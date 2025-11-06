Claudia Sheinbaum denuncia a su acosador y exige que el delito se sancione en todo México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el hombre que la acosó durante un recorrido a pie por el Centro Histórico. El agresor, en estado de ebriedad, intentó abrazarla y besarla sin su consentimiento cuando se dirigía a una reunión con autoridades educativas.

«Decidí levantar la denuncia porque esto es algo que vivimos las mujeres en todo el país. Es un delito en esta ciudad, y debe serlo en todos los estados. No podemos dejarlo pasar», declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La mandataria explicó que presentó la querella por escrito, sin recurrir a ningún privilegio por su cargo, y enfatizó que el caso representa un acto de defensa colectiva. «Es un asunto de dignidad y reconocimiento de nuestros derechos. Si le pasa a la presidenta, ¿qué puede esperar una joven que camine por las calles?», reflexionó.

El hombre señalado ya fue detenido. Según informes, había acosado a otras mujeres en la misma zona. Sheinbaum pidió revisar a nivel federal la tipificación del acoso como delito penal y ordenó una campaña nacional para promover el respeto hacia las mujeres: “Ningún hombre tiene derecho a vulnerar nuestro espacio personal. El respeto es una obligación, no una opción”.

La presidenta también criticó el uso indebido de su imagen en medios de comunicación, acusando al diario Reforma de revictimizarla. «Publicar esas fotos es inhumano y viola límites éticos. No haré una denuncia contra el medio, pero espero una disculpa. Esto no se trata de mí, sino de todas las mujeres mexicanas», afirmó.

Pese al incidente, Sheinbaum aseguró que no reforzará su seguridad ni modificará su cercanía con la ciudadanía. «No vamos a gobernar desde una camioneta. Venimos del pueblo y seguiremos en las calles», concluyó.