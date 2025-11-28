Trump amenaza con “operaciones terrestres” contra narcos venezolanos: “Los cazaremos muy pronto”

Tras proclamar que ya frenó el 85% del narcotráfico por mar, el presidente de EE. UU. anuncia que las Fuerzas Armadas se preparan para detener “muy pronto” a los “narcotraficantes de Venezuela” en operaciones terrestres, en medio de un despliegue de portaaviones, bombarderos y acusaciones de terrorismo contra el Cartel de los Soles.​

La nueva amenaza: del mar a la tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a detener por tierra a los “narcotraficantes de Venezuela”, tras considerar que las operaciones militares en el mar ya han sido un “éxito” al golpear el tráfico de drogas hacia su país. En una llamada por el Día de Acción de Gracias con militares desplegados en el exterior, aseguró que los criminales “ya no quieren entregar la droga por mar” y que, por eso, el próximo paso será cazarlos por tierra porque “es más fácil”.​

Trump afirmó que su gobierno ya había advertido a las redes de narcotráfico que dejaran de enviar “veneno” a Estados Unidos, al que responsabiliza de la muerte de miles de personas al año. El presidente no precisó si las acciones terrestres implicarían incursiones directas en territorio venezolano o se centrarían en países vecinos y rutas logísticas en el continente, lo que alimenta la incertidumbre sobre el alcance real de la operación.​

Balance de la ofensiva marítima

Desde el 1 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 lanchas rápidas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, la mayoría vinculadas a estructuras venezolanas, dejando más de 80 muertos, según el balance difundido por Washington. Trump sostuvo que, gracias a estos operativos, “casi” se ha detenido el flujo de drogas por mar y aseguró que alrededor del 85% del tráfico marítimo ha sido neutralizado.​

Las autoridades estadounidenses enmarcan estos golpes dentro de una estrategia de presión militar y judicial que busca cortar las rutas de salida de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. Fuentes de defensa citadas en medios internacionales destacan que la campaña también sirve como mensaje político al gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de amparar a redes criminales vinculadas al Ejército.​

Portaaviones, B-52H y clima de máxima tensión

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión con Caracas, marcado por el despliegue en el Caribe del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la flota estadounidense, operativo en la región desde el 16 de noviembre. Este grupo de combate, dotado de misiles y aviación embarcada, se ha convertido en el símbolo visible de la escalada militar cerca de las costas venezolanas.​​

A la presencia del portaaviones se suman las demostraciones de ataque realizadas por bombarderos estratégicos B-52H en el Caribe, ejercicios que la Fuerza Aérea de EE. UU. ha presentado como parte de una operación regional contra el narcotráfico. Estos bombarderos de largo alcance, capaces de cargar armamento convencional y nuclear, operan a gran altura y velocidad subsónica, lo que incrementa la presión sobre el gobierno venezolano y alimenta las especulaciones sobre posibles escenarios de intervención.​

El Cartel de los Soles, señalado como terrorista

En paralelo al despliegue militar, el Gobierno estadounidense designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una estructura criminal que Washington vincula a la cúpula del Ejército y del gobierno de Nicolás Maduro. Esta catalogación amplía el abanico legal de Washington para perseguir financieramente y judicialmente a sus miembros y abre la puerta a operaciones más agresivas bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo.​

Según las autoridades estadounidenses, el Cartel de los Soles, junto a grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, estaría detrás de la violencia y el tráfico de drogas en el hemisferio, con rutas que impactan tanto en Estados Unidos como en Europa. Investigaciones previas de agencias como la DEA ya habían asociado a altos mandos venezolanos con redes de narcotráfico desde décadas atrás, pero la nueva designación formaliza ese señalamiento en el contexto de la actual crisis.​

Maduro, las acusaciones y la puerta entreabierta al diálogo

Aunque Trump ha endurecido el discurso y no descarta nuevas acciones, ha insistido en que “aún no ha decidido” bombardear infraestructura en Venezuela ni lanzar ataques directos contra Nicolás Maduro. Días antes, el presidente estadounidense declaró que “podría hablar” con el mandatario venezolano para “salvar muchas vidas”, una eventual conversación que el fiscal general Tarek William Saab calificó de “bienvenida”.​

Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha denunciado en otras ocasiones que el despliegue militar estadounidense responde a intereses políticos y económicos, y no a una verdadera lucha antidrogas, aunque mantiene un discurso oficial de disposición al diálogo bajo condiciones de respeto a la soberanía. Analistas consultados por medios internacionales advierten que el choque entre una retórica de amenaza militar y la posibilidad de negociaciones abre un escenario volátil, donde cualquier incidente en el mar o el aire podría desencadenar una crisis mayor.