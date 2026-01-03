Trump revela que los comandos Delta Force atraparon a Maduro en una fortaleza militar chavista con un búnker de acero

La pregunta del millón, y nunca mejor dicho, es quién o quiénes se han embolsado los 50 millones de recompensa.

Porque esa enorme cantidad se ofrecía por la cabeza del tirano y todo indica que la operación, limpia, perfecta, nítida y certera, se ejecutó con colaboración interior.

Apesta a que hubo altos oficiales venezolanos implicados.

Donald Trump informó este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro tras un asalto de precisión y meteórico por parte de Estados Unidos a Venezuela.

El presidente estadounidense indicó que fuerzas especiales detuvieron al líder chavista en una fortaleza militar donde intentaba resguardarse en un búnker de acero.

Esta operación, calificada como brillante, evitó un asedio prolongado y ya lleva a Maduro y su esposa Cilia Flores en un buque militar con destino a Nueva York para enfrentar juicio.

Durante la madrugada, Caracas y otros estados como Aragua, Miranda y La Guaira fueron sacudidos por explosiones.

Trump siguió el operativo en directo por televisión, describiéndolo como un programa de entretenimiento, según relató a Fox News. En sus declaraciones a la cadena conservadora, mencionó: Estábamos listos con sopletes para atravesar el acero, pero no fue necesario. La precisión del ataque evitó bajas mortales entre los operativos estadounidenses, aunque algunos resultaron heridos levemente.

Detalles de la operación impecable

La Fuerza Delta del Ejército estadounidense lideró esta incursión. Maduro se encontraba en una estructura fortificada con puertas de acero, pero el equipo logró capturarlo sin necesidad de forzar el búnker. Trump destacó la rapidez y contundencia del asalto, subrayando que ningún otro país en el mundo podría haber realizado algo así.

Preparativos clave : Ataques aéreos previos desactivaron vehículos militares y bases como Fuerte Tiuna y La Carlota.

: Ataques aéreos previos desactivaron vehículos militares y bases como Fuerte Tiuna y La Carlota. Duración : Aproximadamente 90 minutos de explosiones y sobrevuelos sobre Caracas.

: Aproximadamente 90 minutos de explosiones y sobrevuelos sobre Caracas. Resultado: Maduro y Cilia Flores fueron extraídos por aire y ahora se dirigen hacia EE.UU.

¿Qué hizo que la operación fuera tan limpia? Fuentes cercanas sugieren la colaboración de militares venezolanos descontentos. Un miembro de la oposición menciona un trabajo interno con apoyo local, lo que facilitó el acceso sin enfrentar resistencia significativa. Aunque el respaldo militar ha sido fundamental para Maduro, su creciente impopularidad y las acusaciones de fraude electoral han erosionado algunas lealtades.

Antecedentes de la tensión

Desde 2020, Estados Unidos acusaba a Maduro de narcoterrorismo. Fiscales lo vinculan al Cartel de los Soles, plan que tenía como objetivo enviar cocaína a EE.UU. Trump intensificó las presiones tras las elecciones amañadas denunciadas por la oposición liderada por María Corina Machado. Hugo Chávez había designado a Maduro como sucesor en 2013, pero el chavismo enfrenta hoy una grave crisis económica acompañada de protestas.

El Gobierno venezolano rechaza todas las acusaciones. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, exige pruebas sobre la vida del mandatario capturado. Por su parte, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, llama a resistir ante esta situación. En las calles, Diosdado Cabello, visible armado, instó a no colaborar con el enemigo terrorista. Asimismo, el Gobierno ha decretado un estado de conmoción exterior y ha movilizado tropas.

Rusia, Cuba e Irán han condenado este ataque. Cuba lo califica como terrorismo estatal. La Unión Europea pide moderación ante los acontecimientos. Aunque la oposición guarda silencio oficial al respecto, Machado, Nobel de la Paz, fue vista huyendo disfrazada recientemente.

¿Quién se llevará los 50 millones de recompensa?

Desde 2020, Estados Unidos había ofrecido 50 millones de dólares por información sobre Maduro vinculada al narcotráfico. Hasta ahora no hay anuncio oficial sobre quién se beneficiará. Fuentes sugieren que militares venezolanos pudieron haber colaborado motivados por esa recompensa o por temor a represalias. Trump advierte: Nadie tomará el relevo donde él lo dejó. EE.UU. se compromete a llevar libertad al pueblo venezolano.

El senador Mike Lee citó al secretario de Estado Marco Rubio, afirmando que no habrá más acciones militares ahora que Maduro está bajo custodia. La fiscal general Pam Bondi promete que habrá ira de la justicia estadounidense. Se espera que Maduro enfrente cargos en tribunales estadounidenses, similar a lo ocurrido con Noriega en Panamá.

Evolución posible en Venezuela

Al amanecer las calles lucían tranquilas, marcadas solo por patrullas y pequeñas protestas pro-Maduro. Aunque se especula sobre si Rodríguez podría asumir el poder, tanto Padrino como Cabello mantienen control sobre los militares. Analistas sienten nerviosismo: ¿habrá resistencia armada o abrirán la puerta a negociaciones?

Escenarios posibles : Negociaciones entre militares y EE.UU. Resistencia del chavismo junto a aliados como ELN en las fronteras. La oposición liderada por Machado , demandando elecciones libres.

:

Trump tiene planeada una conferencia en Mar-a-Lago para las 16:00 GMT. El subsecretario Christopher Landau celebra: ¡Un nuevo amanecer para Venezuela!. Esta captura envía un mensaje contundente: EE.UU. actúa contra narcoestados. Venezuela, poseedora de las mayores reservas petroleras del mundo, entra en una fase incierta; sin embargo, esta operación limpia abre una ventana hacia posibles cambios.

La pregunta persiste: ¿colaboraron los militares motivados por recompensas? Fuentes indican que sí; esa puede ser la clave detrás del éxito operativo. Para Trump está claro: El tirano ha caído. El mundo ahora aguarda ansioso cuál será el siguiente paso en esta intervención histórica; es sin duda la más directa desde Panamá en América Latina.