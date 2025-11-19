  • ESP
Tensión diplomática entre Washington y Ciudad de México

Sheinbaum le pone freno a Trump: “México no se rinde ni acepta intervenciones”

La mandataria mexicana marca distancia del expresidente estadounidense y reafirma la soberanía nacional frente a los intentos de militarizar la lucha antidrogas desde el norte.

Sheinbaum PD.
Claudia Sheinbaum no necesitó hablar en tono desafiante, bastó la firmeza de sus palabras. Desde el Palacio Nacional, la presidenta de México dejó claro que, por mucho que Donald Trump lo insinúe, no habrá intervención militar estadounidense en su país. La frase fue categórica: “No va a ocurrir”. Y con eso, además de desarmar narrativas alarmistas, reafirmó algo más profundo: la soberanía mexicana no se negocia

La tensión venía en aumento desde que Trump, fiel a su estilo de política explosiva, aseguró que estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses para “atacar” a los cárteles mexicanos. La idea, tan vieja como peligrosa, resucita los fantasmas del intervencionismo y cuestiona la autonomía de un país que ha cargado durante décadas con las consecuencias de las políticas impuestas desde el norte.

Sheinbaum respondió con ecuanimidad y memoria histórica. Recordó la cicatriz abierta que dejó la última “intervención” de Estados Unidos, cuando México perdió la mitad de su territorio. Y, entre líneas, envió un mensaje a quienes desde Washington coquetean con un discurso belicista: cooperación sí, subordinación no.

La mandataria aceptó lo evidente: puede haber intercambio de información, coordinación, incluso asistencia técnica. Pero delimita con precisión el terreno de acción.

“Nosotros operamos en nuestro territorio”, dijo, enfatizando una frase que en tiempos de globalización y dependencias cruzadas suena casi a declaración de independencia moderna

Trump, por su parte, juega nuevamente a la provocación política, aprovechando el eco mediático del narcotráfico para fortalecer su retórica de “mano dura” ante su electorado. No hay casualidad: su discurso conecta con los sectores conservadores que buscan culpar a México de un problema binacional, mientras se omite la responsabilidad estadounidense en el consumo y el tráfico de armas

Sheinbaum, en cambio, parece optar por un lenguaje de respeto, colaboración y límites claros. Es el tipo de mensaje que equilibra la diplomacia con la dignidad nacional, y que, en tiempos convulsos, podría marcar una nueva etapa de madurez política mexicana frente a sus poderosos vecinos.

En un contexto donde las amenazas y los tuits pueden cambiar el tono de una relación bilateral, que una presidenta mexicana diga sin titubeos “no aceptamos intervenciones extranjeras” es mucho más que una respuesta coyuntural. Es un recordatorio histórico y una de futuro: México sigue siendo dueño de su propia historia.

