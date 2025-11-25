Air Europa y Plus Ultra también suspenden vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de Estados Unidos

La tensión política y la inestabilidad en Venezuela han encendido las alarmas en el sector aeronáutico europeo. Las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra anunciaron la suspensión temporal de todos sus vuelos comerciales hacia y desde Caracas, una decisión que responde de manera directa a la advertencia emitida por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos sobre los riesgos crecientes en el espacio aéreo venezolano.

Según el comunicado de la FAA, la situación de seguridad en la región “se ha deteriorado significativamente”, con un aumento de la actividad militar y un contexto político impredecible que podría afectar la seguridad de las operaciones aéreas. Ante este escenario, las compañías decidieron actuar con prudencia y paralizar temporalmente sus rutas desde España hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal punto de entrada al país.

La medida, de carácter preventivo, afecta tanto a los vuelos programados hacia Caracas como a los trayectos de retorno.

Air Europa y Plus Ultra recalcaron que los pasajeros que ya habían adquirido billetes serán contactados directamente para gestionar alternativas, reembolsos o cambios de fecha. Ambas empresas aseguraron que el parón será revisado de forma continua hasta que existan garantías suficientes para operar con normalidad.

Fuentes del sector aeronáutico consultadas destacan que la decisión no solo tiene consecuencias logísticas, sino también económicas. La suspensión podría alterar el flujo habitual de viajeros entre España y Venezuela, impactando en empresas y ciudadanos que dependen de esta conexión aérea por motivos familiares o comerciales. Además, los especialistas advierten que la interrupción podría encarecer los costos operativos y presionar la frágil oferta de vuelos internacionales hacia el país caribeño.

En los últimos días, otras aerolíneas internacionales también han optado por reducir o suspender sus rutas hacia Venezuela ante el creciente clima de incertidumbre. La intervención de la FAA añade un componente oficial que eleva la preocupación global sobre la seguridad en la región.

Mientras tanto, Air Europa subraya que su prioridad “es proteger a los pasajeros y tripulaciones”, y que evaluará la situación “día a día”. No se descarta que, si las condiciones lo permiten, los vuelos sean reanudados en las próximas semanas. Hasta entonces, el país queda cada vez más aislado del tráfico aéreo internacional, sumando un nuevo golpe a su ya complicada situación económica y política.