PDVSA, la petrolera de Maduro, es una bomba de relojería bajo el trasero del chavista Zapatero

Se lo han llevado y a manos llenas.

Y lo siguen haciendo.

La crisis terminal del chavismo ha convertido a PDVSA en algo más que una simple petrolera en quiebra: se ha transformado en un archivo viviente lleno de contratos, favores y comisiones que ahora amenazan con involucrar directamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Al mismo tiempo, las recientes revelaciones sobre una supuesta mina de oro relacionada con el expresidente, junto con las investigaciones sobre financiación irregular del PSOE, añaden presión a un entramado que ya no se sostiene únicamente en rumores.

En los últimos meses, la atención se ha desplazado desde Caracas y los despachos de Nicolás Maduro hacia Madrid, donde se encuentran los tribunales españoles y las indagaciones abiertas en Estados Unidos.

La figura de Zapatero, que por años se presentó como mediador y puente de diálogo, aparece cada vez más mencionada en sumarios, testimonios y filtraciones judiciales relacionadas con PDVSA, el oro venezolano y posibles canales de financiación política.

🚨 JL Rodríguez Zapatero multiplica POR 115 su PATRIMONIO inmobiliario desde que dejó la presidencia. Si hubiera tenido LA MITAD de ojo llevando España que con sus negocios ya estaríamos superando el PIB de Alemania. pic.twitter.com/ZnjADrCKvS — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) December 4, 2025

PDVSA: de joya estatal a bomba de relojería judicial

Durante décadas, PDVSA fue el motor económico de Venezuela. Hoy refleja el colapso del país y se ha convertido en una vasta carpeta de pruebas potenciales:

Transparencia Venezuela ha detectado 127 casos de presunta corrupción vinculados a PDVSA o sus filiales en 16 países, con un volumen estimado de 42.000 millones de dólares comprometidos .

vinculados a PDVSA o sus filiales en 16 países, con un volumen estimado de . Los patrones son claros: sobornos, contratos inflados, adjudicaciones sin rentabilidad real y uso político de los recursos energéticos.

En este ecosistema, la petrolera se ha transformado en:

Caja para financiar el chavismo en el exterior.

Herramienta para recompensar aliados internacionales.

Vehículo para operaciones turbias con petróleo y derivados.

Según el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, la compañía quedó reducida a “una agencia administradora de contratos”, sin capacidad operativa real y dominada por redes internas y externas bien conectadas. Este entorno sitúa a Zapatero en el centro de una posible tormenta política y judicial.

Zapatero, señalado por contratos y negocios con PDVSA

Los vínculos del expresidente español con la petrolera estatal han dejado atrás las meras columnas de opinión para convertirse en foco de investigaciones formales:

Ramírez acusó abiertamente a Zapatero de recibir “proyectos en la Faja petrolífera del Orinoco” y sugirió que “de allí proviene su apego a la democracia y al diálogo” en Venezuela.

de recibir “proyectos en la Faja petrolífera del Orinoco” y sugirió que “de allí proviene su apego a la democracia y al diálogo” en Venezuela. Diversas indagaciones periodísticas y judiciales apuntan a contratos fraudulentos asociados a su círculo cercano y supuestos pagos disfrazados como asesorías o intermediaciones.

La combinación es explosiva:

Contratos opacos de PDVSA Se han rastreado operaciones vinculadas a la Faja del Orinoco, con presuntas adjudicaciones destinadas a estructuras cercanas al expresidente.

En España, se investiga si parte de esos fondos fluyó mediante consultorías y sociedades pantalla para blanquear capitales. Riesgo de filtraciones internas La descomposición del régimen y la lucha entre facciones dentro del chavismo incrementan la posibilidad de que exdirectivos proporcionen documentación comprometedora a jueces extranjeros.

PDVSA actúa así como una especie de “caja negra” que recoge los años más cercanos entre Caracas y ciertos sectores del socialismo español. Si el régimen colapsa o si alguna facción decide salvarse denunciando socios externos, los documentos relacionados con la petrolera podrían convertirse en munición política devastadora.

La mina de oro atribuida a Zapatero y el cerrojo de Marlaska

El capítulo del oro venezolano añade una dimensión aún más delicada. Distintas investigaciones indican que al menos cinco testigos directos han afirmado que Zapatero posee una mina de oro en Venezuela, otorgada como concesión privilegiada y explotada mediante intermediarios locales.

Algunos puntos destacados son:

El ex jefe de inteligencia militar chavista, Hugo “El Pollo” Carvajal , declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero era propietario de una mina aurífera otorgada por Maduro, percibiendo ingresos a través de acciones y testaferros.

, declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero era propietario de una mina aurífera otorgada por Maduro, percibiendo ingresos a través de acciones y testaferros. Estos testimonios revelan: Una red interpuesta de colaboradores financieros. Movimientos triangulados del oro hacia terceros países como Turquía. La participación de empresarios vinculados a operaciones con lingotes venezolanos.



Un aspecto particularmente sensible es el papel del Ministerio del Interior español:

Según las informaciones disponibles, Fernando Grande-Marlaska habría impedido una investigación profunda sobre esta mina y sus conexiones financieras, pese a las declaraciones ofrecidas por testigos.

habría impedido una investigación profunda sobre esta mina y sus conexiones financieras, pese a las declaraciones ofrecidas por testigos. Esta decisión habría paralizado diligencias clave sobre patrimonio, sociedades y flujos relacionados con el entorno del expresidente.

La mezcla entre testimonios, rutas del metal precioso y bloqueos políticos en España posiciona el “oro de Zapatero” como uno de los puntos más vulnerables dentro su legado, cuyas repercusiones pueden afectar tanto su círculo íntimo como estructuras partidarias.

El ‘Pollo’ Carvajal: pieza clave del cártel de los Soles convertido en testigo

La figura de Hugo Carvajal resulta central en esta trama. Antiguo jefe militar contrainteligencia del chavismo y cofundador del famoso cártel de los Soles, se ha transformado en un testigo valioso tanto para Estados Unidos como para causas abiertas en España.

Aspectos relevantes incluyen:

Se ha declarado culpable ante un tribunal federal estadounidense por narcotráfico y narcoterrorismo , admitiendo el envío masivo de cocaína junto al apoyo armado a las FARC.

, admitiendo el envío masivo de cocaína junto al apoyo armado a las FARC. En este contexto colaborador con la justicia, Carvajal ha señalado: A Zapatero como beneficiario directo de una mina aurífera así como implicado en negocios irregulares con el chavismo. Redes dedicadas a financiación política en España incluyendo pagos a fundaciones y partidos mediante estructuras venezolanas.



Recientes filtraciones indican que las autoridades estadounidenses están evaluando si estas revelaciones encajan dentro causas relacionadas con corrupción y blanqueo ligadas a PDVSA así como organismos vinculados al régimen; lo cual podría abrir paso a potenciales acciones penales, embargos e investigaciones patrimoniales sobre bienes asociados al expresidente español.

El aliado estratégico: Jorge Rodríguez

Otro nombre clave dentro este rompecabezas es Jorge Rodríguez, actual figura prominente dentro del chavismo y hermano de Delcy Rodríguez. Diversas fuentes lo identifican como el respaldo constante para Zapatero en Caracas así como su gran valedor ante Maduro.

Las investigaciones apuntan hacia varios frentes:

Rodríguez habría actuado como garante político para los negocios asociados al expresidente tanto en el sector aurífero como respecto sus contactos con PDVSA.

Al mismo tiempo, aquí en España se destapa la trama Koldo, donde las pesquisas sobre presunta financiación ilegal del PSOE han revelado una agenda donde aparecen nombres conectados a este eje Caracas–Madrid.

Fuentes cercanas afirman:

La Fiscalía Anticorrupción junto con la UCO siguen rastreando posibles canales financieros desde Venezuela hacia el PSOE utilizando: Cupos petroleros provenientes de PDVSA. Intermediarios empresariales como Víctor de Aldama . Cuentas ubicadas en terceros países; incluso mencionando una presunta cuenta rusa atribuida a Zapatero.



Esta red se inscribe dentro un giro claro hacia la política española respecto Venezuela tras el incidente protagonizado por Delcy Rodríguez en Barajas; momento tras el cual el Gobierno liderado por Pedro Sánchez abandonó su apoyo efectivo hacia Juan Guaidó alineándose más bien con Maduro; siendo Zapatero figura central durante ese cambio.

Lo que arriesga Zapatero si cae el chavismo

El deterioro interno venezolano junto con la presión internacional sobre Maduro limitan cada vez más las opciones disponibles para todos aquellos actores conectados al régimen. Para Zapatero, dos riesgos emergen:

Riesgo judicial Si Estados Unidos avanza penalmente respecto al caso Carvajal junto sus implicaciones derivadas; esto podría someter al expresidente a: Investigaciones patrimoniales transnacionales. Solicitudes informativas dirigidas hacia España u otros países acerca cuentas, sociedades o activos relacionados.

Riesgo político-reputacional Su imagen como mediador neutral entre Gobierno oposición venezolana queda dañada debido: A acusaciones sobre minas auríferas así como contratos vinculados a PDVSA. A pesquisas acerca financiación irregular dirigida al PSOE utilizando recursos provenientes del chavismo.



Si finalmente el chavismo entra en una fase crítica o colapso definitivo; cada facción buscará minimizar daños lo cual suele implicar entregar documentación e identificar nombres relevantes. En tal escenario tanto PDVSA como servicios secretos venezolanos se convertirían en fuentes privilegiadas para reconstruir años operativos turbios; muchos relacionados directamente con Europa.

Zapatero durante años buscó ser ese deseable puente entre Caracas-Madrid; entre chavismo-socialdemocracia europea. Sin embargo hoy esa condición corre riesgo ser vista no solo como gesto diplomático sino también pieza clave dentro red intereses políticos económicos cruzando petróleo oro poder. Y bajo esta nueva perspectiva no solo su legado está en juego sino también estabilidad un PSOE aún sin contar toda su historia respecto Venezuela.