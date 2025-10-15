Trump advierte de que los EEUU no serán generosos con Argentina si Milei pierde la presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una contundente advertencia que sacude tanto la política como la economía: si Javier Milei no logra mantener su control político en Argentina después de las próximas elecciones, Estados Unidos no continuará con su apoyo financiero hacia Buenos Aires.

Esta declaración, hecha durante un encuentro en la Casa Blanca con Milei, ha provocado un temblor inmediato en los mercados y ha reavivado el debate sobre la influencia internacional y el uso estratégico de la ayuda económica.

La reunión, llevada a cabo a menos de dos semanas de los comicios legislativos argentinos, deja claro que Trump respalda al actual presidente libertario.

Su mensaje es cristalino: «Si él [Milei] pierde, no vamos a ser generosos con Argentina», afirmó el mandatario estadounidense.

Trump no se contuvo en personalizar su apoyo y arremeter contra la oposición, a la que calificó de “extrema izquierda” y señaló como responsable de la crisis económica que atraviesa Argentina.

Una visita con mensaje electoral

El viaje de Milei a Washington no fue casualidad. El mandatario argentino llegó a la capital estadounidense en medio de una profunda crisis económica, con una inflación desbordada y una creciente desconfianza por parte de los mercados internacionales. La delegación argentina, encabezada por Milei junto a su círculo más cercano, fue recibida con un despliegue de seguridad propio de visitas de alta relevancia política.

Durante el almuerzo bilateral, Trump describió a Milei como «un líder extraordinario que heredó un lío», subrayando que su victoria electoral es crucial tanto para Argentina como “para el mundo entero”. El respaldo fue total, aunque no sin condiciones muy claras: el salvataje financiero que Argentina necesita solo se materializará si Milei y su partido logran mantener el control político después del 26 de octubre.

Trump dejó claro que «no perderá el tiempo» si la oposición consigue ganar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que la ayuda depende de «políticas económicas fuertes» y advirtió sobre un posible regreso a las políticas “fallidas” del peronismo.

Además, Trump condicionó el apoyo a que Argentina evite profundizar sus relaciones con China, especialmente en temas defensivos.

Impacto inmediato en los mercados y reacción interna

Las palabras de Trump no tardaron en causar estragos en la economía real. La respuesta de los mercados fue negativa y veloz:

Los bonos argentinos y los ADR de empresas como YPF y Grupo Galicia cayeron entre un 5% y un 10% en cuestión de horas tras estas declaraciones.

El índice S&P Merval, que había comenzado el día en positivo, terminó con una caída del 2,1%.

El riesgo país superó nuevamente los 1.000 puntos básicos, revertiendo así el optimismo generado por el anuncio inicial del respaldo estadounidense.

La advertencia formulada por Trump añade un nuevo elemento incierto: ahora, la estabilidad del apoyo externo queda atada al resultado electoral. Esto agrava aún más la situación política argentina, donde las encuestas muestran poco favor hacia el oficialismo mientras la presión sobre la economía es máxima.

Antecedentes y contexto: el juego del poder y la geopolítica

El apoyo de Trump a Milei trasciende lo personal o ideológico. Ambos líderes comparten una agenda ultraconservadora y una retórica confrontativa hacia lo que han definido como “socialismo cool”, según palabras del propio Milei en otras ocasiones. Además, desde la Casa Blanca se busca garantizar que Argentina permanezca alineada con los intereses estadounidenses, especialmente respecto a recursos estratégicos y para frenar la influencia china en la región.

Históricamente, las relaciones entre Argentina y Estados Unidos han fluctuado entre cooperación y distanciamiento dependiendo del gobierno vigente. Sin embargo, nunca antes un presidente estadounidense había condicionado tan abiertamente el mantenimiento de ayuda económica a un resultado electoral específico. Esta jugada por parte de Trump introduce una presión sin precedentes dentro del ámbito político argentino y latinoamericano.

¿Qué puede ocurrir tras las elecciones?

A escasos días para las elecciones, el panorama es incierto:

Si Milei y La Libertad Avanza logran mantenerse en el poder, es probable que continúe fluyendo ayuda estadounidense; aunque siempre bajo condiciones relacionadas con reformas económicas y distancia respecto a China.

En cambio, si la oposición logra imponerse, las advertencias de Trump sugieren un posible “castigo” financiero mediante recortes o retirada del respaldo económico, lo cual dificultaría aún más el acceso a financiamiento internacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, ha empeorado sus previsiones para Argentina recientemente: anticipa una caída del PIB del 4,5% junto con una inflación que podría superar el 28% para finales de año; además prevé un desempleo alcanzando el 7,5%. La necesidad urgente de apoyo externo es ahora más evidente que nunca.

Claves para el futuro inmediato

El respaldo brindado por Trump a Milei va más allá de ser solo una imagen diplomática; se convierte en una herramienta clave para influir tanto electoral como económicamente:

Introduce una dimensión internacional dentro de la campaña argentina donde Estados Unidos actúa como protagonista principal.

Añade volatilidad a los mercados financieros al introducir riesgos asociados a posibles cambios políticos.

Refuerza el discurso político de Milei quien se presenta como el único garante del apoyo internacional necesario para mantener estabilidad financiera.

En resumen, esta advertencia lanzada por Trump establece un nuevo precedente en las relaciones bilaterales. Argentina enfrenta unas elecciones decisivas con su economía al borde del colapso mientras las presiones desde Washington marcan un telón inquietante. El desenlace no solo definirá el futuro político argentino sino también tendrá repercusiones directas sobre la geopolítica regional y sobre cómo Estados Unidos maneja su estrategia en América Latina.