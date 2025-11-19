La máquina de propaganda chavista responde con chistes, caricaturas y ‘Superbigote’ al incremento de la presión militar de Trump sobre Maduro

Maduro como 'Superbigote' en la propaganda de la televisión chavista.

No les cabe un cachete en ese sitio, pero disimulan.

Y hasta hacen chistes los chavistas.

Nicolás Maduro y su gobierno intentan usar la sátira y el humor para disimular el pánico que les genera la creciente presión militar de Estados Unidos sobre su corrupto régimen.

Mientras Donald Trump mantiene a sus fuerzas en máxima alerta en aguas cercanas a Venezuela —con portaaviones como el USS Gerald Ford realizando maniobras con fuego real—, Caracas ha lanzado una ofensiva propagandística que mezcla de memes y caricaturas políticas, a través de redes sociales y medios estatales.

Esta lucha por las narrativas pone de manifiesto el callejón sin salida en que están el dictador, el Cartel de los Soles y compinches.

La realidad incómoda del régimen

La táctica no es novedosa, pero ha cobrado fuerza en las últimas semanas. El gobierno chavista ha capitalizado cada movimiento estadounidense para alimentar su narrativa de “invasión imperialista”, transformando comunicados oficiales en contenido viral entre sus bases.

Las redes se han inundado de ilustraciones que caricaturizan a Marco Rubio —secretario de Estado de origen cubano— como el verdadero titiritero detrás de la política de Trump hacia Venezuela. Los chavistas lo acusan de llevar a cabo una “guerra psicológica y política” motivada por odio personal al régimen bolivariano.

Mientras tanto, la administración estadounidense aparece retratada como un imperio en decadencia obsesionado con el petróleo venezolano; un argumento que resuena entre los sectores más radicalizados del chavismo.

Esta maquinaria propagandística choca con una verdad incómoda: la caza y captura de Maduro se ha convertido en una obsesión para Washington.

Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto (acusado de narcotráfico y vinculado al Cartel de los Soles). Esta cifra lo equipara a los criminales más buscados del planeta.

El régimen responde con exhibiciones militares dramáticas y anuncios de movilizaciones masivas de milicianos, pero…

Las Fuerzas Armadas venezolanas están en ruinas: 125.000 efectivos mal equipados y desmoralizados (según expertos internacionales).

La brecha entre la retórica chavista (“a Venezuela no la toca nadie”) y su capacidad real es abismal. Dentro del propio chavismo crece el descontento: funcionarios, militares y militantes cuestionan la sostenibilidad del régimen ante la presión externa, la crisis económica y la erosión política.

La oposición, liderada por María Corina Machado, gana terreno tras las elecciones de 2024 y suma decenas de miles de venezolanos a movimientos clandestinos.

El sarcasmo y las caricaturas ya no bastan para ocultar que el chavismo navega en aguas turbulentas.

La ambigüedad estratégica de Trump

Mientras Caracas intenta mantener la moral con ridículo, Trump mantiene una ambigüedad deliberada:

Ha dicho que ya “decidió” cómo actuará contra Venezuela, pero no da detalles. Reuniones en el Pentágono con Pete Hegseth contemplan desde operaciones encubiertas hasta ataques directos .

Reuniones en el Pentágono con contemplan desde hasta . The New York Times reveló que ya autorizó operaciones clandestinas de la CIA en territorio venezolano (sabotajes, ciberataques, psyops).

Analistas están divididos: The Guardian ve improbable una invasión convencional; Reuters y BBC la interpretan como presión diplomática. Pero la presencia del USS Gerald Ford cerca de Trinidad y Tobago mantiene abierta la puerta a una escalada rápida.

Escala de opciones militares estadounidenses

Nivel bajo: Operación Lanza del Sur → hundimiento de 21 narcolanchas (83 muertos). Nivel intermedio: ataques a infraestructura de carteles (refinerías ilegales, depósitos). Nivel alto: operaciones contra unidades militares leales a Maduro (aún sin luz verde para invasión terrestre).

Al mismo tiempo, Trump negocia en secreto con Maduro:

Trump habla en privado con admiración de las reservas petroleras venezolanas y el régimen ofrece acceso al petróleo venezolano a empresas estadounidenses. Han circulado propuestas (desmentidas) de reemplazar a Maduro por Delcy Rodríguez hasta 2031.

Maduro mezcla desafío (“un ataque sería el fin político de Trump”) con apertura (propone reunión cara a cara). Por su parte, Trump responde: “No descarto nada”.

Entre memes, portaaviones, negociaciones secretas y amenazas veladas, ambas partes temen lo mismo: un conflicto accidental.

La máquina propagandística chavista seguirá produciendo chistes y sátiras… porque es lo único que le queda mientras espera la próxima jugada de Washington.

Trump tiene todas las cartas. Aún no ha decidido cuál jugar.