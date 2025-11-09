¿Atacar militarmente la Venezuela chavista o no? Trump contempla sus opciones

Está todo sobre la mesa.

Y parece que no hay posibilidades de marcha atrás, porque la Casa Blanca ya ha ido muy lejos.

Tras poner en busca y captura por narcotraficante, a Nicolás Maduro y declarar la guerra total al Cartel de los Soles, el único camino pasa por el derrocamiento de la dictadura chavista y antes de que lleguen las elecciones de medio término, en 2027.

El Caribe está en plena efervescencia.

El Pentágono incrementa sus movimientos militares frente a las costas de Venezuela, pero Donald Trump aún no aclara si tomará la decisión de atacar al país gobernado por el dictador Maduro.

El despliegue naval más significativo en décadas, con el portaaviones USS Gerald R. Ford liderando la operación, no es solo una muestra de fuerza.

Detrás de esta situación se esconde un conflicto más profundo: cómo derrocar un régimen que Washington tacha de narcoestado, fraude electoral y violaciones sistemáticas de derechos humanos, mientras Caracas denuncia una campaña de acoso imperialista.

En este tablero repleto tensiones latentes, cada movimiento podría desencadenar consecuencias imprevisibles. La guerra psicológica prosigue mientras Venezuela sigue atrapada junto a su pueblo en medio del epicentro geopolítico más relevante del continente americano durante este siglo XXI.

Trump y su juego psicológico: opciones sobre la mesa

En las últimas horas, Trump ha reiterado que “los días de Maduro están contados”, aunque evita confirmar cualquier plan concreto de invasión o bombardeo, lo que alimenta la incertidumbre tanto en Caracas como entre sus aliados. Sus asesores en materia militar y de inteligencia estudian objetivos específicos: desde ataques selectivos contra unidades clave del régimen hasta la toma de instalaciones petroleras, sin olvidar operaciones encubiertas de la CIA dentro del aparato chavista.

Esta semana, el Senado estadounidense rechazó una resolución que prohibía cualquier acción militar contra Venezuela, dejando abierta la posibilidad para que el presidente actúe por su cuenta.

Trump ha dado luz verde a operaciones encubiertas de la CIA y no descarta ampliar estas acciones hacia una intervención terrestre; sin embargo, oficialmente se sostiene que no hay justificación legal para una invasión total.

El despliegue militar ya ha dejado un rastro de muertes en el mar Caribe, en operaciones supuestamente dirigidas contra narcotraficantes, aunque Caracas y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

La tensión va en aumento mientras Trump juega con esa ambigüedad. “Puede cambiar de opinión muy rápido. Así que quién sabe”, reconocía esta semana el demócrata Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El narcoestado chavista: mito y realidad

El discurso oficial estadounidense retrata a Venezuela bajo el mandato de Maduro como un narcoestado central en el tráfico mundial de cocaína, acusándolo incluso de liderar uno de los cárteles más grandes del mundo. Las acusaciones incluyen:

Control sobre rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia EE. UU. y Europa.

Colaboración con grupos armados ilegales como disidencias de las FARC y el ELN.

Lavado de activos mediante redes internacionales.

Sin embargo, informes recientes elaborados por la ONU y la Unión Europea matizan considerablemente este fenómeno en Venezuela:

El país se mantiene libre de cultivos ilícitos como coca o marihuana.

Solo un 5% del narcotráfico colombiano transita por territorio venezolano, según datos aportados por la ONU.

Las principales rutas del narcotráfico se encuentran en los océanos Pacífico colombiano y ecuatoriano.

La existencia del denominado Cártel de los Soles, con Maduro al mando, no aparece en los reportes confeccionados por las principales agencias internacionales. Tanto la ONU como la UE no consideran a Venezuela un actor relevante dentro del narcotráfico global; sin embargo, EE. UU. continúa insistiendo en su narrativa y mantiene una recompensa millonaria por la captura del mandatario venezolano.

Zapatero entre las “cinco cabezas” influyentes en Venezuela

En los últimos días, Trump ha sorprendido al incluir a José Luis Rodríguez Zapatero entre las “cinco cabezas más influyentes en Venezuela”. Este expresidente español, conocido por ser mediador habitual entre el chavismo y la oposición, figura junto a personalidades como Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez en el radar político estadounidense. Este gesto ha generado revuelo en Madrid y ha tensado aún más las relaciones entre Washington y la diplomacia europea, acusada frecuentemente de tibieza frente al régimen chavista.

La inclusión de Zapatero refleja lo complejo que resulta el escenario venezolano, donde actores internacionales se cruzan en una intrincada red de intereses e intervenciones ocultas.

Objetivos estratégicos para derrocar a Maduro

El círculo cercano a Trump evalúa diferentes escenarios para forzar la caída del régimen:

Ataques quirúrgicos contra instalaciones militares e inteligencia.

Sabotajes a infraestructuras clave, como el Helicoide, símbolo emblemático de represión y tortura.

Apoyo decidido a movimientos opositores internos junto con una posible ocupación temporal de pozos petrolíferos estratégicos.

Las denuncias sobre torturas sistemáticas en lugares como el Helicoide y las violaciones graves a derechos humanos alimentan una justificación moral para una intervención potencial. Sin embargo, la falta de consenso internacional y las amenazas de una guerra regional frenan cualquier decisión definitiva.

Trasfondo: elecciones fraudulentas y persecución internacional

Maduro continúa aferrándose al poder tras unas elecciones ampliamente denunciadas como fraudulentas por diversos actores internacionales. El Departamento de Justicia estadounidense mantiene activa una orden judicial contra el líder venezolano por narcotráfico y terrorismo. Por su parte, Caracas responde con movilizaciones militares masivas y advertencias sobre “resistencia total” si se opta por una intervención armada.

Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos enfrentan las consecuencias devastadoras de esta represión política junto al colapso económico y una emigración forzada sin precedentes. Más de 250.000 venezolanos perderán pronto su protección bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU., lo cual podría desencadenar deportaciones masivas justo cuando se intensifica este pulso diplomático.

Futuro incierto: presión constante y riesgo inminente

El panorama sigue siendo incierto. Trump continúa aplicando presión máxima sobre Maduro sin aclarar si cruzará esa línea roja hacia un ataque directo. La falta de consenso legal y político dentro del gobierno estadounidense sumada a esa ambigüedad oficial prolongan tanto el suspense como los riesgos asociados a posibles errores estratégicos.