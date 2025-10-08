Un Milei ‘desatado’ transforma su acto de campaña en un multitudinario concierto de rock

El Movistar Arena de Buenos Aires se convirtió en un hervidero de gritos, banderas y cánticos durante una noche que combinó política y música como pocas veces ha sucedido en Argentina. Javier Milei, actual presidente y candidato a la reelección, subió al escenario no solo para presentar su último libro, La Construcción del Milagro, sino para llevar a cabo un auténtico concierto político que encendió la pasión de sus seguidores. “¡Estamos a mitad de camino, acabemos de cruzar el río!”, exclamó el mandatario, buscando infundir ánimo a su base en este momento crucial de la campaña.

La atmósfera estaba impregnada de euforia. Miles de jóvenes, familias enteras y militantes de La Libertad Avanza —el movimiento libertario que catapultó a Milei a la presidencia— vitoreaban cada intervención y cada melodía. El presidente, respaldado por su “Banda Presidencial”, interpretó clásicos del rock argentino como Demoliendo hoteles de Charly García y No me arrepiento de este amor de Attaque 77, transformando el acto en un espectáculo singular que unió política y entretenimiento.

Un evento para recuperar terreno

Sin embargo, no se trataba únicamente de una fiesta para sus partidarios. Este encuentro llegaba después de días difíciles para el oficialismo, marcados por la renuncia forzada de José Luis Espert a la candidatura a diputado por Buenos Aires debido a tensiones internas y acusaciones. En su discurso, Milei buscó dejar atrás la controversia y relanzar su campaña con un mensaje que apelaba a la unidad y fortaleza. La presencia de figuras clave del gabinete, aliados provinciales y la influyente agrupación “Las Fuerzas del Cielo” —que apoya al presidente— pretendía proyectar una imagen sólida ante los desafíos.

La contienda electoral argentina entra ahora en su fase más intensa. Con menos de tres semanas hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre, el oficialismo acelera su agenda. Lejos de amedrentarse ante las turbulencias políticas, Milei ha decidido multiplicar sus apariciones públicas y combinar un discurso económico con gestos que lo acercan al pueblo. Tras el concierto, planea visitar cinco provincias en menos de una semana, con el objetivo de recuperar terreno en lugares clave como Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Chaco y Corrientes.

Entre la crisis y la movilización

El trasfondo es complejo. Argentina continúa enfrentando una profunda crisis económica, con una inflación descontrolada y una sociedad dividida. Las encuestas indican un desgaste en el apoyo entre los sectores más jóvenes y urbanos, quienes fueron esenciales para la victoria libertaria en 2023. Las recientes elecciones locales en Buenos Aires han dejado ver una desmovilización entre los votantes libertarios y un resurgimiento del peronismo kirchnerista opositor. En este contexto, el acto del Movistar Arena aspiraba a reactivar el entusiasmo y recuperar ese “votante puro” que parece haberse distanciado en los últimos meses.

Las encuestas internas de La Libertad Avanza advierten sobre una posible derrota por más diez puntos en Buenos Aires frente a la coalición opositora Fuerza Patria. La sustitución de Espert por Diego Santilli como cabeza de lista ha renovado parcialmente los ánimos; sin embargo, el reto sigue siendo movilizar a los indecisos y evitar el abstencionismo.

El fenómeno Milei: entre espectáculo y política

El estilo particular de Milei rompe esquemas convencionales. Al alejarse del formato habitual de mítines políticos, opta por el espectáculo cercano al público. Sus seguidores lo ven como un “outsider” que desafía al sistema establecido; mientras tanto, sus críticos lo acusan de trivializar la política y evadir problemas fundamentales. A pesar de ello, no se puede negar que el impacto mediático generado por sus actos es notable: la imagen del presidente cantando sobre el escenario junto a ministros y jóvenes militantes ha recorrido las redes sociales y los principales informativos del país.

El ambiente entre los asistentes era festivo. Muchos repetían frases como “es el único que se atreve a decir lo que piensa” o “con Milei nos sentimos representados”. Otros más críticos advertían que el espectáculo no puede ocultar las dificultades económicas y sociales que enfrenta Argentina. Sin embargo, el presidente supo aprovechar ese fervor popular lanzando un mensaje contundente: “No hemos llegado hasta aquí para quedarnos a mitad de camino”.

Lo que viene: una campaña al límite

Las próximas semanas serán cruciales. Milei y su equipo apuestan por polarizarse con el kirchnerismo mientras movilizan aliados provinciales para intentar revertir unos sondeos desfavorables. En el oficialismo reconocen que reactivar la participación será clave, especialmente entre los jóvenes desencantados; además deberán evitar nuevas crisis internas que puedan desgastar aún más la imagen presidencial.

El fenómeno Milei continúa generando titulares llamativos. Su habilidad para convertir un acto político en un evento masivo demuestra que el carisma sigue siendo uno de sus grandes activos. La incógnita es si ese fervor entre sus bases será suficiente para resistir las presiones derivadas de una crisis persistente y un electorado cada vez más volátil.

Mientras tanto, aunque el Movistar Arena quedó vacío tras el evento, los ecos de los cánticos y la consigna “acabar de cruzar el río” siguen resonando como un mantra lleno de resistencia y esperanza entre quienes aún confían en la promesa de una Argentina diferente.