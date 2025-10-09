Carteles gringos: así funcionan las pandillas que comercializan en EE.UU. la droga procedente de América Latina

En la última década, el panorama del tráfico de drogas en Estados Unidos ha sufrido una transformación notable. Las figuras icónicas como «El Chapo» Guzmán o Ismael «El Mayo» Zambada, que antes dominaban la narrativa del narcotráfico, han quedado atrás. Actualmente, la venta de estupefacientes provenientes de América Latina está en manos de pandillas estadounidenses, comúnmente referidas como carteles gringos, que operan de manera descentralizada, careciendo de líderes carismáticos y de jerarquías organizativas similares a las de los cárteles latinoamericanos.

Del narco latino al mercado local gringo

La travesía de la droga comienza en el sur. Colombia, México y Perú continúan siendo los principales productores de cocaína y otras sustancias ilegales, mientras que los cárteles mexicanos —como Sinaloa o el CJNG— controlan su exportación hacia Estados Unidos. Sin embargo, una vez que la mercancía llega a territorio estadounidense, el control sobre su distribución cambia radicalmente.

En el país norteamericano, son pandillas locales y clubes de motociclistas como MS-13, Hells Angels, Latin Kings, y más recientemente, organizaciones internacionales como el Tren de Aragua quienes gestionan el negocio. A diferencia de sus contrapartes latinoamericanas, estas agrupaciones no buscan un control territorial ni una corrupción institucional a gran escala; su objetivo es sobrevivir y obtener ganancias rápidas en mercados locales fragmentados. Su estructura es mucho más flexible y su violencia, aunque presente, no desafía al Estado con la misma intensidad que los cárteles en México o Colombia.

Sin capos, sin glamour, sin leyenda

Una de las características más sorprendentes del narcotráfico en EE.UU. es la ausencia de grandes capos. En lugar de líderes visibles que acaparen la atención pública, el poder se dispersa entre células autónomas que rara vez son noticia. Aunque hay violencia, esta no alcanza los niveles paramilitares ni ejercen un control social similar al que imponen los cárteles en México o Colombia.

Este modelo se debe a dos factores esenciales:

Presión policial y judicial : La labor conjunta de agencias como la DEA y el FBI complica la aparición de líderes prominentes.

: La labor conjunta de agencias como la DEA y el FBI complica la aparición de líderes prominentes. Fragmentación del mercado: La venta minorista se reparte entre numerosos actores, lo cual limita la centralización del poder.

Las pandillas gringas adquieren grandes cantidades de droga a los cárteles latinoamericanos; sin embargo, su papel principal radica en la distribución y venta al por menor, adaptándose así a las dinámicas del mercado local.

El caso del Tren de Aragua: la internacionalización del crimen

Un caso reciente ilustra perfectamente esta evolución. El Tren de Aragua, originario de las cárceles venezolanas, ha ampliado su influencia hasta Estados Unidos, donde se le asocia con delitos violentos y tráfico de drogas en estados como Texas, Florida e Illinois. Su llegada ha marcado un cambio significativo en la diversificación del crimen organizado gracias a alianzas con cárteles mexicanos y pandillas locales.

Recientemente, en un operativo llevado a cabo en Aurora, Colorado, las autoridades detuvieron a 19 presuntos miembros del Tren de Aragua tras un secuestro violento. Esta banda es reconocida por ocultar sus tatuajes distintivos para evitar ser identificados y por operar en red estableciendo conexiones con otras organizaciones criminales.

Pandillas, clubes y nuevas alianzas

El panorama de las pandillas estadounidenses es complejo y está en constante evolución. Algunas agrupaciones destacadas en el narcotráfico son:

MS-13 : Con raíces salvadoreñas, opera en diversas ciudades estadounidenses combinando tráfico de drogas con otras actividades ilícitas.

: Con raíces salvadoreñas, opera en diversas ciudades estadounidenses combinando tráfico de drogas con otras actividades ilícitas. Hells Angels : Históricamente centrados en el tráfico de metanfetaminas, han diversificado sus operaciones hacia otras sustancias.

: Históricamente centrados en el tráfico de metanfetaminas, han diversificado sus operaciones hacia otras sustancias. Latin Kings : Una de las pandillas más antiguas y organizadas con fuerte presencia en el noreste del país.

: Una de las pandillas más antiguas y organizadas con fuerte presencia en el noreste del país. Tren de Aragua: Su reciente expansión refuerza la tendencia hacia una mayor internacionalización y colaboración transfronteriza.

Estas organizaciones suelen colaborar con cárteles latinoamericanos para importar droga pero gestionan su distribución independientemente, creando redes temporales según las oportunidades del mercado.

El impacto en el consumo y la seguridad

El auge de las pandillas gringas como intermediarias del narcotráfico latino coincide con un aumento alarmante tanto en la producción como en el consumo de drogas dentro de EE.UU. El país sigue siendo el principal consumidor mundial, representando cerca del 30% del total global en cocaína; además, se ha registrado un incremento preocupante en las muertes por sobredosis, especialmente relacionadas con el fentanilo.

La fragmentación del narcotráfico dificulta la respuesta policial y judicial ya que obliga a las autoridades a lidiar con múltiples focos criminales dispersos en lugar de grandes organizaciones jerárquicas. Asimismo, esta diversificación —incluyendo drogas sintéticas y nuevas rutas— incrementa los retos para los servicios sanitarios y policiales.

Anécdotas y curiosidades sobre las pandillas gringas

Los integrantes del Tren de Aragua han dejado atrás los tatuajes reconocibles para evitar ser identificados por fuerzas policiales migratorias.

han dejado atrás los tatuajes reconocibles para evitar ser identificados por fuerzas policiales migratorias. Algunas pandillas estadounidenses mantienen códigos internos así como rituales heredados desde sus orígenes carcelarios latinoamericanos.

La venta minorista se realiza en lugares tan variados como clubes nocturnos o festivales musicales e incluso mediante aplicaciones de mensajería cifrada; esto complica enormemente su rastreo por parte policial.

A diferencia de los cárteles latinos, las pandillas gringas suelen reinvertir sus ganancias en negocios legales o adquirir armas sin caer en el exhibicionismo característico del narcotráfico mexicano o colombiano.

Perfil del fenómeno: sin rostro pero omnipresente

El fenómeno conocido como carteles gringos carece de un rostro definido. Su poder reside precisamente en su capacidad para adaptarse al entorno cambiante, evitar ser objeto mediático y aprovechar las oportunidades presentes en el mercado estadounidense. No buscan fama ni control social; más bien persiguen beneficios inmediatos dentro de un sistema hostil.

Esta nueva generación dedicada a distribuir drogas representa un verdadero desafío para los modelos tradicionales que analizan el narcotráfico. Obliga a replantear estrategias tanto para prevenir como para perseguir este fenómeno complejo. Lejos de disminuir su actividad ilegal ha adoptado formas más difíciles tanto para rastrear como erradicarlo; sus consecuencias impactan directamente tanto la seguridad pública como la salud general a ambos lados de la frontera.