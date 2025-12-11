Nobel de la Paz

¡Enhorabuena! a María Corina Machado, y a todos los hermanos venezolanos que resisten firmes y valerosos ante la dictadura que impone en Venezuela la abyecta narcomafia socialista asesina chavista.

¡Enhorabuena! también a los presidentes de las cinco naciones hermanas hispanoamericanas que están acompañando a María Corina Machado en Noruega. Es un gran acierto arropar a la hoy líder de la Hispanidad, apoyando su ejemplar esfuerzo y labor inspiradora.

¡Felicidades! así mismo al resto de presidentes iberoamericanos que han felicitado a la Venezuela LIBRE, felicitando a la ganadora del Nobel.

Sólo los cómplices de la Banda criminal socialista de Maduro, no están ni se les espera en Oslo hoy. Empezando por el peor entre los peores, el capo de la mafia socialista p$oe, el corrupto estafador dictador, yerno de proxeneta, SáncHEZ (hijo de Zapaterro…).

Lo más triste de la ceremonia de hoy es no poder ver al Rey de España acompañando al pueblo hermano venezolano, cerca de María Corina Machado.

Error garrafal de la Casa Real que perjudica enormemente a España, debilita a NUESTRA institución de la Monarquía, cuestiona la credibilidad de Don Felipe, acerca a España a la orbita de las peores dictaduras socialistas, y debilita el compromiso de España con la defensa de la Democracia y la Libertad en Hispanoamérica. Grave error que los españoles y resto de la Familia Hispana debemos denunciar y denunciamos con tristeza, pero con toda la firmeza derivada de nuestro amor y lealtad a la Hispanidad, y a Su Majestad el Rey.

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada