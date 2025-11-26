Bolsonaro entre cuatro paredes: del Palacio de Planalto a una celda de doce metros

Durante años, Jair Bolsonaro se presentó como el salvador de Brasil, el defensor de la familia, el orden y la patria. Hoy, ese mismo hombre se encuentra encerrado en una habitación blanca de apenas doce metros cuadrados, bajo la mirada constante de la Policía Federal. La cama individual, una pequeña mesa y un televisor son los únicos testigos de su caída.

El expresidente comenzó este martes a cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, una sentencia histórica que pone punto final a una era marcada por la polarización, la desinformación y los constantes ataques a las instituciones. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, dio por concluido el proceso al considerar agotadas todas las vías de recurso, sellando así un capítulo que divide aún más a la sociedad brasileña.

No es solo un exmandatario el que ha caído: es el símbolo de un proyecto político que prometió redimir a Brasil y terminó socavando sus cimientos democráticos.

La ultraderecha, que en su momento lo elevó como estandarte de la “nueva moral”, hoy asiste sorprendida al derrumbe del mito. En los foros y redes sociales, algunos aún claman inocencia; otros, resignados, ven el destino de Bolsonaro como advertencia de lo que ocurre cuando el poder se confunde con impunidad.

La celda que ahora habita en la sede de la Policía Federal en Brasilia refleja también la desnudez del poder cuando se acaban los discursos: sin banderas, sin masas, sin uniformes ni campañas. Tan solo un hombre de 70 años, golpeado por sus propias decisiones, atrapado entre el recuerdo de su presidencia y la amarga realidad del encierro. Según él mismo declaró, los fármacos antidepresivos lo habrían llevado a sufrir “alucinaciones”, una versión que intenta explicar su intento de sabotear la tobillera electrónica que debía usar durante su arresto domiciliario.

Detrás del personaje desafiante y del discurso incendiario, sigue viva la figura de un político que nunca aceptó la derrota. Derrotado por Lula da Silva en 2022, Bolsonaro no solo perdió el poder, sino también la capacidad de distinguir entre la voluntad popular y su propio deseo de eternidad.

La Corte Suprema demostró que la conspiración para impedir la investidura del nuevo presidente no fue una fantasía, sino un plan trazado para mantener el control de un país dividido.

Brasil observa hoy el reverso de su historia reciente. El hombre que prometía rescatar la nación terminó prisionero de sus delirios autoritarios. Su caída, aunque personal, es también una lección colectiva: el populismo puede llenar plazas y conquistar votos, pero nunca podrá encarcelar a la justicia cuando esta actúa con firmeza.

La imagen del antiguo jefe de Estado, aislado y silencioso, encierra una metáfora poderosa: las democracias tambalean, pero no caen cuando defienden sus principios con convicción. En esa celda sin adornos, Bolsonaro enfrenta ahora el juicio más duro de todos: el de la historia.