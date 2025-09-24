Congresistas de EE.UU. enfilan al chavista Zapatero y preparan una declaración contundente contra sus turbios negocios en Venezuela

Seguro que no le cabe un cachute en ese sitio.

Sigue haciendo negocios y cobrando sustanciosas comisiones. Incluso doble.

Como embajador de Pedro Sánchez ante el golpista Carles Puigdemont, después de hacerlo al servicio del torturador Nicolás Maduro, pero José Luis Rodríguez Zapatero no está tranquilo.

Y razones tiene.

El nombre del socialista ha vuelto a ser foco de atención en la política internacional. Esta vez, debido a la ofensiva que han iniciado los congresistas republicanos en Estados Unidos, quienes están indagando sobre sus supuestos negocios y actividades en Venezuela.

Esta operación se traducirá en una declaración pública en los próximos días, que será un paso previo a un informe oficial que la Secretaría de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, hará público al respecto.

En Washington, entre tres y cuatro congresistas republicanos, junto a algún senador, están ultimando una declaración especialmente contundente contra el expresidente español. La consideran necesaria ante lo que califican de “inaceptable” relación de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro.

Según fuentes cercanas a los legisladores, este movimiento busca dejar claro que los vínculos del expresidente socialista con el chavismo son motivo de preocupación en la capital estadounidense, especialmente entre quienes buscan atraer el voto hispano en estados clave.

Esta iniciativa no es aislada.

Representa un paso previo a la publicación de un documento oficial por parte del Departamento de Estado. En dicho texto, la administración Trump expondrá los motivos y el alcance de las investigaciones sobre las actividades del gurú de Sánchez en Venezuela. El objetivo es incrementar la presión internacional contra el círculo cercano a Maduro y aquellos que lo han respaldado política o económicamente desde fuera.

El Departamento de Estado no reconoce a Maduro como presidente legítimo y lo acusa de liderar una organización narcoterrorista conocida como “Cártel de los Soles”. Las sanciones económicas, los bloqueos financieros y las restricciones migratorias forman parte de una estrategia destinada a asfixiar económicamente al régimen venezolano, aislar internacionalmente a sus apoyos y promover una transición democrática en Venezuela.

La cooperación internacional y el uso efectivo de herramientas legales como la Ley Magnitsky han sido fundamentales para extender las sanciones hacia actores externos. El caso Zapatero se inscribe dentro de esta lógica: identificar y castigar a quienes facilitan o se benefician del sistema chavista desde fuera.

Sanciones: más allá de la simple suspensión de la visa

Recientemente ha cobrado fuerza la posibilidad de que Estados Unidos suspenda la visa a Zapatero. Así lo insinuó en redes sociales Cristopher Landau, número dos de Rubio, recordando que “una visa es un privilegio, no un derecho” para cualquier ciudadano extranjero. Sin embargo, los republicanos consideran que esta restricción migratoria sería solo el primer paso. Si el Departamento de Estado halla indicios suficientes sobre violaciones a los derechos humanos o corrupción, podrían activarse mecanismos mucho más severos amparados en la conocida Ley Global Magnitsky.

Esta legislación permite llevar a cabo varias acciones:

Congelar fondos, bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense.

Prohibir transacciones financieras, incluidas tarjetas de crédito.

Extender estas restricciones a países aliados y a la Unión Europea.

La magnitud de estas sanciones podría ser devastadora para cualquier patrimonio o interés económico que tenga Zapatero relacionado con EE.UU. o sus socios internacionales. Washington ya ha utilizado esta herramienta para sancionar a figuras cercanas a Maduro y otros regímenes considerados autoritarios.

¿Qué puede suceder ahora?

La presión sobre Zapatero se produce en un contexto donde las relaciones entre Washington y Madrid atraviesan una creciente frialdad.

Fuentes diplomáticas y analistas estadounidenses apuntan que la postura del actual Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, respecto a Venezuela y otros asuntos internacionales ha debilitado la confianza bilateral. La falta de alineamiento en temas clave como el incremento del gasto en defensa y las políticas hacia Marruecos e Israel refuerzan la idea de que España pierde relevancia ante la administración estadounidense.

Además, la conexión personal y política entre Zapatero y Sánchez no pasa desapercibida en Washington. Algunos republicanos responsabilizan al expresidente por influir en lo que consideran una “posición poco clara” del Gobierno español sobre Venezuela, así como por actuar como lobby para intereses chinos tanto dentro como fuera del país.

La declaración republicana marcará un antes y un después en la relación entre Zapatero y Estados Unidos. Si finalmente se publica el informe por parte del Departamento de Estado, y si hay base legal suficiente para ello, las sanciones podrían ir mucho más allá que una mera suspensión temporal de su visa. Un bloqueo significativo sobre activos o limitaciones para operar financieramente a nivel internacional sería un golpe sin precedentes para un expresidente europeo.

Mientras tanto, es probable que las tensiones diplomáticas entre Madrid y Washington sigan escalando, sobre todo si el Gobierno español mantiene su posición actual respecto a Venezuela y otros temas sensibles para la Casa Blanca. La falta de embajador estadounidense en Madrid es un síntoma claro del distanciamiento existente.

El clima político actual en Estados Unidos favorece este tipo de acciones, especialmente con las elecciones cerca y ante la importancia del voto latino. Así pues, el caso Zapatero se convierte en un símbolo del enfoque duro estadounidense frente al chavismo y sus apoyos externos; además sirve como advertencia para otros actores internacionales que puedan verse tentados a colaborar con regímenes sancionados.

Los días venideros serán cruciales para medir el verdadero alcance de esta ofensiva y su repercusión en las relaciones entre España, Venezuela y Estados Unidos. Un pulso que trasciende lo político e involucra tanto reputaciones como intereses vitales dentro del escenario internacional.