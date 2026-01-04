Las ‘tripas’ de la ‘Operación Absolute Resolve’: Así se movieron Trump, la CIA, la DEA y los comandos Delta Force para capturar a Maduro

Maduro en manos de los agentes de la DEA.

Una misión impecable de precisión quirúrgica, con inteligencia meticulosa de la CIA, apoyo aéreo abrumador y ejecución fulminante por Delta Force, logrando el objetivo sin pérdidas estadounidenses en una fortaleza enemiga.

¡Una obra maestra táctica que redefine la proyección de poder!

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores estaban descansando en su residencia de Caracas cuando, a la 1:08 a.m. hora del Este, helicópteros estadounidenses aterrizaron en el lugar.

Unidades de la Delta Force irrumpieron, abrieron puertas blindadas, desactivaron a los guardias y los despertaron sin que opusieran resistencia.

A continuación, fueron trasladados al USS Iwo Jima, donde enfrentarán un juicio en Nueva York por narcotráfico.

La operación se desarrolló durante varias horas y comenzó con la orden emitida por Donald Trump a las 2:00 a.m.

Más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases situadas en el hemisferio occidental, incluyendo F-32, F-35, bombarderos B-1 y drones, que volaron a escasa altura sobre el agua para evadir los radares.

First photos and video of Venezuelan dictator Nicolás Maduro have been released following his capture. In one photo, Maduro was seen giving a double thumbs up. Maduro is reportedly now heading to the Metropolitan Detention Center in Brooklyn.

Es palmario que la fuerza del régimen chavsita era sólo la de la represión sangrienta contra civiles inocentes.

Resulta asombroso que un país que estaba en estado de alerta frente a la amenaza del Pentágono haya sido incapaz de impedir la captura de su presidente por parte de una potencia extranjera.

No hay precedente histórico de que un jefe de Estado en ejercicio sea capturado y sacado del país por un Ejército que no ocupaba esa nación.

El grado de ridículo logístico del régimen bolivariano no tiene precedentes.

Detalles de la captura paso a paso.

El general John D. Caine ofreció una cronología detallada durante una rueda de prensa. Equipos de inteligencia de la CIA y la NSA habían estado vigilando a Maduro durante meses, registrando sus rutinas diarias: dónde se alojaba, dónde viajaba, qué comía y cómo se vestía. La planificación comenzó en diciembre, con simulacros realizados en réplicas exactas de su residencia.

Preparación : Trump autorizó las actividades encubiertas, aunque se pospusieron debido al clima y un ataque al ISIS en Nigeria. Una semana antes del asalto, Trump había solicitado la rendición de Maduro , quien se negó.

: Trump autorizó las actividades encubiertas, aunque se pospusieron debido al clima y un ataque al ISIS en Nigeria. Una semana antes del asalto, Trump había solicitado la rendición de , quien se negó. Inicio : A las 22:46 hora de Washington, Trump dio el visto bueno para iniciar la operación. Se cortó el suministro eléctrico en Caracas como parte del plan para encubrir el asalto.

: A las 22:46 hora de Washington, Trump dio el visto bueno para iniciar la operación. Se cortó el suministro eléctrico en Caracas como parte del plan para encubrir el asalto. Aproximación : Los cazas y drones desmantelaron los sistemas antiaéreos venezolanos antes del ataque. Los helicópteros Chinook llegaron al objetivo con total cobertura aérea.

: Los cazas y drones desmantelaron los sistemas antiaéreos venezolanos antes del ataque. Los helicópteros Chinook llegaron al objetivo con total cobertura aérea. Asalto : Aunque recibieron fuego al llegar, respondieron con fuerza abrumadora para defenderse. Finalmente, Maduro y Cilia Flores se rindieron sin que hubiera bajas entre las tropas estadounidenses.

: Aunque recibieron fuego al llegar, respondieron con fuerza abrumadora para defenderse. Finalmente, y se rindieron sin que hubiera bajas entre las tropas estadounidenses. Extracción: A las 3:29 a.m., los capturados fueron llevados nuevamente al mar. Más de mil efectivos, con edades entre 20 y 49 años, participaron en esta misión.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que ninguna otra nación podría haber llevado a cabo una operación similar.

Por su parte, Trump calificó el asalto como «brillante», justificándolo por los delitos relacionados con drogas y petróleo robado.

🇵🇷🇻🇪🇺🇸 | Momento en que una madre y su hijo venezolanos irrumpen valientemente en una manifestación de izquierda en San Juan, Puerto Rico, realizada en defensa de Nicolás Maduro. Entre los manifestantes pro-Maduro no había ni un solo venezolano. pic.twitter.com/yTtU1WFVRR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

¿Por qué no hubo respuesta antiaérea efectiva?

Los helicópteros pudieron operar sin encontrar una oposición significativa. El componente aéreo neutralizó las defensas antes del asalto final.

Los F-22, F-35 y B-1 bombardearon radares e instalaciones clave mientras que drones teledirigidos aseguraron el área.

A pesar de que Maduro había incrementado su seguridad con ayuda cubana, no logró evitar la captura.

Cambiaba frecuentemente su dormitorio y teléfonos debido a su temor a ser espiado.

Sin embargo, EE.UU. logró cortar la energía y utilizó el factor sorpresa para llevar a cabo su misión con éxito.

Expertos como Jenzen-Jones de Armament Research Services destacaron la «rapidez y precisión» del operativo.

Inteligencia crucial: ¿cómo supo la CIA dónde estaba durmiendo?

Un agente infiltrado de la CIA dentro del gobierno de Maduro logró rastrear su ubicación exacta. Meses de vigilancia permitieron captar sus patrones cotidianos. The New York Times reveló que aunque Maduro era consciente del riesgo que corría, nunca sospechó del topo que lo traicionaría.

La Operación Absoluta Resolución combinó inteligencia con fuerza Delta para garantizar el éxito del operativo en un lugar considerado «como una fortaleza», según palabras del propio Trump.

La recompensa de 50 millones: ¿quién será el beneficiario?

Desde agosto pasado, EE.UU. había ofrecido 50 millones por información sobre Maduro, acusado de narcoterrorismo vinculado al Cartel de Soles, así como al Sinaloa y el Tren de Aragua. La fiscal general, Pam Bondi, lo relacionó con 30 toneladas de cocaína y más de 700 millones en activos confiscados.

Hasta ahora permanece desconocido quién proporcionó la pista determinante; podría haber sido un agente encubierto o un desertor del régimen. Los medios esperan que pronto haya más información sobre este asunto por parte de Trump. La recompensa estaba destinada a obtener datos sobre escondites secretos, rutas utilizadas y posibles aliados; hasta ahora nadie ha reclamado públicamente esa suma.

Antecedentes y posibles escenarios futuros

Desde 2020, Maduro enfrentaba múltiples acusaciones; Trump lo había señalado como narcotraficante público enemigo número uno. Las recompensas fueron escalando desde los 15 hasta los 25 millones e incluso alcanzaron los 50 millones actuales. Las incautaciones han incluido aviones, vehículos y drogas.

Venezuela ha calificado todo esto como un «circo». En ausencia de Maduro, los chavistas ya buscan un sucesor; figuras como Diosdado Cabello o incluso Cilia Flores, aliados cercanos al exmandatario podrían disputarse el poder dentro del país. Desde EE.UU., se advierte a sus adversarios que hay «paz por fuerza». Las tropas seguirán presentes en la región.

La oposición venezolana celebra este acontecimiento; es posible que haya cambios significativos respecto a migración y sanciones impuestas anteriormente. El juicio en EE.UU., relacionado con el Cartel de los Soles, será clave para definir el legado político de Maduro mientras que Trump aprovecha esto para reforzar su lema «América primero».

Esta captura representa un cambio drástico en el tablero geopolítico hemisférico; otros países estarán atentos para ver si continúa la presión sobre aliados como Cuba o Irán asociados al régimen chavista. Aunque se avanza hacia una justicia esperada por muchos, las tensiones siguen latentes en Caracas.