Marco Sifuentes: «Un pacto mafioso de partidos políticos gobierna el Perú»

Marco Sifuentes se ha convertido en una figura clave del periodismo peruano contemporáneo gracias a su programa “La Encerrona”, un noticiero digital que combina rigor, claridad y denuncia. Desde su pantalla, ha logrado poner bajo la lupa a los poderes fácticos y a los casos de corrupción que han marcado la política nacional.

Periodista Digital conversó con el reconocido periodista peruano sobre la compleja situación sociopolítica que atraviesa el país andino, tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte y el ascenso del titular del Congreso, José Jerí, como nuevo presidente del Perú.

Según Sifuentes, “el pacto mafioso de partidos que gobierna el Perú”, temeroso de que la ciudadanía los asocie con la corrupción galopante, la violencia creciente y la ineptitud del anterior gobierno, optó por provocar su caída mediante una moción de censura que la apartó fulminantemente del cargo. “La consigna era sobrevivir como fuera, con la mirada puesta en las elecciones generales de abril de 2026”, añadió.

¿Quién es el nuevo presidente del Perú?

El ascenso de José Jerí a la Presidencia del Perú refleja una paradoja cada vez más familiar en la política nacional: figuras marcadas por denuncias graves que terminan llegando al poder cuando el país atraviesa una de sus etapas de mayor desconfianza ciudadana.

Jerí, hasta hace poco presidente del Congreso, fue denunciado en diciembre de 2024 por una mujer de 31 años que lo acusó, junto a otro hombre, de una presunta violación sexual tras una reunión social en Canta, Huaral, a unas horas de Lima.

El caso acaparó titulares y despertó indignación. Pese a sus negativas, el señalamiento puso en entredicho la imagen del entonces legislador, que insistía en su inocencia y llegó a sugerir una manipulación en la escena de los hechos.

En enero de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia abrió diligencias preliminares. No obstante, en agosto, y con confirmación en octubre, el Ministerio Público decidió archivar definitivamente la investigación. El argumento central: la falta de indicios suficientes para sostener la acusación y un examen de ADN que no vinculó al congresista con las muestras biológicas halladas. La Comisión de Ética del Congreso, previsiblemente, decidió no intervenir, amparándose en la existencia del proceso fiscal.

La decisión judicial cerró el caso, pero no el debate público. Para muchos observadores, el archivo fue recibido con una mezcla de escepticismo y resignación: otro episodio donde la justicia parece favorecer a quien tiene poder político e inmunidad parlamentaria. Jerí, en cambio, aprovechó el desenlace para reforzar su narrativa de víctima de una campaña de desprestigio.

Hoy, instalado en Palacio de Gobierno, José Jerí se enfrenta a un reto mayor: demostrar que su liderazgo no está sostenido en la impunidad ni en los vacíos de un sistema de justicia debilitado. Su presidencia, nacida de la polémica, aún carga con el peso de las dudas que ni un dictamen fiscal ha conseguido disipar del todo.

Los «Rolex» de la presidenta

Uno de los momentos más resonantes de su carrera fue cuando destapó el caso de los relojes Rolex que poseía la ex presidenta del Perú, Dina Boluarte. La revelación generó una ola de indignación ciudadana y abrió una investigación sobre el origen y la legalidad de esos bienes de lujo, cuestionando la transparencia y la ética de la clase política.

Gracias a su trabajo, Sifuentes no solo ha informado, sino que ha movilizado a la opinión pública y ha demostrado que el periodismo independiente puede ser motor de cambio.

En una época marcada por la polarización y la desconfianza, Sifuentes , quien radicaa en España desde hace una década, representa la apuesta por un periodismo libre, cercano y profundamente comprometido con la verdad.