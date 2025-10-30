Estás son las ‘rutas’ de la droga que usa el narco para llevarla a EE UU y que Trump está cerrando a balazo limpio

El narcotráfico en América Latina plantea enormes retos a las autoridades a nivel internacional, con trayectos que van desde los países que producen la droga hasta los mercados consumidores de Estados Unidos y Europa.

En este escenario, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado sus acciones para frenar el tráfico de estupefacientes, especialmente en el océano Pacífico, donde se concentra gran parte de la cocaína destinada a Norteamérica. Por otro lado, la supuesta implicación de altos funcionarios venezolanos en el narcotráfico, como los miembros del Cártel de los Soles, ha generado tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

El Cártel de los Soles es una red criminal que, según las acusaciones del gobierno estadounidense, está encabezada por el presidente Nicolás Maduro y otros altos mandos del régimen venezolano.

Aunque se le considera más bien una red de corrupción que un cártel tradicional, su supuesta participación en el tráfico de cocaína ha resultado en sanciones y en la oferta de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La implicación de militares venezolanos en el tráfico de drogas ha despertado gran interés, ya que se afirma que facilitan el paso de cargamentos desde sus posiciones estratégicas en la frontera con Colombia.

Además, la utilización de lanchas rápidas y semisumergibles ha sido clave en las rutas más activas para transportar cocaína hacia Estados Unidos.

En recientes operaciones en el Pacífico, las fuerzas armadas estadounidenses han aumentado su presencia, enfrentando embarcaciones sospechosas de llevar drogas, lo que ha resultado en bajas en alta mar. Estas acciones son parte de una campaña más amplia para erradicar el narcotráfico en esta región.

Rutas del narcotráfico

Las rutas del narcotráfico a lo largo de América Latina son variadas y han evolucionado con el tiempo. La cocaína se produce sobre todo en Colombia, Perú y Bolivia, y es trasladada mediante diversas vías hacia Estados Unidos. La ruta del océano Pacífico destaca como la más activa; se estima que alrededor del 74% de la cocaína destinada a EE. UU. transita por allí. Las embarcaciones, incluidas lanchas rápidas y semisumergibles, son utilizadas para llevar la droga desde las costas colombianas hasta Centroamérica y México, desde donde se transporta por tierra hasta la frontera estadounidense. El tráfico aéreo también juega un papel crucial aquí; hay vuelos clandestinos que conectan Venezuela y Centroamérica con México antes de alcanzar su destino final en EE. UU.. Por otro lado, el Cártel de los Soles ha sido señalado por aprovechar la ruta caribeña para mover drogas hacia Europa y otros destinos. Aunque esta ruta caribeña ha estado menos activa recientemente, sigue representando un desafío significativo para las autoridades internacionales. El despliegue militar del Pentágono en la zona es una respuesta directa a la supuesta implicación venezolana en el narcotráfico, lo cual ha intensificado las tensiones entre ambos países. Asimismo, la recompensa ofrecida por la captura de Nicolás Maduro ha captado mucha atención, dado que se le acusa de liderar el Cártel de los Soles y estar vinculado al tráfico de drogas. Así las cosas, Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico regional, lo que incluye confrontar embarcaciones sospechosas en el Pacífico. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia contra este flagelo.

El Cártel de los Soles

El Cártel de los Soles es una organización criminal señalada por estar bajo el mando del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. Se le considera más como una red corrupta que un cártel convencional; sin embargo, su presunta implicación en el tráfico de cocaína ha llevado a sanciones internacionales y a ofrecer hasta 50 millones de dólares por información que ayude a su captura. La participación activa de militares venezolanos en este negocio ilícito también despierta interés; se alega que ayudan a facilitar el tránsito de cargamentos utilizando sus posiciones fronterizas con Colombia. Asimismo, las lanchas rápidas y semisumergibles han sido fundamentales para llevar cocaína hacia Estados Unidos desde el Pacífico. Recientemente, las fuerzas estadounidenses han incrementado su presencia marítima ante estas amenazas, enfrentándose a embarcaciones acusadas de transportar drogas con resultados trágicos en algunos casos. Estas acciones son parte integral de un esfuerzo más amplio para frenar el narcotráfico.

El despliegue militar del Pentágono

La movilización militar del Pentágono en esta región responde a las sospechas sobre la participación venezolana en actividades relacionadas con el narcotráfico; esto ha exacerbado las tensiones entre ambos países. Además, la recompensa puesta sobre la cabeza de Nicolás Maduro, acusado no solo por liderar al Cártel de los Soles, sino también por involucrarse directamente en este comercio ilícito, añade un matiz interesante al conflicto. En este marco complejo, Washington no escatima esfuerzos para luchar contra este flagelo regional; sus acciones incluyen confrontar embarcaciones señaladas como transportadoras de drogas dentro del Pacífico. Todo esto encaja dentro de una campaña mayor destinada a erradicar el narcotráfico.

En conclusión, el fenómeno del narcotráfico sigue presentando importantes desafíos para las autoridades internacionales. Las rutas se extienden desde los países productores hasta los mercados consumidores situados tanto en Estados Unidos como Europa. El gobierno estadounidense continúa intensificando sus esfuerzos para frenar este tráfico ilícito especialmente activo en el océano Pacífico. Además, las acusaciones sobre altos funcionarios venezolanos vinculados al narcotráfico han creado un clima tenso entre EE.UU. y Venezuela. Dentro de este panorama complicado destaca también la respuesta militar del Pentágono, diseñada para abordar estas preocupantes implicaciones, constituyendo así una parte esencial dentro del marco general destinado a combatir esta problemática.