Kast propone un ‘corredor humanitario’ para que migrantes venezolanos puedan retornar a su país

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes haber dialogado con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa sobre la idea de crear un “corredor humanitario” que permita a migrantes en situación irregular en Chile, Perú y Ecuador regresar a sus países. Esta propuesta ya había sido mencionada la semana pasada en Buenos Aires durante una reunión con el presidente argentino Javier Milei.

“Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para que personas irregulares en Chile, Perú y Ecuador vuelvan a su patria y, además, pedirle al Gobierno venezolano que abra sus fronteras para que quienes deseen regresar puedan hacerlo”, comentó Kast en rueda de prensa.

Aunque no aclaró la respuesta del presidente ecuatoriano, Kast afirmó que todos estaban “conscientes del problema” y que compartían la opinión sobre un gobernante “ilegítimo en Venezuela”, en alusión a Nicolás Maduro. Subrayó que él solo está en la fase de “planeamientos”, ya que la gestión de la política exterior corresponde al presidente en funciones, Gabriel Boric, pero puede “adelantar el trabajo” para que, al asumir, ya existan lazos y vínculos que faciliten su labor.

“Es crucial que, entre todos, encontremos una solución ante el problema que hoy genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura que ha provocado que más de 8 millones de personas abandonen su patria y busquen refugio en otros países”, añadió. Kast sostuvo que el continente debe reaccionar ante este proceso y que ha hablado con otros gobernantes para encontrar una salida.

Asimismo, pidió que el presidente colombiano Gustavo Petro entienda la crisis humanitaria en curso y señaló la esperanza de que interceda ante lo que ocurre en Venezuela. Sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, afirmó que Chile no debe pronunciarse sobre acciones de otros países afectados por una dictadura.

«Lo que sí tengo claro es que los efectos negativos del régimen venezolano afectan la calidad de vida en todo el continente y espero que se resuelva a la brevedad. Y sea cual sea la fórmula, la vía democrática fue la que eligió el pueblo venezolano; alguien se apoderó del poder y lo usurpó», añadió.

En otro tema, Kast mencionó que también discutieron la cooperación para enfrentar el crimen organizado trasnacional, destacando que “si hacemos las cosas bien, habrá mayor seguridad”. Agregó que la seguridad facilita la libertad y protege la democracia, y que cualquier acción futura debe apuntar a mayor seguridad y libertad para que cada nación decida su destino democrático sin interferencias de dictaduras o crimen organizado.

La Presidencia ecuatoriana indicó que Noboa y Kast abordaron también temas económicos, reducción de la inflación, diseño de políticas públicas y disciplina fiscal. Además, Kast mantuvo encuentros con inversionistas portuarios e inmobiliarios en Ecuador.

Desde su victoria el 14 de diciembre, este es su segundo viaje internacional, marcando una señal clara a sus aliados regionales.