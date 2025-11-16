¿El mensaje de María Corina Machado anticipa un inminente movimiento militar de EE.UU. contra Maduro?

El mensaje de María Corina Machado, difundido este sábado bajo el título “A quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen”, podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Aunque en la superficie es una arenga moral a los funcionarios civiles y militares que siguen sirviendo a Nicolás Maduro, su tono y su momento parecen ir más allá de una simple exhortación: huelen a preámbulo.

El uso de expresiones como “la hora decisiva es inminente” o “lo que va a pasar ya está pasando” sugieren que Machado no solo advierte de un cambio político, sino que anticipa un desenlace que podría trascender las fronteras del país.

En medio de una atmósfera regional tensa, marcada por la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford al Caribe, el mensaje de la dirigente opositora puede interpretarse como un llamado sincronizado con algo mayor, algo que comienza a moverse en los tableros militares y diplomáticos.

Mientras Machado apelaba a las conciencias, el presidente de los Estados Unidos confirmaba desde el Air Force One: “Ya me decidí”. Sin dar detalles sobre la naturaleza de sus acciones, Donald Trump dejaba entrever que el punto de no retorno podría haber sido alcanzado. En los pasillos del Pentágono, según reportes del Washington Post, se discutían “una serie de opciones” respecto a Venezuela. No es casualidad que estas palabras se crucen en tiempo y mensaje con las de la opositora venezolana.

El discurso de Machado adquiere, entonces, un doble filo: uno interno, dirigido a fracturar la obediencia ciega del aparato chavista; y otro externo, que podría ser leído como la apertura simbólica de una intervención para “liberar” a Venezuela. Su tono sereno pero contundente recuerda más al lenguaje de quienes saben que algo se avecina que al de quienes improvisan en la incertidumbre política.

No puede ignorarse, además, la dimensión simbólica de que este pronunciamiento ocurra tras la llegada del buque insignia del poder naval estadounidense a las puertas del territorio venezolano. Todo sugiere una coreografía cuidadosa, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio forman parte de una estrategia que podría estar a punto de desplegarse.

Machado, galardonada con el Nobel de la Paz, habla de “una transición ordenada y pacífica”. Sin embargo, la historia enseña que los cambios pacíficos en dictaduras enquistadas rara vez se producen sin una fuerza exterior que tensione el equilibrio del miedo. La oposición venezolana, con voz civil pero con respaldo internacional, parece estar delineando la narrativa antes de un evento que podría redibujar el mapa político de América Latina.

Si las palabras de Machado son el eco de una operación en marcha, Venezuela se encuentra al umbral de un momento histórico. Uno que podría traer su tan ansiada libertad… o una nueva tempestad de consecuencias imprevisibles.