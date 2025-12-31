Sheinbaum rechaza una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó, con firmeza, la postura de México ante el conflicto Estados Unidos-Venezuela: no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos con las intervenciones militares. En La Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, la mandataria insistió en que la autodeterminación de los pueblos está consagrada en la Constitución y que México, hoy por hoy, la defenderá con uñas y dientes.

«Ya es mucha especulación; lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos, pues, militares. Eso está en la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo», enfatizó.

Cuestionada sobre la posibilidad de un respaldo regional a Venezuela, Sheinbaum señaló que la ONU debe asumir un papel más protagónico en estos escenarios, subrayando la necesidad de una respuesta multilateral ante la escalada.

— ¿Debe haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela?

“Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.

Ayer, el presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses realizaron el primer ataque terrestre en Venezuela, como parte de su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las palabras de la jefa del Ejecutivo mexicano llegan un día después de ese anuncio, consolidando la postura de México de oponerse categóricamente a cualquier intervención extranjera.

En conferencia de prensa, Sheinbaum pidió a la ONU que asuma un papel más destacado ante el conflicto que ha escalado en los últimos meses. «Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos, militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo», reiteró.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión, con una acusación de acciones militares en un muelle venezolano donde, presuntamente, se cargaban drogas en barcos, señalando un giro importante en la narrativa internacional.