El regimen chavista retira el pasaporte a Leopoldo López y amenaza con anular su nacionalidad venezolana

Aumenta la represión.

A medida que crece el miedo, porque a los chavistas no les llega ya la camisa al cuello.

El gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro, ha hecho oficial la retirada inmediata del pasaporte del opositor Leopoldo López, quien se encuentra en España desde octubre de 2020.

A esto se suma un proceso judicial encaminado a revocar su nacionalidad venezolana.

Esta drástica medida se fundamenta en el Artículo 130 de la Constitución del país, que exige a los ciudadanos defender la patria y su soberanía.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, defendió estas acciones acusando a López de incitar a una invasión militar y de promover bloqueos económicos contra la nación.

López, que lidera el partido Volutad Popular, ha sido un férreo crítico del gobierno de Maduro, llegando a abogar públicamente por una intervención militar estadounidense en Venezuela. Sin duda, esta situación marca una escalada más en las tensiones políticas entre el régimen venezolano y la oposición.

Desde que escapó de Venezuela en octubre de 2020, Leopoldo López ha estado viviendo en el exilio, tras haber pasado casi siete años encarcelado o bajo arresto domiciliario debido a su activismo político. Su figura sigue siendo un símbolo poderoso en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Venezuela, recibiendo apoyo y reconocimiento internacional.

La retirada del pasaporte junto con la amenaza de perder su nacionalidad forman parte de la estrategia del régimen chavista para intimidar a los líderes opositores y controlar el discurso político en el país. Especialistas en política internacional advierten que estas acciones podrían intensificar la presión sobre Venezuela desde el ámbito diplomático, sobre todo por parte de España y otras naciones europeas.

En respuesta a estas medidas, López ha declarado que su único «delito» es «expresar lo que millones de venezolanos piensan y sienten: que después del robo electoral en 2024, estamos dispuestos a explorar todas las vías para liberarnos de la dictadura».

Además, reafirmó su respaldo a acciones militares contra el Cartel de los Soles y otras iniciativas dentro del territorio nacional.

López enfatizó que «aunque Maduro intente quitarme la nacionalidad, jamás podrá arrebatarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad».

Recordó también que, según establece la Constitución, «ningún venezolano nacido en Venezuela puede perder su nacionalidad», mientras que aquellos no nacidos en el país sí podrían ser objeto de revocación. Todo esto podría tener repercusiones diplomáticas y políticas significativas para la región, ya que la comunidad internacional continúa observando atentamente las acciones del gobierno venezolano contra sus opositores. La retirada del pasaporte y las amenazas sobre la nacionalidad de López son reflejo de una creciente represión política en un país marcado por años de inestabilidad bajo el liderazgo de Maduro.

La reacción tanto de López como de la comunidad internacional ante estas decisiones será crucial para entender cómo se desarrollan las relaciones políticas en este convulso contexto regional.