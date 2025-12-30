Maracaibo: el blanco bombardeado por la CIA es el objetivo del Tren de Aragua al que se refería Trump

La CIA ejecutó el ataque con dron contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela.

Este operativo representa el primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo dentro del territorio venezolano.

El ataque con dron —cuyos detalles no habían sido reportados previamente— tuvo como blanco un muelle remoto en la costa venezolana utilizado por la banda criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones con destino al extranjero. Al momento del impacto, no había personas en la instalación, por lo que no se registraron víctimas.

Donald Trump festejó en Navidad la destrucción de una importante infraestructura narco en Venezuela.

Mencionó una explosión significativa en la zona portuaria donde se cargan barcos con droga. Ahora, fuentes venezolanas señalan a Maracaibo como el objetivo exacto.

El Puerto de Maracaibo, ubicado en Zulia, maneja un considerable tráfico tanto petrolero como narcotraficante.

En este lugar operan las cocinas de la muerte del Tren de Aragua, cartel que Trump asocia directamente al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca ha optado por no revelar muchos detalles. La CIA coordinó la operación utilizando drones MQ-9 Reaper bajo el nombre de Operación Lanza del Sur.

El silencio de Miraflores

Mientras tanto, Nicolás Maduro parece pasar por alto el ataque en su agenda pública. En su programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello se limitó a afirmar: «Estados Unidos no nos va a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo». No hubo mención alguna de Maracaibo. El régimen califica esto como locura imperial, pero evita confirmar si hubo daños.

Este ataque representa la segunda fase de una operación más amplia. La primera parte incluyó intercepciones navales, donde Washington confiscó dos petroleros y hundió 30 narcolanchas, resultando en 109 presuntos narcos fallecidos. Ahora, los ataques se dirigen a tierra con precisión. Aunque no ha habido bajas mortales, los daños materiales y operativos al Tren de Aragua son significativos.

Liderando desde el Pentágono, Pete Hegseth, secretario de Guerra, ha desplegado a 10.000 marines en el U.S.S. Gerald Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo, además de destructores y submarinos para cubrir tanto el Caribe como el Pacífico colombiano.

Antecedentes de la escalada

Hace cuatro meses, Trump lanzó amenazas sobre posibles ataques terrestres. En septiembre, confirmó un golpe contra un barco del Tren de Aragua en aguas caribeñas que dejó un saldo de 11 muertos. Acusó directamente a Maduro de dirigir esa organización criminal y designó al cartel como terrorista en febrero.

La Operación Lanza del Sur, que comenzó en agosto, incluyó un bloqueo a petroleros sancionados. Mientras tanto, Chevron sigue negociando con Maduro, mientras que desde EE.UU. se ejerce presión. Los analistas apuntan a un doble juego: por un lado, militar y por otro, buscando acuerdos energéticos.

En la región de Zulia, corazón petrolero del país, el lago de Maracaibo desemboca en el mar y conecta con el Canal de Panamá, así como con los Estados Unidos y Centroamérica; un trayecto perfecto para los narcotraficantes. Las fuentes mencionan laboratorios y depósitos destruidos durante el ataque.

Un testigo en Primasol describe una explosión; sin embargo, la compañía niega cualquier ataque y habla simplemente de un siniestro.

En un podcast, Trump comentó: «Golpeamos los barcos y ahora la zona. Hubo una gran explosión».

comentó: «Golpeamos los barcos y ahora la zona. Hubo una gran explosión». Hasta ahora no hay confirmaciones oficiales; tanto el Pentágono como la Casa Blanca han guardado silencio.

Daños al Tren de Aragua

El cartel opera bajo la protección del régimen y cuenta con extensos tentáculos que llegan hasta Europa y también a España. La ciudad de Maracaibo era esencial para exportar estupefacientes por vía marítima. El bombardeo ha devastado su logística: depósitos, cocinas y muelles han resultado gravemente afectados.

Sin víctimas mortales reportadas, pero con operativos clave heridos o huyendo. La red queda debilitada. Además, se suman incautaciones aéreas por parte de EE.UU., que intercepta aviones narco provenientes de Colombia hacia Venezuela pasando por las zonas del Catatumbo y Apure. Guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC proveen cocaína.

Un comandante naval retirado detalla puentes aéreos que transportan hasta 120 toneladas mensuales. Se han detectado aviones con matrículas estadounidenses volando ilegalmente; las interdicciones en Guatemala confirman estas rutas.

Operación clave Fecha aproximada Resultado Hundimiento narcolanchas Verano 2025 30 barcos hundidos; 109 muertos Incautación petroleros Últimas semanas Dos buques incautados con crudo Bombardeo Maracaibo Navidad 2025 Instalaciones del Tren de Aragua destruidas

Cómo puede evolucionar

Las tensiones siguen aumentando. Desde Caracas refuerzan las costas en Zulia y también en Sucre, temiendo más ataques con drones. Los habitantes viven expectantes ante posibles nuevos asaltos. Aunque Trump no opta por una invasión directa, sí prefiere llevar a cabo ataques quirúrgicos utilizando tecnología avanzada: drones e inteligencia proveniente de la CIA.

Por su parte, Maduro mantiene su resistencia mediante una retórica desafiante y podría buscar negociar más con Chevron para obtener crudo mientras que EE.UU. continúa presionando para forzar un cambio de régimen mediante acciones contra narcotraficantes. Los expertos son escépticos sobre una invasión masiva pero anticipan una escalada selectiva.

En la ciudad de Maracaibo, los petroleros temen nuevos bloqueos e intercepciones. Este puerto es crucial para Venezuela; ocupa el tercer lugar tras los puertos Cabello y La Guaira. Si se ve afectada aún más infraestructura relacionada al narcotráfico, el poder financiero del Tren de Aragua podría verse seriamente comprometido.

Mientras tanto, Diosdado Cabello sigue con su rutina habitual; mientras que por otro lado, Trump celebra sus victorias estratégicas. La operación avanza bajo el nombre Lanza del Sur: Maracaibo podría marcar un antes y un después en esta guerra contra el narcotráfico venezolano. Todo apunta a que el Caribe estará atento al siguiente movimiento.

Este tira y afloja entre Washington y Caracas redefine las rutas utilizadas para traficar droga; EE.UU., poco a poco gana terreno logístico mientras que Maduro pierde aliados dentro del crimen organizado. Queda una pregunta flotando en el aire: ¿cuánto tiempo podrá resistir este régimen?