“Operación Libertad”: Estados Unidos se prepara para capturar a Maduro

Donald Trump avanza en el escenario internacional como pocos líderes en la historia contemporánea. Apenas semanas después de lograr lo que parecía utópico —la paz entre Israel y Palestina—, el presidente perfila un nuevo movimiento que podría redefinir el destino de Sudamérica: una intervención militar decisiva en Venezuela para poner fin al régimen de Nicolás Maduro.

La presencia de unidades navales y aéreas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela se ha incrementado notablemente, en una clara demostración de fuerza y determinación. El Departamento de Defensa ha intensificado operativos contra embarcaciones que, según informes oficiales, intentaban introducir droga hacia territorio estadounidense. En estas operaciones, descritas como parte de la lucha contra el “narcoterrorismo”, se envía un mensaje inequívoco: el tiempo del chavismo se agota.

Tras su papel en el acuerdo israelí-palestino, Trump cuenta ahora con el respaldo político y moral para dar un paso que muchos venezolanos esperan desde hace años. Para amplios sectores de la población, esta sería la oportunidad de recuperar la libertad y reconstruir un país devastado por la crisis económica y el éxodo masivo.

Esta posible operación, conocida en círculos estratégicos como “Operación Libertad”, no se reduce solo a un movimiento militar. Es parte de una visión de seguridad hemisférica que busca garantizar la estabilidad política y proteger recursos estratégicos en la región, como el petróleo, el gas, el agua y minerales de valor global. Venezuela, con las mayores reservas de crudo del planeta, ocupa un lugar clave en ese tablero.

Los analistas coinciden en que el contexto actual es único. Con otros actores internacionales intentando ampliar su influencia en América Latina, el momento de actuar es ahora. Para la Casa Blanca, mantener a Venezuela como un socio estable y libre es fundamental para el futuro de todo el continente.

Además, fuentes cercanas a estrategas militares señalan que las acciones en Venezuela podrían ir acompañadas de operativos tecnológicos y logísticos en países vecinos para reforzar la seguridad regional.

El objetivo final: asegurar que el continente sea un lugar próspero, seguro y alineado con los principios de libertad y soberanía que han guiado a Estados Unidos desde hace más de dos siglos.

En cuestión de semanas, el mundo podría presenciar otro capítulo histórico liderado por Donald Trump: liberar a un país entero y sellar así uno de los logros geopolíticos más ambiciosos de las últimas décadas.