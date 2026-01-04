¿Le ha llegado también la hora al socialista Zapatero, multimillonario comisionista y embajador de los torturadores chavistas?

Los chavistas Zapatero, Monedero e Iglesias en un meme con Maduro.

¿Será el siguiente Zapatero?

En la lista está.

Y cuesta creer que sus millones, las decenas que ha cobrado como blanqueador, comisionista y defensor de los ladrones de elecciones y los torturadores chavistas, le vayan a proteger eternamente.

Madrid se llena de júbilo en Sol por la caída de Maduro.

Los opositores venezolanos inundan las calles. Gritan libertad tras la operación llevada a cabo por Donald Trump en Caracas.

Sin embargo, en La Moncloa, tanto Pedro Sánchez como José Manuel Albares se muestran cautos, timoratos, cejijuntos..,

Hablan de legalidad internacional y desescalada. No celebran el fin de la tiranía.

Lo que viene ocurriendo en Venezuela en los últimos siete años y, en particular, desde las elecciones fraudulentas allí celebradas en julio de 2024, es hoy una ‘patata caliente’ para lel amoral PSOE y un tema crucial en la política nacional de España.

El Gobierno Sánchez, con el ministro de Exteriores más torpe de la democracia, José Manuel Albares, ha sido el más amistoso y complaciente de Europa con la dictadura de Maduro.

En parte por razones ideológicas fuertemente inoculadas en la izquierda española por el chavismo de Podemos. En parte porque muchos dirigentes socialistas, con Zapatero a la cabeza, se han hecho inmensamente ricos a la sombra del chavismo.

Y, en parte también, por la incompetencia gubernamental para interpretar el signo de los acontecimientos en el ‘backyard’ (patio trasero) de los Estados Unidos constituido por prácticamente todos los países iberoamericanos sobre los que Washington sigue proyectando los criterios de la doctrina Monroe (‘América para los americanos’).

Pesan las conexiones de Zapatero con Delcy Rodríguez, así como los escándalos como el Delcygate o las maletas de Koldo.

La oposición venezolana en España saca a la luz maniobras ocultas. Delcy y Vladimir Padrino López se han ofrecido a Trump a través de Qatar para gestionar la transición.

Hace diez años, Zapatero llegó como observador electoral y terminó convirtiéndose en un defensor del régimen.

El final de la década prodigiosa de Zapatero

Fue hace justo una década cuando Zapatero llegó a Venezuela. Comenzó como observador electoral en 2015 y rápidamente se alineó con el chavismo.

Negoció con Maduro, Delcy y Diosdado Cabello, lo que llevó a que la oposición lo considerara un engaño. Julio Borges denunció innumerables engaños. Ahora, con Maduro enfrentando cargos por narcotráfico en Nueva York, las cosas se complican para Zapatero. El PP ya prepara preguntas para la comisión Koldo, sospechando compromisos y negocios oscuros. Trump lo ha incluido entre las cinco cabezas influyentes del chavismo.

Se le relaciona con los intentos de ascenso de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy. Además, facilitó la salida de Edmundo González en 2024, manteniéndose siempre cerca de ella, quien lo considera un aliado. Pero ahora, con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, todo cambia radicalmente. Delcy exige prueba de vida y afirma que sigue siendo presidente, aunque este lunes asumirá el cargo interino ante la Asamblea Nacional.

Clave en la transición : Se reúnen Delcy y Padrino López , ofreciendo estabilidad a Trump .

: Se reúnen y , ofreciendo estabilidad a . Pragmatismo estadounidense : Ven a Delcy como un puente hacia el chavismo y una posible democracia, bajo la dirección de Marco Rubio.

: Ven a como un puente hacia el chavismo y una posible democracia, bajo la dirección de Marco Rubio. Advertencias de Trump: Coopera o habrá más bombardeos, advierte en New York Post.

España da refugio a Edmundo González, quien ganó legítimamente las elecciones del 28J de 2024 y recibió asilo hace 16 meses.

Sin embargo, Sánchez no lo reconoce como presidente electo ni celebra el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, quien proclama que es la hora de la libertad. Además, fue rescatada por Trump, mientras González anuncia planes para reconstruir desde Madrid.

Equilibrios de Sánchez y el Sahara como fracaso

El Gobierno español apuesta por el multilateralismo y critica implícitamente la operación realizada por EE.UU., hablando sobre soberanía venezolana mientras ignora las torturas y desapariciones del régimen chavista. Recuerda que Hugo Chávez entregó la soberanía a cubanos, rusos y terroristas, apunta Antonio Ledezma, quien no olvida cómo Sánchez cambió su postura; en 2019 reconoció a Juan Guaidó, pero luego permitió que llegara Delcy a Barajas en 2020 pese a las sanciones impuestas.

Los socios del Gobierno critican abiertamente a EE.UU., pidiendo manifestaciones ante su embajada mientras otros insinúan que hay intereses petroleros detrás del apoyo estadounidense. El PP exige una transición democrática junto con la liberación inmediata de presos políticos; reclaman coherencia con respecto al mandato anterior bajo Rajoy.

Según dice Miguel Tellado: Sánchez sacó al presidente electo; Trump al usurpador. Hay sospechas sobre un archivo repleto de compromisos con el chavismo.

El asunto del Sahara también resalta el fracaso exterior del Gobierno español; se critica la incapacidad para interpretar correctamente los acontecimientos internacionales actuales. Se habla sobre posibles favores prestados por Zapatero a Maduro que podrían haber sido retribuidos económicamente; algunos incluso han comenzado a llamarles Zapastero.

Así es como Venezuela y el Sahara marcan una década prodigiosa para un socialista cuestionado, un multimillonario comisionista que ha actuado como embajador ante torturadores chavistas. ¿Es este su momento final?

Que dice Sánchez para lavarse las manos que España no reconoció el régimen de Maduro.

Vínculos con el clan Delcy y futuro incierto

Delcy asume el poder conforme a lo establecido constitucionalmente, aunque su posición es débil debido a escasa movilización entre sus seguidores chavistas; su estructura política pende realmente de un hilo tras una colaboración interna que facilitó la captura efectiva de Maduro mediante una operación limpia y precisa ejecutada por Trump, quien busca asegurar infraestructuras petroleras operativas mientras negocia con socios venezolanos.

Los opositores muestran dudas sobre tanto Edmundo como María Corina; Trump parece descartarlos por ahora, prefiriendo una Delcy limitada debido al pragmatismo necesario para evitar un colapso total del Estado venezolano tal como ocurrió en transiciones pasadas tanto en Latinoamérica como en Europa durante los años setenta u ochenta. Según informa The New York Times, Delcy se presenta como moderada frente al caos actual pero su debilidad está ligada directamente con Zapatero.

Por otro lado, Padrino López activa el Consejo de Defensa mientras un decreto por conmoción exterior restringe derechos fundamentales; se reportan explosiones en Caracas mientras buscan heridos entre los escombros. Existen rumores sobre encuentros entre Delcy y Padrino en Moscú aunque otras fuentes aseguran que ya ofrecieron una transición vía Qatar hace varios meses.

En España continúan los equilibrios: acogen diáspora venezolana otorgando visados pero guardan silencio ante el Nobel concedido a Machado; según opina Feijóo esto les otorga una coartada moral conveniente para sus intereses políticos actuales mientras que Zapatero se siente nervioso ante su posible comparecencia pública; Sánchez intenta esquivar cualquier responsabilidad histórica relacionada con estos acontecimientos.

La doctrina Ker-Frisbie avala juicios contra individuos en EE.UU., sin importar cómo llegó Maduro al poder; hay precedentes históricos como aquel médico mexicano secuestrado en 1992 demostrando cómo Trump aplica leyes estadounidenses ignorando cualquier normativa internacional vigente sobre uso legítimo o prohibido de fuerza militar.

Por su parte, Miguel Ángel Martín desde el exilio supremo expresa: Trump nos libera solo. La gran pregunta es quién asumirá finalmente el control sobre este caos latente mientras Delcy actúa como gestora temporal bajo un acuerdo informal (de facto). Los opositores celebran esta situación similarmente al retrato histórico tomado tras la caída de Sadam Hussein. Pero ¿qué sucederá con Zapatero? Su red dentro del chavismo parece desmoronarse rápidamente; si efectivamente esta transición es liderada por Delcy podría destapar secretos ocultos durante años. España observa atenta mientras Sánchez navega entre aguas turbulentas e inciertas.