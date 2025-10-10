  • ESP
Tensión máxima en el Caribe

Maduro desafía a EE.UU.: “Si los gringos atacan, ¡responderemos con todo!”

El sátrapa bolivariano acusa a Washington de preparar una guerra en el Caribe y Suramérica mientras despliega buques de guerra, submarinos nucleares y más de 4.500 soldados en la región

Nicolás Maduro PD.
En un discurso encendido transmitido por Venezolana de Televisión, Nicolás Maduro lanzó una advertencia directa al Gobierno estadounidense, acusándolo de buscar “una guerra en el Caribe y Suramérica” y de fraguar un “cambio de régimen” para imponer un “gobierno títere” en Venezuela.

“Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos… pero el trabajo por la patria, por la salud, la educación y la vida del pueblo, nada lo detiene”, proclamó el dictador frente a un público que lo ovacionaba.

La denuncia llega en medio de un despliegue militar sin precedentes por parte de Estados Unidos, que mantiene sobre las aguas caribeñas al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido propulsado por energía nuclear y más de 4.500 soldados, oficialmente para combatir el narcotráfico. Sin embargo, para Maduro, esa presencia es la antesala de una intervención contra su gobierno legítimo.

El desafío verbal del mandatario eleva la temperatura de un escenario ya tenso, donde Venezuela asegura estar cada vez más preparada para defenderse de cualquier agresión extranjera.

