.

El Cartel coopera con otras organizaciones criminales regionales, como Tren de Aragua y cárteles mexicanos (Sinaloa), generando sinergias en el control territorial y financiero.

Estados Unidos considera al cartel una amenaza directa a su seguridad nacional. En febrero pasado, lo incluyó oficialmente en su lista de organizaciones terroristas internacionales y sancionó a figuras clave del régimen venezolano bajo cargos de narco-terrorismo.

La narcodictadura chavista: poder político y crimen organizado

El término “narcodictadura chavista” se utiliza para describir la fusión entre el poder autoritario venezolano y las actividades criminales ligadas al narcotráfico. Desde hace años, informes periodísticos e institucionales han documentado cómo miembros del gobierno de Maduro, incluyendo familiares cercanos, han sido condenados por delitos relacionados con drogas en tribunales internacionales.

En 2024, Venezuela generó más de 8.200 millones de dólares brutos provenientes del narcotráfico, según Transparencia Venezuela en el exilio.

El auge del negocio ilícito coincide con la crisis económica venezolana; la reducción del salario estatal incentivó a militares y funcionarios a buscar ingresos alternativos mediante actividades ilegales.

Se registra una implicación sistemática de jueces, fiscales, funcionarios aduaneros y bancarios en operaciones logísticas y financieras para lavar dinero proveniente del narco.

El control férreo ejercido por Maduro sobre las instituciones permite ocultar o maquillar cifras reales. Mientras tanto, Caracas denuncia una supuesta “invasión extranjera” para desviar la atención interna.

Lavado de dinero: el Caribe como epicentro

La geografía del Caribe facilita el tránsito marítimo para grandes cargamentos de droga. Las rutas hacia islas como Aruba, Curazao o Trinidad y Tobago se han convertido en corredores clave para exportar cocaína venezolana hacia mercados europeos y estadounidenses. El lavado de dinero emerge como un componente esencial:

Empresarios ligados al chavismo utilizan compañías ficticias para importar/exportar mercancías simuladas.

Pilotos privados, transportistas marítimos y agentes financieros se encargan de camuflar grandes sumas ilícitas dentro del sistema bancario regional.

La opacidad regulatoria caribeña atrae capital ilegal que luego se reinvierte en bienes raíces o negocios turísticos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que cortar estas rutas es crucial para debilitar el flujo financiero hacia Caracas y desarticular redes que sostienen al régimen.

Zapatero: polémica complicidad europea

La figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero genera controversia por su rol mediador entre Caracas y Bruselas. Diversos medios denuncian su cercanía con Maduro y señalan una actitud permisiva frente a la narcodictadura venezolana. Su presencia recurrente en negociaciones políticas ha sido interpretada por sectores opositores como un intento deliberado de legitimar un régimen acusado internacionalmente por crímenes transnacionales.

Críticos aseguran que Zapatero actúa como “embajador informal” del chavismo ante Europa.

Se cuestiona su silencio frente a las denuncias sobre tráfico de drogas y lavado de dinero procedentes del círculo madurista.

La falta de presión diplomática española contrasta con las sanciones impuestas por otros países europeos.

Escalada militar: ¿hacia dónde evoluciona la crisis?

El ataque anunciado por Trump no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada regional donde fuerzas navales estadounidenses y europeas buscan limitar los movimientos del narco venezolano. Este contexto genera incertidumbre sobre la respuesta venezolana:

Maduro ha ordenado movilizar millones de milicianos civiles, intensificando la retórica contra Washington. El riesgo de enfrentamientos directos aumenta mientras continúan los operativos militares cerca de aguas territoriales venezolanas. Organizaciones civiles denuncian reclutamientos forzosos e incremento en violaciones a derechos humanos dentro del país.

