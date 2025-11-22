El expresidente Jair Bolsonaro es detenido por la Policía brasileña y trasladado a prisión

La Policía Federal de Brasil detuvo este sábado de manera preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, cumpliendo una orden emanada del Supremo Tribunal Federal (STF) para preservar el orden público en medio de una creciente tensión política.

El exmandatario, de 70 años, permanecía en régimen de arresto domiciliario en su residencia de Brasilia, sanción dictada tras su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Según medios locales, el operativo fue ejecutado a primera hora por un grupo de agentes federales que condujeron al ex jefe de Estado hasta una sede policial de la capital. El STF, presidido por Alexandre de Moraes, había autorizado el ingreso y la detención luego de que los abogados de la defensa pidieran sustituir la pena de prisión efectiva por arresto domiciliario alegando motivos de salud, una solicitud rechazada de manera rotunda.

Bolsonaro fue hallado culpable el pasado 11 de septiembre de intentar “perpetuarse en el poder” con el apoyo de exministros, mandos militares y grupos civiles radicales tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia, dictada por la Primera Sala del Supremo, incluyó cargos por subversión, conspiración y atentado contra el Estado Democrático de Derecho.

La decisión de este sábado no constituye el inicio formal de la ejecución de la pena, aunque adelanta el cumplimiento efectivo de las sanciones previstas. Los magistrados consideran que el exmandatario incumplió reiteradamente las restricciones impuestas durante su arresto domiciliario, como el uso limitado de redes sociales y la prohibición de contactos con otros condenados del caso.

El STF también ordenó la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y estrecho aliado del expresidente, quien fue condenado a 16 años de cárcel. Ramagem habría abandonado Brasil de forma clandestina por el estado fronterizo de Roraima antes de viajar a Estados Unidos.

La detención de Bolsonaro sucede en un clima político cada vez más polarizado.

Grupos afines al exmandatario convocaron manifestaciones frente a cuarteles militares y sedes judiciales, mientras el Gobierno de Lula da Silva llamó a la “calma institucional”. En una breve declaración, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, señaló que “la ley se aplica a todos por igual, sin excepción, sin privilegios y sin impunidad”.

Analistas políticos interpretan la medida como un punto de inflexión para la ultraderecha brasileña. La figura de Bolsonaro, símbolo de un sector conservador que aún conserva fuerte presencia en el Congreso y en redes sociales, podría quedar inhabilitada para la vida política durante décadas. Sin embargo, sus seguidores insisten en que se trata de un “juicio político” que busca borrar su legado y neutralizar la oposición.

La escena política brasileña vuelve así a situarse en el centro del tablero latinoamericano, en un pulso entre la estabilidad institucional y el resurgimiento de los populismos que marcaron la última década.