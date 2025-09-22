Del zapato de Kruschev al «huele a azufre» de Chávez: ochenta años de discursos histriónicos en la ONU

Mucho enchufado, miles de paniaguados, verborrea, retórica y falsedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha convertido en un escenario donde han tenido lugar algunos de los momentos más memorables, insólitos y tensos del debate internacional.

A lo largo de ocho décadas, líderes y altos funcionarios han utilizado este podio para lanzar mensajes que desafían el statu quo, denuncian injusticias y, en numerosas ocasiones, ponen en evidencia las propias debilidades del organismo.

Con cada edición anual del debate general —como este septiembre— aumentan las voces que demandan reformas profundas.

Desde limitar el derecho a veto hasta establecer criterios más estrictos para formar parte del Comité de Derechos Humanos, abundan propuestas pero chocan con intereses nacionales e institucionales.

La ONU sigue siendo esencial como espacio diplomático global; sin embargo, su legitimidad enfrenta cuestionamientos crecientes debido a su incapacidad para traducir promesas en acciones efectivas. Los discursos polémicos continuarán ocupando titulares mientras las estructuras internas mantengan sus contradicciones.

El verdadero desafío será convertir esa retórica apasionada en mecanismos capaces realmente de proteger los derechos humanos universales.

Hoy, 22 de septiembre del 2025, la ONU celebra sus 80 años entre una atmósfera cargada de crisis internacionales y dudas sobre su capacidad para garantizar los derechos humanos.

El debate sobre su eficacia vuelve a cobrar relevancia cuando se revisan los discursos más polémicos que han dejado huella en su historia.

El zapato que sacudió la diplomacia

En 1960, el líder soviético Nikita Kruschev protagonizó uno de los gestos más icónicos al golpear su zapato contra la mesa durante un debate para expresar su rechazo a las críticas provenientes del Occidente. Este acto no solo simbolizó el enfrentamiento entre el Este y el Oeste, sino que también evidenció cómo el foro se utilizaba como plataforma para escenificar tensiones que iban más allá de las palabras.

Fidel Castro y el récord Guinness

Ese mismo año, Fidel Castro llevó la retórica a un nuevo nivel con un discurso que se extendió por cuatro horas y veintinueve minutos, convirtiéndose en el más extenso en la historia de la ONU. En su intervención, Castro criticó abiertamente a quienes «negocian con el destino de la humanidad», denunciando los intereses ocultos detrás de las guerras y las dinámicas imperialistas. Su participación marcó un hito en el uso del foro como tribuna ideológica.

Arafat: entre la rama de olivo y el revólver

En 1974, Yasser Arafat se presentó ante la Asamblea General portando una rama de olivo junto con un revólver utilizado por un luchador por la libertad. «No permitan que caiga de mi mano la rama de olivo», instó a los asistentes, exigiendo reconocimiento internacional para Palestina. Su presencia generó divisiones entre los Estados miembros y dejó claro que la ONU podía ser escenario tanto para gestos simbólicos como para reivindicaciones históricas.

Idi Amín y el rechazo al inglés

El dictador ugandés Idi Amín decidió no hablar en inglés, optando por ceder la palabra a su representante al considerar esa lengua como imperialista. Amín lanzó ataques contra Amnistía Internacional, acusando a esta ONG de «alimentarse de rumores» sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La disparidad entre sus palabras y los hechos —su régimen es responsable de miles de muertes— puso al descubierto una paradoja recurrente: regímenes represores ocupan posiciones clave dentro de Naciones Unidas.

Gaddafi contra el Consejo de Seguridad

En 2009, Muammar Gaddafi pronunció un alegato contra las potencias mundiales al solicitar la eliminación del derecho a veto. Describió al Consejo de Seguridad como «Consejo del Terror», denunciando sanciones y desigualdades estructurales dentro del sistema internacional. Sus declaraciones reflejaron el descontento latente entre países periféricos frente a un organismo frecuentemente acusado de servir a intereses hegemónicos.

Netanyahu y la “línea roja” iraní

En 2012, Benjamin Netanyahu hizo sonar la alarma sobre la amenaza nuclear iraní al mostrar un diagrama que ilustraba cuán cerca estaría Irán de desarrollar una bomba nuclear. Este gesto generó inquietud global y tensó aún más las relaciones entre Israel e Irán. Los discursos no solo buscan influir sino también ejercer presión política tanto dentro como fuera del recinto.

Chávez: “huele a azufre”

El presidente venezolano Hugo Chávez dejó una frase memorable tras intervenir justo después del estadounidense George W. Bush: “Ayer estuvo el diablo aquí… huele a azufre todavía.” Chávez criticó las políticas estadounidenses e impulsó un texto académico que cuestionaba a Washington. Su intervención fue amplificada mundialmente y ejemplificó cómo la Asamblea General puede convertirse en un escenario propicio para confrontaciones personales.

La ONU bajo sospecha: ¿organismo útil o club inoperante?

Más allá del espectáculo mediático, persisten tensiones internas. La composición del Comité de Derechos Humanos genera controversia cada año. Países con historiales graves —como Irán, China o Rusia— han ocupado asientos desde donde deberían promover valores universales pero terminan obstaculizando resoluciones incómodas o defendiendo acciones represivas.

La reciente inclusión de actores estatales libios y grupos armados congoleños en informes oficiales demuestra que incluso aquellos que cometen atrocidades pueden tener voz o voto en comisiones clave.

En Nicaragua, altos funcionarios responsables por actos represivos han sido señalados directamente por organismos vinculados a Naciones Unidas; sin embargo, muchos gobiernos cuestionados continúan participando activamente en debates sobre derechos humanos.

El informe anual sobre violencia sexual en conflictos revela patrones sistemáticos perpetrados por fuerzas estatales —incluyendo advertencias explícitas contra Israel y Rusia— mientras las víctimas reclaman no solo solidaridad sino acciones efectivas.

Retórica vs realidad

La historia muestra que grandes discursos no siempre conducen a cambios reales. La propia estructura interna permite que gobiernos acusados de violaciones graves participen activamente en organismos diseñados para proteger derechos fundamentales.

El Consejo de Seguridad mantiene privilegios para cinco miembros permanentes con capacidad para vetar cualquier resolución. El Comité de Derechos Humanos incluye periódicamente países objeto de investigaciones por represión o violencia sistemática.

La Asamblea General es utilizada tanto para reivindicaciones legítimas como para gestos propagandísticos sin consecuencias prácticas.

El contraste entre lo que sucede en el podio y lo que ocurre fuera revela una contradicción esencial: mientras se apela al respeto universal, muchos actores clave perpetúan prácticas opuestas desde posiciones privilegiadas.