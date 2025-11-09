Milei o cuando América Latina inspira al mundo en su batalla contra los modelos agotados

Pues va a ser que no.

América Latina se ha convertido en el núcleo de un fenómeno político que desafía el orden establecido a nivel mundial.

A lo largo de los años, esta región ha funcionado como un laboratorio donde han surgido diversas formas de populismo, abarcando desde la izquierda revolucionaria hasta el nacionalismo de derechas.

En la actualidad, este contagio político ha traspasado fronteras, exportando líderes y modelos de ruptura que buscan transformar sistemas considerados injustos, con nombres destacados como Javier Milei y Donald Trump liderando la carga.

Recientemente, la región ha atravesado una intensa agenda electoral y un ambiente de polarización que, aunque no es nuevo, ahora resuena con fuerza en Europa y Estados Unidos.

Los populismos no solo persisten, sino que también se reinventan e internacionalizan.

La reelección de Trump en la Casa Blanca y el experimento de Milei en Argentina reflejan un rechazo hacia las fórmulas peronistas o de izquierdas que muchos consideran fallidas.

A su vez, encarnan una esperanza palpable de cambio real para amplias capas sociales.

El laboratorio latinoamericano no solo se reinventa; también exporta modelos políticos, económicos y sociales al resto del mundo.

La región demuestra que incluso desde situaciones adversas es posible desafiar el fatalismo habitual. Romper ciclos viciados es factible al buscar caminos propios hacia el desarrollo.

Si se gestiona adecuadamente este contagio populista podría convertirse en un catalizador para una nueva modernidad política que ofrece motivos renovados para mantener viva la esperanza.

Un continente que rehúsa resignarse

América Latina enfrenta problemas estructurales como la desigualdad, el estancamiento económico y la violencia política.

Sin embargo, bajo esa superficie agitada late una energía transformadora. El surgimiento de figuras disruptivas no es mera coincidencia; es una respuesta al agotamiento de modelos que no han logrado resolver los problemas fundamentales.

La región presenta el mayor coeficiente de Gini del mundo, evidenciando una desigualdad persistente .

. Las viejas recetas –desde el socialismo real hasta el desarrollismo peronista– han perdido credibilidad tras décadas de promesas incumplidas y resultados decepcionantes.

En este contexto, Milei ha logrado reducir la inflación argentina del 211% en 2023 a menos del 20% acumulado en 2025. Aunque esta cifra aún es insuficiente para erradicar la pobreza estructural, señala un cambio significativo en el enfoque económico y una apuesta decidida por la ortodoxia fiscal y la lucha contra la corrupción.

Ruptura como esperanza, no como amenaza

El triunfo de líderes como Milei y el posible regreso de Trump no deben ser vistos únicamente como una reacción.

Representan una nueva perspectiva: para muchos, romper con el pasado es considerado el único camino para abrir oportunidades y restaurar la confianza en el futuro.

Trump ha promovido políticas migratorias y comerciales que, aunque controvertidas, han obligado a América Latina a reconsiderar su autonomía y buscar una agenda más independiente del norte.

Su uso estratégico de los aranceles como herramienta geopolítica ha llevado a gobiernos latinoamericanos a modernizarse, diversificar mercados y fomentar la innovación, acelerando procesos transformadores que habían estado postergados por mucho tiempo.

Lejos del estereotipo del populismo destructivo, hay un componente innovador e incluso esperanzador en estos movimientos: la promesa de devolver la voz a los excluidos y desafiar el control ejercido por élites arraigadas. En este nuevo ciclo, el populismo puede ser interpretado como un mecanismo para corregir democráticamente instituciones que han sido cooptadas por intereses particulares y sistemas clientelistas.

El contagio global: de laboratorio a modelo de exportación

Lo que comenzó como un fenómeno exclusivo latinoamericano –la polarización política, el voto anti-élite y el castigo a partidos tradicionales– se ha expandido hacia Europa y Estados Unidos. Según estudios recientes, más del 25% de los países del mundo están actualmente gobernados por líderes populistas.

El modelo Bukele en El Salvador, caracterizado por su mano dura contra el crimen y su discurso anti-sistema, ha influido notablemente en campañas políticas tanto en Chile como en Bolivia y Honduras.

La dicotomía élite versus pueblo, antes reservada al discurso latinoamericano, ahora estructura también el debate político en las democracias occidentales.

¿Hacia dónde va la región?

El futuro inmediato de América Latina se presenta lleno de incertidumbre pero también repleto de oportunidades inéditas: