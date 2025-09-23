México: Encuentran muertos a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos

La desaparición de Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, ha desatado una ola de conmoción tanto en Colombia como en México.

Estos dos músicos, que brillaban en la escena urbana, fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México, después de haber estado seis días desaparecidos.

El hallazgo, confirmado por las autoridades y sus familiares, tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025, aunque no fue hasta el 22 que se logró identificar oficialmente a B-King.

La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y entre los círculos artísticos de ambos países.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, mostró su pesar y denunció la violencia que continúa afectando a la juventud latinoamericana. Esta problemática suele estar ligada al crimen organizado y a la fallida lucha contra el narcotráfico.

El último avistamiento de ambos artistas ocurrió el 16 de septiembre. Según los registros, esa mañana se dirigieron a un gimnasio ubicado en la exclusiva colonia Polanco, en Ciudad de México. Horas antes, B-King había compartido su entusiasmo en Instagram por actuar en la capital mexicana, celebrando lo que parecía ser un nuevo hito profesional: «Excelente, rompiendo en México en el D.F… De hoy ya desprenden cosas gigantes en nombre de Dios».

Su actuación del 14 de septiembre en ElectroLab había sido un debut prometedor para B-King en la vida nocturna mexicana. Estuvo acompañado por Regio Clown, quien ya llevaba tiempo residiendo allí y se había consolidado como DJ y empresario. Ambos planeaban regresar juntos a Colombia el 17 de septiembre, vuelo que nunca tomaron.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, relató que estuvo en contacto con el artista hasta las 16:30 del día de su desaparición. B-King le comentó sobre unos planes para almorzar con dos personas desconocidas antes de reunirse con su equipo. Sin embargo, nunca llegó a ese encuentro. Minutos más tarde, contactó a una amiga cercana para decirle que tenía algo importante que contarle, aunque no ofreció más detalles.

La investigación: crimen organizado y un mensaje de terror

Las autoridades mexicanas informaron que los cuerpos de los músicos fueron hallados desmembrados y acompañados por un mensaje intimidatorio supuestamente relacionado con una organización criminal. Aunque no se ha hecho pública la naturaleza del mensaje, medios locales sugieren que podría estar vinculado a una célula delictiva del narcotráfico conocida como Familia Michoacana.

La Fiscalía tanto de la Ciudad como del Estado de México han unido esfuerzos para investigar lo sucedido, con apoyo de la Secretaría de Seguridad federal, la Guardia Nacional y el Ejército. Se está considerando el caso como un homicidio y las autoridades han reiterado su compromiso por encontrar a los culpables.

A pesar de algunas especulaciones sobre una posible conexión entre los artistas y el crimen organizado, el mánager de B-King negó que hubieran recibido amenazas o extorsiones relacionadas con eventos privados para narcotraficantes. En sus palabras, todo lo relacionado con su actuación fue completamente transparente y profesional.

Sueños, música y un trágico final

B-King nació en Cúcuta pero creció en Medellín, un punto neurálgico del reguetón colombiano. Su carrera comenzó hace más de diez años cuando alcanzó reconocimiento nacional con su éxito «Muévete Latina», junto a Nicky Jam. Era apreciado por su energía sobre el escenario y su visión optimista acerca del poder transformador de la música. Su apodo «B-King» proviene tanto de su inicial como del cariñoso apodo «rey» que le daba su padre.

Por otro lado, DJ Regio Clown, originario del Valle del Cauca, se presentaba como DJ especializado en música urbana y electrónica además de ser empresario. Su trayectoria en la escena mexicana le permitió crear vínculos con otros artistas latinoamericanos mientras organizaba eventos musicales dentro del país.

Ambos soñaban con llevar su música urbana hacia nuevas audiencias e incursionar exitosamente en el exigente mercado internacional. Amigos y colegas los recordarán siempre como personas alegres, trabajadoras y comprometidas con su arte.