Trump anuncia la muerte de una Guardia Nacional, asesinada por un afgano en Washington y suspende la migración desde países en desarrollo de ‘forma permanente’

Sarah Beckstrom, con solo 20 años, fue víctima de un ataque a tiros el miércoles por la tarde, cuando un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, le acribilló a balazos a escasos metros de la Casa Blanca.

La especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental falleció en el hospital debido a las graves heridas. Su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico, luchando por su vida tras recibir varios disparos.

El agresor, que utilizó un revólver Smith & Wesson calibre .357 Magnum, llevó a cabo lo que la fiscal federal Jeanine Pirro calificó como un ataque premeditado y deliberado.

Ambos militares estaban realizando un patrullaje en una operación visible cuando fueron sorprendidos por Lakanwal, quien giró una esquina y abrió fuego sin previo aviso.

Donald Trump dio a conocer el fallecimiento de Beckstrom durante una llamada matutina para agradecer a las tropas estadounidenses el jueves.

El presidente catalogó el tiroteo como un «ataque terrorista» y rápidamente convirtió esta tragedia en una herramienta política. Pocas horas después del incidente, aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias para anunciar su decisión más extrema respecto a inmigración: suspenderá «permanentemente» la llegada de inmigrantes procedentes de «todos los países en desarrollo» para permitir que el sistema estadounidense «se recupere por completo».

En un mensaje contundente publicado en su red social Truth Social después de las 23:00, Trump prometió «eliminar todos los beneficios federales y subsidios a los no ciudadanos», desnaturalizar a inmigrantes que considere una amenaza para la seguridad nacional y deportar a quienes sean «incompatibles con la civilización occidental».

La respuesta política inmediata

La reacción del presidente fue rápida y sin precedentes. Sin detallar qué países incluía en su concepto de «tercer mundo», ni explicar cómo se llevaría a cabo una «suspensión permanente» desde un punto de vista legal, Trump anunció que su administración revisaría todos los casos de asilo aprobados durante el mandato de Biden, así como las tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos provenientes de 19 naciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió indefinidamente el procesamiento de solicitudes migratorias relacionadas con ciudadanos afganos. Esta orden se emitió incluso antes de que se confirmara oficialmente el fallecimiento de Beckstrom.

Además, Trump amenazó con revocar visados concedidos por la administración anterior e insistió en expulsar a cualquier persona que no aporte beneficios netos al país. En sus propias palabras, afirmó: «Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales firmadas por Biden, incluidas las autorizadas por el autopen del ‘Sleepy Joe'». Su mensaje fue combativo hasta el final, cerrando con una advertencia velada: «Feliz Día de Acción de Gracias… excepto para aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen lo que representa Estados Unidos. ¡No estarán aquí por mucho tiempo!»

El atacante y sus antecedentes

Lakanwal había formado parte de una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos durante la intervención militar en Afganistán. Fuentes anónimas consultadas por Associated Press indican que había colaborado con las fuerzas estadounidenses durante las dos décadas del conflicto.

Trump utilizó este dato para responsabilizar a la administración Biden por permitir la entrada al país de afganos que trabajaron junto a los estadounidenses durante la retirada caótica en Kabul en 2021. Para reforzar su argumento mostró imágenes del proceso evacuatorio donde se veían refugiados sentados en el suelo dentro de un avión militar.

La fiscal Pirro no ofreció detalles sobre las razones del ataque; sin embargo, se investiga como un crimen premeditado contra los militares. El atacante fue detenido en el lugar y está siendo tratado bajo estricta vigilancia médica con pronóstico reservado.

Las acusaciones iniciales podrían evolucionar hacia cargos más severos, incluyendo potencialmente la pena capital, según indicó la fiscal general Pam Bondi. El incidente ocurrió en la intersección entre las calles 17 e I en Washington, cerca de una parada donde los disparos destrozaron la marquesina.

Militarización de Washington y contexto político

Este tiroteo representa el primer evento grave desde que Trump ordenara el despliegue veraniego de tropas de la Guardia Nacional en Washington. Actualmente hay aproximadamente 2.200 efectivos asignados a la capital; esta cifra aumentará con otros 500 soldados adicionales que Trump ha ordenado desplegar inmediatamente tras este ataque.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tildó lo ocurrido como un acto «cobarde» y «vil», afirmando que «esto solo reforzará nuestra determinación para asegurar que Washington D.C. sea segura y hermosa».

El despliegue militar ha generado disputas legales; una jueza federal dictaminó temporalmente que no podían mantener tropas sin justificación adecuada en la ciudad, aunque suspendió esa decisión durante tres semanas brindando al gobierno tiempo para retirar o apelar dicha resolución. Este tiroteo ocurre justo en medio del debate sobre cómo utilizar las fuerzas armadas para combatir lo que se presenta como un problema creciente relacionado con delincuencia descontrolada. Además, Trump ha empleado parcialmente a estas tropas para respaldar sus masivas operaciones contra inmigrantes.

Amplitud de las medidas migratorias

Las acciones anunciadas por Trump van más allá simplemente del cese migratorio; también prometió eliminar todos los beneficios federales y subsidios destinados a no ciudadanos, desnaturalizar inmigrantes considerados dañinos para el bienestar interno y deportar a quienes sean vistos como cargas públicas o riesgosos para la seguridad nacional. En su mensaje también atacó directamente a las comunidades somalíes en Minnesota, reafirmando su promesa anterior sobre terminar con el estatus temporal protegido para personas originarias Somalia residentes allí.

Trump justificó estas medidas alegando que las políticas migratorias han deteriorado los logros y condiciones vitales para muchos estadounidenses. Aseguró que muchos ciudadanos «por su bondad no quieren manifestarse abiertamente ni causar conflictos», pero internamente «los está consumiendo» esta situación. Además, planea revisar todos los casos relacionados con refugiados reasentados bajo Biden, congelando sus solicitudes para obtener tarjeta residencia.

Evolución previsible

Es probable que estas medidas enfrenten desafíos legales inmediatos. La noción misma del término «países del tercer mundo» carece aún hoy día de una definición legal clara dentro del marco legislativo estadounidense; además, implementar una suspensión «permanente» podría entrar en colisión con tratados internacionales y leyes sobre derechos humanos existentes. Abogados especializados en derechos civiles ya han señalado que cualquier política discriminatoria basada en nacionalidad necesita justificaciones específicas conforme al derecho constitucional estadounidense.

Sin embargo, observando el panorama político actual es muy probable que Trump continúe endureciendo su postura respecto a inmigración en los próximos días tras este evento trágico; ha encontrado un catalizador perfecto para implementar su agenda más radical hasta ahora sobre este tema tan controvertido. Las redadas y deportaciones han sido pilares fundamentales dentro del enfoque migratorio durante su segundo mandato presidencial; así pues, el fallecimiento trágico de Beckstrom transforma un debate político abstracto en una pérdida personal devastadora cuya narrativa será utilizada por Trump para justificar acciones cada vez más extremas.

La historia trágica de Sarah Beckstrom, una joven dedicada al servicio nacional a sus 20 años, quedará marcada indeleblemente como parte crucial uno más agresivo giro político relacionado con inmigración dentro del contexto contemporáneo estadounidense; su muerte simboliza no solo una pérdida dolorosa e irreparable para su familia sino también un cambio significativo sobre cómo esta administración utilizará sucesos relacionados con seguridad interna para impulsar sus políticas más radicales.