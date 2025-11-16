Trump sugiere que ha tomado ya una decisión sobre la intervención militar contra la Venezuela chavista

Se calienta la cosa.

Y la pregunta que se hace todo el mundo es si lo que estamos viendo, lo que llega desde la Casa Blanca es indicio de una operación militar inminente o simple táctica de desgaste.

La movilización de más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados estadounidenses en aguas adyacentes a la Venezuela chavista representa el punto culminante de la tensión entre Washington y Caracas en los últimos años.

Donald Trump ha insinuado públicamente que ha tomado una decisión respecto a una posible acción militar, aunque no ha precisado si se refiere a un ataque terrestre inminente o a una estrategia prolongada de presión.

En este marco, la administración norteamericana justifica su presencia militar argumentando la necesidad de combatir el narcotráfico, señalando a Nicolás Maduro como un eje del denominado Cartel de los Soles.

“I’ve sort of made up my mind on Venezuela” US President Donald Trump has hinted at a possible decision soon regarding military action against Venezuela, citing alleged ties to illegal drug trafficking. The US military buildup in the Caribbean continues with warships & F-35… pic.twitter.com/Zy1M7bqzqv — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 16, 2025

¿Qué pretende realmente Washington?

La Casa Blanca afirma que el despliegue responde a la lucha contra el narcotráfico, señalando a Maduro y su entorno como responsables de actividades ilícitas a gran escala.

Sin embargo, la retórica ha escalado en los últimos días.

Trump tildó a Maduro de “narco” y afirmó en una reciente entrevista televisiva que los días del mandatario venezolano “están contados”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ataques terrestres, Trump optó por no dar detalles, pero dejó claro que “no quiere ver a Maduro en el poder por mucho más tiempo”.

El Pentágono ha presentado al presidente diversas opciones, que van desde ataques limitados contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico hasta una operación más ambiciosa destinada a derrocar al gobierno venezolano.

El grupo de ataque liderado por el portaviones USS Gerald R. Ford, equipado con misiles capaces de alcanzar objetivos dentro de Venezuela sin necesidad de sobrevolar su espacio aéreo, refuerza esta capacidad disuasoria. A estos buques se suman otros siete ya desplegados en la región y las recientes operaciones contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Respuesta de Maduro y preocupación regional

Nicolás Maduro ha calificado las maniobras militares estadounidenses, especialmente los ejercicios conjuntos en Trinidad y Tobago, como una “provocación” y un “crimen atroz”.

Desde Caracas se interpreta este despliegue como un preludio a una intervención, lo que ha llevado al régimen a movilizar sus propias fuerzas en la frontera norte.

Mientras tanto, el gobierno venezolano busca apoyo diplomático en la región y advierte que Washington utiliza la lucha antidrogas como excusa para llevar a cabo acciones militares cuyo verdadero objetivo sería un cambio de régimen.

El temor a una escalada afecta también a los países vecinos, que observan con inquietud cómo el enfrentamiento entre Washington y Caracas podría arrastrarles hacia una crisis mayor.

Las maniobras en Trinidad y Tobago han generado especial sensibilidad, ya que se consideran un mensaje directo tanto para Venezuela como para aquellos actores que apoyan a Maduro.

¿Se les acaba el tiempo a los narcochavistas?

La presión internacional y el aislamiento económico han debilitado considerablemente al régimen venezolano.

No obstante, la permanencia de Maduro en el poder se apoya en un control férreo sobre las instituciones y cuenta con el respaldo crucial de sectores clave dentro de las fuerzas armadas, así como aliados internacionales como Rusia e Irán.

El incremento de la presencia militar estadounidense y la retórica asociada parecen indicar que para Washington, el tiempo se agota para Maduro y su círculo más cercano —a quienes cada vez más llaman “narcochavistas”—.

Algunos analistas consideran que la administración Trump ve en la opción militar la única salida viable para forzar un cambio tras años sin éxito con sanciones y presiones diplomáticas.

Factores que pueden acelerar o frenar la intervención

Capacidad militar venezolana : A pesar del deterioro evidente de sus fuerzas armadas, Venezuela aún posee sistemas defensivos y unidades leales al régimen.

: A pesar del deterioro evidente de sus fuerzas armadas, Venezuela aún posee sistemas defensivos y unidades leales al régimen. Reacción internacional : Rusia y China han expresado su oposición ante cualquier intervención extranjera, mientras que la OEA y la UE abogan por soluciones negociadas.

: Rusia y China han expresado su oposición ante cualquier intervención extranjera, mientras que la OEA y la UE abogan por soluciones negociadas. Impacto humanitario y migratorio : Una acción militar podría agravar aún más la crisis humanitaria actual e inducir nuevas oleadas migratorias hacia Colombia, Brasil y el Caribe.

: Una acción militar podría agravar aún más la crisis humanitaria actual e inducir nuevas oleadas migratorias hacia Colombia, Brasil y el Caribe. Opinión pública en EE UU: El coste político y humano asociado con una intervención militar directa genera debate intenso en Washington.

Escenarios posibles

Aunque desde la administración Trump insisten en que todas las opciones están disponibles, la decisión final dependerá de diversos factores, entre ellos cómo evoluciona la crisis interna venezolana y qué respuesta ofrecen los aliados del país caribeño.

Entre los escenarios considerados destacan:

Ataques selectivos contra infraestructuras del narco : Estas acciones buscarían debilitar la economía ilícita del régimen sin necesariamente provocar un cambio inmediato en el poder.

: Estas acciones buscarían debilitar la economía ilícita del régimen sin necesariamente provocar un cambio inmediato en el poder. Bloqueo naval e aislamiento total : Esta estrategia podría incrementar significativamente la presión económica y política sobre Maduro.

: Esta estrategia podría incrementar significativamente la presión económica y política sobre Maduro. Intervención militar directa: Esta opción representa un riesgo considerable con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.

En este tira y afloja entre Trump y Maduro, cada movimiento es cuidadosamente sopesado.

La concentración militar estadounidense actúa por ahora como una poderosa herramienta disuasoria.

Sin embargo, existe un riesgo palpable de que esta situación pueda desembocar en un conflicto abierto, manteniendo así en vilo a toda América Latina. Según fuentes del Pentágono, una decisión podría tomarse “en cuestión de días”, dejando al futuro tanto de Venezuela como del resto de la región colgando del delicado equilibrio entre diplomacia y fuerza.