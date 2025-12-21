La derecha resurge en América bajo la mirada atenta de Trump: Kast y Asfura se suman a Bukele, Noboa y Milei

José Antonio Kast ha arrasado en las elecciones chilenas, marcando un cambio hacia la derecha que no se veía desde hace 35 años en la democracia del país.

Su victoria refuerza una tendencia que incluye a Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y ahora también a Nasry Asfura en Honduras, todos bajo la influencia de Donald Trump.

Kast ha conseguido más de siete millones de votos, estableciendo un récord histórico en Chile.

En la segunda vuelta, celebrada el 14 de diciembre, logró derrotar a la comunista Jeannette Jara.

Los ciudadanos han votado por cuestiones como seguridad, economía y control migratorio.

La inseguridad se posiciona como la principal preocupación, aunque las tasas son bajas en comparación con otros países vecinos.

Comparación con Trump, Milei y Bukele

Kast presenta características comunes con estos líderes políticos, aunque con matices que le son propios.

Seguridad como Bukele : Defiende la «mano dura» del presidente salvadoreño Nayib Bukele , habiendo visitado una megacárcel criticada por abusos pero reconocida por la reducción de homicidios.

: Defiende la «mano dura» del presidente salvadoreño , habiendo visitado una megacárcel criticada por abusos pero reconocida por la reducción de homicidios. Economía como Milei : Anuncia un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses, similar a la «motosierra» propuesta por Milei . El argentino celebra: «La izquierda retrocede, la libertad avanza».

: Anuncia un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses, similar a la «motosierra» propuesta por . El argentino celebra: «La izquierda retrocede, la libertad avanza». Migración como Trump: Sugiere implementar barreras fronterizas para frenar la inmigración irregular, resonando con el lema «Make America Great Again». Sus seguidores utilizan consignas similares.

Sin embargo, hay diferencias notables. Kast evita los insultos y busca el diálogo, a diferencia del estilo estridente de Trump o Milei. No es un libertario puro como Milei, sino un conservador cristiano influenciado por el trumpismo y por figuras como Giorgia Meloni. Defiende el legado pinochetista y se opone al aborto y al matrimonio igualitario.

Líder Enfoque seguridad Enfoque economía Estilo migratorio Tono personal Kast Mano dura al estilo Bukele, megacárcel Ajuste de 6.000M USD Barreras fronterizas Dialogante, no agresivo Trump Muro en México Proteccionismo Antiinmigrante duro Estridente, confrontacional Milei Menor énfasis Motosierra estatal Secundario Radical, antisistema Bukele Megacárceles Estabilidad post-ajuste Control interno Autoritario, popular

Antecedentes de la ola conservadora

El crecimiento de la derecha se debe al desencanto generado por la izquierda. Aunque el progresismo logró reducir la pobreza, no cumplió con los cambios estructurales prometidos. Los jóvenes que no tienen memoria del fenómeno conocido como «marea rosa» ven ahora una realidad marcada por la violencia y el crimen organizado. Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel clave en este impulso hacia las derechas.

El mapa sudamericano se tiñe de azul gracias a figuras como Milei, quien ha marcado un giro significativo en Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. En contraste, Brasil, Uruguay, Venezuela y Colombia permanecen rojos. La victoria de Noboa en Ecuador refleja su mano dura contra el narcotráfico. Ahora es el turno de Asfura, del Partido Nacional en Honduras, que lidera sin que haya aún resultados oficiales claros. Cabe destacar que días antes de las elecciones hondureñas, Trump instó a votar por él e indultó al exlíder Juan Orlando Hernández.

La intervención directa de Trump es evidente. Ha vinculado su ayuda a Argentina al triunfo legislativo de Milei, mientras que presiona contra la izquierda liderada por Xiomara Castro en Honduras. Además, ha desplegado buques en el Caribe amenazando a líderes como Maduro y Petro, acusados de estar vinculados al narcotráfico. Kast respalda una intervención estadounidense en Venezuela para hacer frente al «narcodictador».

Las reacciones desde la izquierda no se han hecho esperar. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha calificado a Kast de nazi y ha advertido sobre las posibles consecuencias para los migrantes venezolanos. Por su parte, el colombiano Gustavo Petro ha rechazado cualquier acercamiento amistoso con él. La mexicana Claudia Sheinbaum, también crítica hacia este movimiento conservador creciente, considera que es un momento para reflexionar para los progresistas. Mientras tanto, el brasileño Lula da Silva, aunque distante ideológicamente, desea éxito y anhela una zona pacífica para Suramérica.

Situación actual y mirada de Trump

Con su regreso al primer plano político internacional, Trump revive lo que muchos llaman Doctrina Monroe: reafirmar su influencia sobre el hemisferio occidental para contrarrestar a potencias como China y Rusia. Su enfoque prioriza América Latina como una zona propensa para sus aliados ideológicos. Kast lo sabe bien; ha alabado públicamente el despliegue militar estadounidense ante Venezuela.

En Chile, Kast enfrenta un Congreso donde no cuenta con mayoría absoluta, lo que le obligará a negociar con figuras tradicionales del sector derecho como Evelyn Matthei, así como con elementos más radicales representados por personas como Johannes Kaiser. A partir del primer día promete llevar a cabo «decisiones difíciles» relacionadas con migración, seguridad y economía, dejando claro que no será un camino sencillo.

La situación en Honduras es tensa: mientras Castro denuncia un «golpe» e intervención estadounidense, los resultados siguen sin ser definitivos; sin embargo, los conservadores avanzan.

Cómo puede evolucionar

La ola derechista podría consolidarse si las economías responden favorablemente. Aunque Milei está intentando frenar la inflación mientras lidia con precios elevados, Kast enfrenta incertidumbres respecto a su ajuste fiscal propuesto. Por otro lado, Bukele continúa implementando medidas drásticas que parecen dar resultado hasta ahora.

No obstante existen riesgos; las tensiones en el Caribe podrían escalar debido a los buques estadounidenses presentes allí,. Venezuela sigue resistiendo pero muestra signos evidentes de debilidad,. Brasil y México intentan mantenerse firmes bajo los liderazgos de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum respectivamente,.

Consciente del panorama regional cambiante, Trump amplía su red de aliados: Honduras podría ser clave antes de mirar hacia Perú o Bolivia,. La izquierda reflexiona sobre sus estrategias pero parece perder terreno frente a estos nuevos movimientos.

Chile se convierte así en una prueba para ver cómo responde su institucionalidad ante esta nueva ultraderecha dialogante. Si Kast logra construir acuerdos sólidos entre diferentes sectores políticos podría inspirar aún más movimientos similares,. La región observa atentamente: ¿avanzará la libertad o habrá bandazos complicados?

Esta ola conservadora redefine el mapa político latinoamericano con Trump actuando como arquitecto visible detrás del fenómeno.

Más contexto regional

En Ecuador, Noboa suma apoyos centrados en seguridad,. Por su parte Asfura tiene posibilidades reales de consolidar Centroamérica bajo esta nueva tendencia política,. El mapa sigue tornándose azul: ya son seis países los afectados por este cambio.

Los analistas apuntan a una crisis dentro de los partidos tradicionales junto con altos índices de violencia como motores detrás del resurgimiento conservador. Kast emerge tras el estallido social del 2019 rechazando pactos entre centro e izquierda.

A nivel global se observa una tendencia similar: Occidente gira hacia posturas más derechistas priorizando individualismos sobre colectivos. Latinoamérica enfrenta altos niveles de pobreza que agravan esta situación.

Kast participa activamente en foros internacionales vinculados a la ultraderecha,, mostrando cercanía ideológica con figuras como Meloni: Dios, patria y familia son sus pilares fundamentales.

De cara al futuro: Trump parece ganar terreno políticamente mientras limita las acciones rivales,. La derecha latina renace robusta y lista para afrontar más batallas.