Excarcelaciones: la farsa del verdugo

He vivido en carne propia el infierno de las prisiones del régimen. Sé lo que significa ser arrancado de la libertad sin debido proceso, ser sometido a procedimientos viles, orquestados con frialdad macabra por jueces sicarios que no administran justicia, sino obediencia. Conozco ese olor a encierro injusto, esa sensación de indefensión absoluta frente a un Estado que ha convertido el Derecho en un instrumento de tortura.

Por eso no me sorprende —aunque sí me indigna— el espectáculo cínico que el régimen pretende montar cada vez que anuncia supuestas “liberaciones”. No lo son. No pueden serlo. Se trata apenas de excarcelaciones, porque nadie que es inocente debió haber sido privado de su libertad. La libertad no se concede como una dádiva del tirano: es un derecho humano inviolable.

El caso de Marggie Xiomara Orozco es una prueba obscena de esa farsa. Una mujer sentenciada a 30 años de prisión por el “delito” de cuestionar a la dictadura en redes sociales. Treinta años, como si hubiera cometido un crimen atroz. ¿Y luego la excarcelan? Con ese solo acto queda en evidencia lo que siempre hemos denunciado: sentencias sin base jurídica alguna, dictadas únicamente para castigar la disidencia y sembrar el terror.

Lo mismo ocurre con los menores de edad. Muchachitas arrancadas de sus hogares, expuestas a ultrajes inimaginables en cárceles que se han convertido en depósitos humanos del horror. Entre julio y agosto de 2024, más de dos mil personas fueron lanzadas a ese abismo. Hoy excarcelan a algunas, como si el país tuviera que agradecerles por no seguir violando brutalmente a quienes nunca debieron estar allí.

Esta historia se repite año tras año. Sacan a unos pocos, dejan tras las rejas a centenares. Hoy siguen más de 800 presos políticos secuestrados. Y casi de inmediato vuelve a girar la puerta perversa: la misma que libera para capturar, que muestra una cara “humanitaria” mientras afila los colmillos para la próxima redada. Es la metodología del terror.

Estamos frente a un régimen que practica terrorismo de Estado. El mismo que ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad. El mismo que ejecuta extrajudicialmente a miles de venezolanos, que desaparece forzosamente a centenares de ciudadanos inocentes, que persigue no solo al disidente, sino también a sus familiares, como si el castigo tuviera que extenderse por vía sanguínea.

Esa trituradora no se va a detener sola. No se detendrá con comunicados ni con gestos cosméticos. Solo se detendrá cuando salgamos de la tiranía y desmontemos todo ese arsenal del crimen, junto con las mafias que lo sostienen.

Claro que nos alegramos por cada compatriota que recupera la libertad. Sería inhumano, no hacerlo. Pero no podemos bajar la guardia, ni concederle tregua a un régimen que juega con seres humanos como monedas de cambio y convierte a inocentes en rehenes.

No pidamos migajas. Exijamos lo que corresponde. Excarcelarlos a todos. Ya.

antonioledezma.net