‘El Pollo’ Carvajal retrasa su sentencia en EEUU ‘cantando’ sobre Zapatero y Maduro

Saber tiene que saber muchas cosas.

Y sucias.

La sentencia contra Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, ha vuelto a aplazarse en Estados Unidos.

Si bien se había fijado para noviembre de 2025, ahora se ha pospuesto hasta el 12 de febrero de 2026. Este es el segundo retraso en pocos meses, resultado de la abrumadora cantidad de pruebas, testimonios y documentos que Carvajal está presentando ante la corte neoyorquina.

Las revelaciones, según fuentes cercanas al caso, no solo involucran a la cúpula chavista y al conocido Cártel de los Soles, sino que también han salpicado a figuras internacionales, destacando al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El tribunal, bajo la dirección del juez Alvin K. Hellerstein, ha concedido tiempo a las partes para preparar lo que se conoce como audiencia Fatico, un proceso que se extenderá durante varios días con el objetivo de aclarar los hechos antes de emitir una sentencia.

Se busca determinar con exactitud la implicación de Carvajal en la red estatal de narcotráfico y las conexiones internacionales del chavismo. La defensa sostiene que su cliente estuvo involucrado en una conspiración limitada, mientras que la Fiscalía argumenta que fue una figura central en el envío masivo de cocaína hacia Estados Unidos, colaborando con las FARC y bajo la protección de altos mandos militares venezolanos.

Las pruebas que sacuden a la política internacional

La atención internacional aumenta conforme Carvajal presenta nuevos datos. Entre los aspectos que investiga la justicia estadounidense se destacan:

La red dedicada a entregar pasaportes a miembros de Hizbolá, orquestada por altos funcionarios chavistas.

Las operaciones del Cártel de los Soles y el uso de aviones privados para transportar cocaína.

La financiación del chavismo a partidos y movimientos de izquierda globales, incluyendo supuestos pagos a personalidades europeas.

Los vínculos hallados entre Caracas y miembros de ETA con causas pendientes en España.

En este escenario, Zapatero aparece como un “garante” internacional del chavismo. Fuentes consultadas indican su intervención directa en sectores estratégicos como el petróleo, el oro y otros recursos naturales, además de señalar una supuesta “huella financiera” relacionada con cobros desde el Palacio de Miraflores. Sin embargo, juristas españoles matizan estas revelaciones, apuntando a la “falta de acreditación documental” y cuestionando la credibilidad de Carvajal, al describirlo como “amigo de la fiesta y poco dado al trabajo”. En Madrid, llegó incluso a afirmar que si no hallaba pruebas contra el expresidente español, “se las inventaría”.

El impacto en España: las sombras sobre Zapatero y el PSOE

Las declaraciones de Carvajal han reavivado el debate sobre los vínculos entre el chavismo y el PSOE. Su estancia en España fue particularmente compleja: fue arrestado en Madrid en 2019, protagonizando una fuga que duró casi dos años; finalmente fue capturado con documentación falsa y entregado a Estados Unidos en 2023. Durante su tiempo en prisión, mantuvo contacto con el excomisario José Manuel Villarejo y mostró desacuerdos con su defensa legal. Las investigaciones sugieren que Carvajal obtuvo estatus de testigo protegido para colaborar en casos delicados relacionados con terrorismo, narcotráfico y corrupción internacional.

Las fuentes consultadas afirman que la información proporcionada por Carvajal sobre la “relación entre Zapatero y empresarios locales interpuestos así como su conexión con Jorge Rodríguez, su gran valedor en Venezuela”, está siendo examinada por la Fiscalía estadounidense. No obstante, los escépticos dentro del panorama español consideran que podría ser utilizado por Washington como un “testigo clave” para legitimar estrategias políticas impulsadas durante la administración Trump respecto a Venezuela, más que para descubrir una trama real de corrupción internacional.

El contexto venezolano: incertidumbre política y económica

Venezuela continúa sumida en una profunda inestabilidad. El régimen encabezado por Nicolás Maduro enfrenta presiones crecientes tanto desde dentro como desde fuera del país. El juicio contra Carvajal es visto como un instrumento para debilitar al chavismo e impulsar un cambio político inminente. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión estadounidense se intensifica; además, el Cartel de los Soles ha sido designado como grupo terrorista por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, ofreciendo recompensas millonarias por capturar a sus líderes.

A su vez, empresas como Telefónica han decidido retrasar su salida del país caribeño mientras esperan un clima político más favorable que facilite tanto la venta de activos como la recuperación de inversiones. La operadora española enfrenta serios obstáculos para llevar a cabo transacciones en un entorno donde prevalece el control estatal junto con una notable falta de seguridad jurídica. Esta situación política complicada genera incertidumbre sobre el futuro del régimen e impide avances significativos entre los principales actores económicos.

Lo que sabe ‘El Pollo’ Carvajal y su papel en el futuro de Venezuela

Carvajal fue mano derecha del fallecido Hugo Chávez durante más de diez años y uno de los arquitectos del aparato represivo chavista. Su conocimiento sobre operaciones clandestinas, financiación internacional del régimen y relaciones con grupos armados es considerado “invaluable” por expertos legales. Tras autoinculparse en junio pasado, su testimonio está siendo analizado minuciosamente por las autoridades estadounidenses, quienes lo ven como esencial para desentrañar las complejas redes criminales y políticas vinculadas al chavismo.

En la próxima audiencia Fatico programada antes del fallo definitivo, se espera que Carvajal aporte detalles sobre:

Las operaciones encubiertas venezolanas junto a sus conexiones con Cuba, Rusia, China e Irán.

La implicación tanto militar como civil en grandes operaciones relacionadas con narcotráfico.

El papel activo desempeñado por Venezuela en la creación y expansión del grupo criminal Tren de Aragua.

Los contactos establecidos con partidos políticos y líderes tanto europeos como latinoamericanos.

Perspectivas y posibles escenarios

El desenlace del caso Carvajal podría sentar un precedente judicial internacional significativo e impulsar la estrategia estadounidense contra las redes criminales organizadas presentes en América Latina. Una condena contundente podría acelerar el desmoronamiento del régimen madurista e incentivar iniciativas hacia un cambio político real en Venezuela. Al mismo tiempo, las revelaciones sobre conexiones internacionales—como las supuestas implicaciones relacionadas con Zapatero—podrían tener repercusiones inesperadas dentro del ámbito político español y europeo.

Las próximas semanas serán cruciales. El tribunal neoyorquino espera ansioso la audiencia Fatico donde comparecerán testigos federales junto con informantes cuya información podría arrojar luz sobre todo lo relacionado con las acusaciones formuladas. En juego está no solo el futuro inmediato de Carvajal sino también parte del destino político venezolano. Mientras tanto, tanto Madrid como Caracas observan cada nueva revelación con gran atención; son conscientes de que este proceso judicial puede modificar radicalmente el tablero geopolítico no solo en América Latina sino más allá.

La historia detrás de ‘El Pollo’ Carvajal representa así un régimen tambaleante y una red internacional luchando por sobrevivir tras caer sus principales arquitectos.