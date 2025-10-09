Tres claves para comprender las protestas que han paralizado Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa

Las manifestaciones en Ecuador han alcanzado niveles que han dejado a regiones enteras paralizadas. La sociedad se encuentra profundamente dividida y el gobierno de Daniel Noboa enfrenta su mayor desafío desde su llegada al poder. La eliminación del subsidio al diésel ha sido el detonante, pero este conflicto va más allá: se entrelazan demandas sociales, maniobras políticas y episodios de violencia. La reciente emboscada a la caravana presidencial en Cañar ha puesto sobre la mesa el riesgo de una desestabilización institucional.

¿Por qué estalló la protesta?

Las movilizaciones, que comenzaron tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, han sido lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sindicatos y movimientos sociales. Esta medida hizo que el precio del combustible saltara de 1,8 a 2,8 dólares por galón, impactando directamente a los sectores populares y rurales, que dependen del transporte para subsistir y distribuir productos básicos.

A este descontento económico se suman otras demandas más amplias:

Rechazo a la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas, especialmente en minería y petróleo.

Oposición a la consulta popular promovida por Noboa, que incluye reformas sobre la instalación de bases militares extranjeras y una posible convocatoria a una asamblea constituyente.

Demandas para revertir el aumento del IVA al 15% y asegurar la protección de áreas naturales y derechos colectivos.

Las protestas empezaron con bloqueos pacíficos en Quito y otras localidades, pero rápidamente se intensificaron con paros indefinidos y cortes en rutas clave. El movimiento indígena ha sido particularmente activo en regiones como Azuay y Pastaza, donde se han unido campesinos y organizaciones ecologistas.

Maniobras políticas y el papel de la izquierda

En medio de esta movilización social, la izquierda ecuatoriana ha desempeñado un papel crucial. Diferentes figuras y partidos han impulsado las manifestaciones con estrategias variadas. Por un lado, la CONAIE y los líderes indígenas han centrado su mensaje en la defensa de los derechos colectivos y la protección del territorio. Por otro lado, algunos sectores políticos han visto en esta crisis una oportunidad para cuestionar la legitimidad del gobierno e impulsar una asamblea constituyente que busque revertir las reformas implementadas por Noboa.

El gobierno responde acusando a estos grupos de intentar desestabilizar la democracia, sugiriendo que detrás de las protestas hay una agenda destinada a precipitar su caída. Ha tomado medidas como bloquear cuentas bancarias de organizaciones sociales y líderes indígenas, además de intensificar la represión en puntos críticos del país.

Recientemente, la tensión ha ido aumentando. Se han reportado abusos policiales, detenciones arbitrarias de manifestantes y traslados a cárceles controladas por bandas criminales. La ONU y otros organismos internacionales han instado al Estado ecuatoriano a respetar los derechos de quienes protestan y fomentar un diálogo constructivo.

El atentado contra Daniel Noboa: un punto de inflexión

El lunes 7 de octubre marcó un nuevo hito en esta crisis cuando una multitud atacó con piedras la caravana presidencial en Cañar. El gobierno denunció un intento de asesinato e mostró evidencias de daños e indicios de disparos en uno de sus vehículos oficiales. Como resultado, cinco personas fueron detenidas. El movimiento indígena rechaza estas acusaciones y denuncia lo que consideran una estrategia para criminalizar las protestas sociales.

Este atentado ha suscitado condenas internacionales significativas. La OEA junto con varios gobiernos latinoamericanos han calificado lo sucedido como un ataque directo a la democracia, pidiendo mantener el diálogo y respetar las instituciones. Este incidente ocurre en un ambiente altamente polarizado, lo que podría ser aprovechado por el gobierno para justificar nuevas medidas excepcionales o aumentar su control sobre las manifestaciones.

Antecedentes y posibles escenarios

Ecuador lleva años lidiando con inestabilidad política e institucional, caracterizada por cambios frecuentes en la presidencia bajo presión constante de movimientos sociales e indígenas. La eliminación del subsidio no es algo nuevo; ya ocurrió en 2019 cuando Lenín Moreno intentó retirar los subsidios a combustibles provocando disturbios masivos. Sin embargo, ahora hay un contexto marcado por una violencia criminal creciente, con bandas armadas operando libremente y una crisis carcelaria sin precedentes.

Las maniobras políticas desde la izquierda se producen dentro de un escenario donde Noboa intenta consolidar reformas liberales mientras refuerza medidas de seguridad ante una ola criminal que ha convertido al país en uno de los más inseguros del continente. A pesar de todo esto, las protestas han demostrado una notable capacidad organizativa; sus demandas van más allá del ámbito económico e interpelan directamente al modelo actual de desarrollo así como a la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Entre las posibles salidas se perfilan tres caminos:

Diálogo y negociación: sectores moderados abogan por establecer una mesa donde se revisen las decisiones más impopulares como el subsidio al diésel o las reformas extractivas. Radicalización y represión: si el gobierno decide optar por una respuesta más dura podría intensificar el conflicto llevando a episodios violentos mayores con repercusiones sobre estabilidad institucional. Intervención internacional: organismos internacionales junto con países vecinos podrían ejercer presión suficiente para forzar un acuerdo negociado que asegure derechos humanos.

El pulso en las calles y el horizonte inmediato

El paro nacional sigue vigente sin mostrar signos claros de agotamiento. Los movimientos indígenas junto con sectores progresistas mantienen firme su postura mientras el gobierno enfrenta el desafío monumental: evitar mayor desestabilización sin renunciar a sus reformas clave. El atentado contra Noboa ha contribuido aún más a polarizar el ambiente político actual lo cual plantea serias dudas sobre cómo procederá su administración.

En esta situación crítica, Ecuador navega entre protestas sociales activas, reconfiguraciones políticas constantes y el riesgo latente de escaladas violentas que podrían prolongar esta crisis sin precedentes. La próxima semana será crucial; nuevas movilizaciones están programadas mientras reina un clima tenso institucionalmente hablando. Si no se logra encauzar este conflicto hacia un diálogo efectivo, es probable que Ecuador entre en una fase inestable cuyas consecuencias son difíciles de prever.