La Marina de EE.UU. pretende erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del hemisferio

El gigantesco portaaviones USS Gerald Ford despliega su poder en aguas latinoamericanas

El imponente portaaviones se sumó al operativo de la Marina estadounidense contra el narcotráfico procedente de América Latina

Archivado en: PD América

El USS Gerald Ford, los portaviones más grandes y avanzados del planeta, se sumó al operativo de la Marina estadounidense contra el narcotráfico procedente de América Latina, en una maniobra que demuestra la determinación de Washington de proteger la libertad y la seguridad del continente.

El Comando Sur confirmó que la insignia de embarcación ingresó a su zona de responsabilidad, que abarca Latinoamérica y el Caribe, consolidando la presencia disuasoria del poder naval norteamericano.

Desde el Pentágono, el portavoz Sean Parnell destacó que el USS Gerald Ford refuerza la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y eliminar las amenazas ilícitas que socavan la prosperidad del país.

“Nuestro deber es salvar a los ciudadanos estadounidenses y mantener la estabilidad del hemisferio occidental”, afirmó.

La Casa Blanca informó que, desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de una veintena de operaciones exitosas en el Caribe y el Pacífico, con 76 presuntos narcotraficantes neutralizados.

El mensaje es claro: Estados Unidos no tolerará que el crimen organizado cruce sus fronteras ni que naciones aliadas sufran bajo su impacto.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro intenta presentar el despliegue como una provocación, Washington lo describe como una respuesta firme ante quienes desafían la ley y la soberanía hemisférica.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

