La sombra del odio político traspasa fronteras

Santiago Abascal envía un mensaje de solidaridad al alcalde de Lima tras el atentado contra su vida

El líder de VOX respalda a Rafael López Aliaga, su aliado peruano y alerta sobre la escalada violenta de quienes rechazan la libertad y los valores democráticos

Rafael López Aliaga- Santiago Abascal Agencias
El fallido intento de asesinato contra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y figura clave de la derecha latinoamericana, volvió a poner en evidencia la intolerancia que promueven sectores de la izquierda y el globalismo.

Santiago Abascal, presidente de VOX, fue directo al señalar a estos movimientos como responsables de fomentar un clima agresivo y una peligrosa radicalización que ya se traduce en ataques reales contra quienes defienden la libertad y los valores tradicionales.

En un mensaje de solidaridad, Abascal reiteró su apoyo incondicional a López Aliaga, a quien definió como un “amigo y aliado” en la batalla internacional por la soberanía, la familia y los principios democráticos.

“Adelante Rafael, Perú te necesita”, publicó el líder español, subrayando que los enemigos de la libertad recurren a la violencia cuando pierden el debate de las ideas.

El incidente no es aislado: la historia reciente revela una escalada de ataques —frustrados o consumados— contra líderes que confrontan el avance de la agenda globalista y el socialismo radical, tanto en Europa como en América. LO acontecido con López Aliaga confirma que el discurso de odio de la izquierda trasciende las fronteras y busca silenciar voces disidentes que representan a millones de ciudadanos honestos.

La rápida actuación de la Policía Nacional del Perú, al frustrar un atentado que implicaba armas de fuego y una granada, evitó una potencial tragedia política en un país golpeado por años de manipulación izquierdista. La alianza entre VOX y sectores de la derecha iberoamericana, articulada a través del Foro Madrid, cobra vigencia ante esta amenaza real, enfrentando con firmeza a quienes pretenden socavar la democracia mediante la violencia y la intimidación.

Con cada nuevo ataque, la narrativa victimista de la izquierda pierde fuerza: hoy queda claro que la verdadera defensa de la libertad, la familia y la soberanía nacional se libra en el frente común de las ideas y de la acción legal y democrática.

