Atrapan en Colombia al feroz José Antonio ‘Caracas’ Márquez, expolicía y líder del sicariato del Tren de Aragua

El sonido de los grilletes resonó en las calles colombianas tras la detención de José Antonio ‘Caracas’ Márquez, antiguo policía venezolano y presunto líder de los sicarios del Tren de Aragua.

Esta operación, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas en las últimas horas, representa un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional y pone de manifiesto la complejidad de las redes criminales que operan en la región.

La noticia ha sacudido tanto a la opinión pública como a los cuerpos policiales en varios países latinoamericanos.

Márquez, conocido por su ferocidad y su habilidad para organizar células de sicarios, se había convertido en uno de los fugitivos más buscados debido a su implicación en asesinatos, extorsiones y tráfico humano.

Su perfil, que mezcla formación policial con liderazgo criminal, revela cómo la corrupción y la violencia han calado hondo en las instituciones de seguridad en Venezuela, reciclando estos elementos en el crimen organizado más allá de sus fronteras.

El Tren de Aragua: desde las prisiones venezolanas hacia la conquista del continente

El Tren de Aragua nació entre los muros de la prisión de Tocorón, ubicada en el estado venezolano homónimo, durante un periodo marcado por el colapso institucional y la complicidad de ciertos sectores del poder. Su líder histórico, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, dirigió esta banda desde su interior, donde llegó a establecer el penal como cuartel general del grupo. Lejos de ser una simple pandilla local, esta organización ha crecido rápidamente hasta convertirse en una grave amenaza para la seguridad regional, con presencia confirmada en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y varias naciones europeas.

El modo de operar del Tren de Aragua es variado y letal: tráfico de armas y drogas, secuestros, extorsiones, trata de personas y, sobre todo, el sicariato como herramienta para ejercer control territorial. La detención de Márquez en Colombia es solo una pieza más dentro de un complejo entramado que ha sabido capitalizar los flujos migratorios venezolanos para expandirse, infiltrando comunidades vulnerables y estableciendo rutas criminales que cruzan fronteras.

En 2025, varios países han clasificado al Tren de Aragua como una organización terrorista.

Sus ramificaciones incluyen alianzas con bandas brasileñas y mexicanas así como células autónomas distribuidas por distintas ciudades latinoamericanas.

También se le atribuyen asesinatos de figuras opositoras y operaciones destinadas a intimidar políticamente.

Perfil de José Antonio ‘Caracas’ Márquez

José Antonio Márquez, apodado Caracas por su origen y su trayectoria en la capital venezolana, es un expolicía que abandonó sus funciones oficiales para unirse a esta organización criminal. Su experiencia policial y su red de contactos le facilitaron escalar rápidamente dentro del Tren de Aragua, asumiendo el mando operativo sobre los sicarios y organizando ataques selectivos en diferentes países.

Se le describe como frío, calculador y extremadamente violento.

Tenía especial habilidad para reclutar jóvenes venezolanos —muchos migrantes— a quienes ofrecía dinero fácil a cambio de involucrarse en crímenes violentos.

Su arresto fue posible gracias a meses de seguimiento e intercambio informativo entre agencias regionales.

Entre las historias que circulan sobre él destaca que utilizó varias veces su antigua placa policial venezolana para sortear controles fronterizos o sobornar a funcionarios migratorios. También se le atribuye haber coordinado la fuga hacia Colombia de otros líderes desde Venezuela mediante rutas clandestinas protegidas por grupos armados.

La conexión entre el Tren de Aragua y el Clan de los Soles

Uno de los aspectos más alarmantes relacionados con esta operación es la vinculación entre el Tren de Aragua y el Clan de los Soles, una estructura narcotraficante profundamente arraigada en las altas esferas militares y gubernamentales venezolanas. Mientras que el Tren actúa como brazo ejecutor para operaciones violentas, el Clan cumple funciones logísticas y financieras que permiten facilitar el tráfico masivo tanto de drogas como armas.

El Clan debe su nombre a las insignias que portan los generales venezolanos; está compuesto por altos mandos militares y funcionarios del régimen encabezado por Nicolás Maduro.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a figuras clave vinculadas al narcotráfico que también ofrecen apoyo logístico al Tren.

Esta alianza no solo ha permitido al grupo expandirse sino también blindarse ante operaciones policiales locales al contar con protección estatal dentro del territorio venezolano.

Investigaciones internacionales han señalado la cooperación entre ambos grupos; se advierte sobre cómo utilizan recursos estatales para actividades ilícitas como el tráfico de cocaína o la explotación minera ilegal además reprimir cualquier disidencia política. En la frontera colombo-venezolana, la presencia del Tren ha generado desplazamientos forzados así como asesinatos; todo ello contribuyendo al establecimiento casi palpable un narcoestado que desafía las autoridades tanto estatales como regionales.

Impacto social y respuesta internacional

La detención del ‘Caracas’ Márquez representa un fuerte golpe simbólico contra este entramado criminal pero no implica necesariamente que se haya desmantelado por completo. Las autoridades colombianas advierten que combatir al Tren requiere un esfuerzo sostenido; esto implica coordinación internacional e intercambio efectivo entre servicios secretos junto con políticas destinadas a proteger a comunidades migrantes —especialmente aquellas provenientes de Venezuela— que frecuentemente son objeto tanto explotación como violencia por parte estas bandas.

El miedo a represalias sigue vigente en zonas fronterizas bajo control.

Se ha intensificado la vigilancia sobre rutas ilegales así como reforzado los controles migratorios.

Organizaciones sociales han demandado mayor protección para migrantes junto con una respuesta integral frente al fenómeno del crimen transnacional.

La historia personal de José Antonio Márquez refleja una generación atrapada entre corrupción policial e instituciones desmoronadas; además del voraz avance mafioso. Su captura abre nuevas vías para investigaciones adicionales mientras subraya con urgencia la necesidad imperiosa enfrentar organizaciones como el Tren de Aragua junto con el Clan de los Soles. Un desafío cuyo poder va más allá incluso del ámbito nacional amenazando seriamente la estabilidad regional.