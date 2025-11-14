Trump intensifica la ofensiva militar de EEUU en el Caribe y evalúa ataques selectivos en el interior de la Venezuela chavista

Huele a invasión.

O por lo menos a ataque militar contra objetivos concretos.

Y el mensaje es inequívoco: «¡Voy por ti, Maduro!«.

La creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha alterado la habitual rutina de patrullas navales en esta zona. Desde finales de agosto, la administración de Donald Trump ha fortalecido su estrategia antidrogas, ahora conocida como “Operación Lanza del Sur”, con un despliegue que incluye el portaaviones más avanzado de su flota, el USS Gerald R. Ford, además de una flotilla de destructores, submarinos y unidades de operaciones especiales.

Aunque oficialmente se presenta como una lucha contra el narcotráfico, analistas y fuentes diplomáticas apuntan que la Casa Blanca busca ejercer presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

La operación, liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, es una respuesta a la orden ejecutiva de Trump para combatir a las organizaciones narcotraficantes que Washington ha catalogado como “narcoterroristas”. Entre ellas se encuentran el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y otros grupos latinoamericanos. En las últimas semanas, esta ofensiva se ha traducido en ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, dejando un saldo de más de 75 muertos, según datos oficiales.

El giro estratégico: de la guerra contra las drogas a la presión sobre Venezuela

La Casa Blanca ha transformado su campaña antidroga en una operación con mayores implicaciones políticas y militares. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que la misión tiene como propósito “defender la patria, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger a nuestra gente de las drogas que están causando estragos”. Este enfoque ha coincidido con amenazas directas hacia Maduro, a quien Trump considera “ilegítimo” y cuya captura ha llegado a recompensar con hasta 50 millones de dólares.

La llegada del USS Gerald R. Ford al Caribe y su integración en las maniobras militares representan una demostración de fuerza inusual en la región desde la invasión a Panamá en 1989. Fuentes del Pentágono indican que el portaaviones se encuentra actualmente en el Atlántico medio, aunque su estancia podría ser limitada por razones estratégicas. Analistas como Mark Cancian han advertido sobre el riesgo de escalada, considerando la capacidad antimisiles con que cuenta Venezuela, respaldada por tecnología rusa.

Evaluación interna: ataques selectivos y opciones sobre la mesa

El debate dentro de la Casa Blanca ha evolucionado rápidamente en las últimas horas. Altos mandos militares han presentado a Trump diversas opciones que incluyen ataques selectivos dentro del territorio venezolano. Las propuestas abarcan desde golpear “infraestructura relacionada con rutas del narcotráfico” hasta acciones más amplias sobre instalaciones militares y gubernamentales vinculadas al chavismo. Aunque no se ha tomado aún una decisión definitiva, fuentes cercanas a la administración confirman que existe un debate activo sobre este cambio estratégico.

El grupo de ataque liderado por el USS Gerald Ford se suma a otras unidades ya presentes en la región. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra al menos 21 embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. Estos ataques han dejado más de 80 muertos, mientras que dos sobrevivientes fueron repatriados a Ecuador y Colombia.

Respuesta venezolana y tensión regional

El gobierno de Maduro ha reaccionado con una “movilización masiva” tanto de civiles como militares. Unidades terrestres, navales y aéreas están participando en maniobras para “enfrentar amenazas imperialistas”. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, supervisa personalmente estos ejercicios mientras los medios oficiales difunden imágenes del despliegue militar en puntos estratégicos.

Esta ofensiva estadounidense ha provocado reacciones en otros países latinoamericanos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, inicialmente suspendió el intercambio de inteligencia con Washington; sin embargo, luego condicionó dicha cooperación a compromisos relacionados con derechos humanos. México también ha logrado un acuerdo para evitar intervenciones directas por parte de fuerzas estadounidenses en sus aguas internacionales.

La logística chavista, objetivo en tierra firme

Uno de los principales focos del debate en Washington es si atacar directamente la logística chavista en tierra firme. Informes recientes sugieren que la administración Trump está considerando golpear puntos clave dentro del sistema logístico que conecta producción y distribución de drogas con el aparato estatal venezolano. Esto incluye infraestructura relacionada con puertos, almacenes y centros operativos controlados por actores cercanos al chavismo.

La estrategia enfocada en ataques selectivos pretende debilitar las capacidades operativas de las redes narcotraficantes mientras se aumenta la presión sobre Maduro. No obstante, expertos advierten que cualquier acción militar dentro del territorio venezolano podría elevar las tensiones a niveles impredecibles e incluso provocar una respuesta coordinada regional para defender la soberanía venezolana.

Escenario de evolución y riesgos

La escalada militar estadounidense en el Caribe junto con las deliberaciones sobre posibles ataques dentro de Venezuela marcan un punto crucial para la política hemisférica respecto a seguridad. La “Operación Lanza del Sur” representa un último movimiento dentro de una compleja partida geopolítica donde convergen intereses relacionados con las drogas, disputas sobre recursos energéticos e influencias políticas en América Latina.

Este despliegue militar así como las amenazas de ataques selectivos han generado inquietud tanto entre aliados como adversarios. La administración Trump busca mantener una “amenaza creíble” como herramienta política; sin embargo, conforme aumentan las maniobras e incidentes regionales, también lo hace el riesgo potencial de un enfrentamiento directo.

El Caribe se presenta ahora como epicentro clave ante una crisis que va más allá del combate al narcotráfico. Las decisiones tomadas desde Washington serán determinantes para gestionar tensiones que no parecen mostrar signos claros de mitigarse pronto. La “Operación Lanza del Sur” podría redefinir no solo el equilibrio político dentro América Latina sino también transformar dinámicas internacionales dentro del hemisferio.