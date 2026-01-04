El vídeo del momento en que el dictador Maduro llega esposado al centro de la DEA en Brooklyn y dice: «Happy new year»

El dictador Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York.

«Sic semper tyrannis»

Significa «Así siempre a los tiranos» y se asocia popularmente con el asesinato de Julio César en el 44 a.C., atribuyéndola a su hijo Marco Junio Bruto, pero no hay evidencias al respeto.

La gritó el 14 de abril de 1865, el actor John Wilkes Booth después de disparar al presidente Abraham Lincoln en el Ford’s Theatre de Washington D.C.

Aquí la traemos a propósito de algo más chusco: la captura, rendición, arresto y traslado a EEUU del sátrapa chavista Nicolás Maduro.

En la imagen, el dictador Maduro avanza esposado por los pasillos de la DEA en Nueva York.

Nuevo video en la sede de la DEA muestra a Nicolás Maduro junto a Cilia Flores bajo custodia federal en Nueva York

Importante reseñar, para que los tertulianos de la ‘Brunete Pedrete’ los sicarios sanchistas de TVE lo tengan claro, que por encima de cualquier soberanía nacional están los Derechos Humanos que Maduro ha violado de muchas maneras: torturando a disidentes, críticos y rivales políticos; ignorando la voz de los venezolanos legítimamente manifestada en las urnas y robando unas elecciones en las que los observadores internacionales, con la excepción de Zapatero, Sánchez, Albares, Monedero, Iglesias y compinches; y convirtiendo a su país en el mayor cartel de la droga del mundo.

Este sábado, la Casa Blanca ha compartido un video impactante.

El dictador venezolano, vestido con una sudadera negra, se dirige a la cámara y dice “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.

En un inglés renqueante.

Poco antes, un helicóptero lo había transportado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La escena ha comenzado a circular por las redes sociales.

La cuenta oficial de respuesta rápida del Gobierno de EE.UU. publica el mensaje “Arrestado y escoltado”.

Maduro ha llegado tras un traslado en avión militar desde Guantánamo.

El Boeing 757 aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, donde las temperaturas rondan los -2 grados.

Update!!

The White House has released footage showing Venezuelan President Nicolás Maduro in handcuffs and sandals, escorted by federal agents through a US Drug Enforcement Administration facility in New York. The video shows Maduro entering DEA headquarters in Manhattan

La operación relámpago en Caracas

Unas fuerzas estadounidenses irrumpen en la madrugada del 2 de enero en Miraflores, la residencia presidencial venezolana.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son detenidos sin ofrecer resistencia.

Donald Trump se refiere a este lugar como una “fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. La operación, conocida como Resolución Absoluta, se desarrolla durante varias horas.

Trump y Marco Rubio siguen cada detalle desde Mar-a-Lago.

Detalles clave : Un infiltrado venezolano orienta a la CIA . Los agentes conocen incluso lo que Maduro cena cada noche. Intento fallido: Maduro busca refugio en una cámara acorazada. Es trasladado en buque militar a Guantánamo , para luego ser enviado a EE.UU.

:

Trump comparte imágenes: Maduro esposado, con ojos y oídos cubiertos durante el trayecto marítimo. “Ni un solo militar ni equipamiento se ha perdido”, asegura el presidente. La CIA utiliza una fuente interna para monitorear sus movimientos. No hubo resistencia; Maduro se rinde rápidamente, evidentemente asustado.

Nicolas Maduro x DEA à New-York

Cargos y juicio en Nueva York

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York amplía los cargos presentados en 2020. Se acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red dedicada al narcotráfico con la complicidad de militares venezolanos. Las imputaciones incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, así como posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos dirigidos contra EE.UU.

Imputados : Nicolás Maduro . Cilia Flores (primera vez). Hijo de Maduro. Diosdado Cabello .

5-6. Otros dos altos cargos.

:

La fiscal general, Pam Bondi, advierte: “Se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense”.

El juicio podría celebrarse pronto, quizás el lunes en Manhattan. Tanto Maduro como Flores permanecerán bajo régimen de aislamiento en Brooklyn, una prisión que alberga figuras como El Chapo o Ghislaine Maxwell, donde las condiciones son severas.

¿Quién reclamará los 50 millones ofrecidos como recompensa? Desde 2020, EE.UU. había establecido esa suma por Maduro.

Fuentes internas venezolanas podrían ser las que se atrevan a solicitarla. La DEA y el FBI aguardaban en Stewart, respaldados por decenas de agentes.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center (MDC), une prison fédérale située à Brooklyn, New York. Il avait d'abord été pris en charge par la Drug Enforcement Administration (DEA) à Manhattan

Reacciones y antecedentes

La celebración no se hace esperar: Trump exulta con un mensaje sobre el “éxito del ataque a gran escala”. Su deseo es lograr una transición pacífica en Venezuela: “Nos quedaremos hasta que sea adecuada”. Por su parte, María Corina Machado promete orden y libertad para los presos políticos: “Maduro enfrentará justicia internacional por crímenes atroces”.

En Venezuela, la reacción no se hace esperar: Tarek William Saab califica la captura como un “secuestro”. Pide que se organicen protestas mientras que Delcy Rodríguez insiste en la necesidad del diálogo. En Nueva York, el alcalde, Zohran Mamdani, califica este acto como un “acto de guerra” y una violación del derecho internacional, lo cual genera inquietud entre los venezolanos residentes allí.

Los antecedentes son cruciales para entender esta situación actual. Desde hace tres años, EE.UU. acusa a Maduro de utilizar cocaína como herramienta bélica. Una investigación realizada por la DEA desvela la existencia del cartel bajo su mando. Además, hay que recordar que fue designado sucesor por Hugo Chávez en 2013; desde entonces su aislamiento ha ido aumentando debido a sanciones y elecciones cuestionables. Aunque esperaba un ataque inminente, no tomó medidas para huir.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, minimiza el impacto: “No estoy preocupado para nada”. Sin embargo, persiste el temor sobre lo que pueda revelar Maduro acerca de las rutas del narcotráfico en el Caribe.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro descendiendo del avión en la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses. Posteriormente, fue trasladado a la oficina de la DEA en Manhattan para la captura de sus datos

¿Qué sigue para Venezuela y el juicio?

Maduro es procesado actualmente por la DEA en Manhattan; las imágenes lo muestran sentado con pantalones deportivos azules y sandalias mientras sonríe con pulgares hacia arriba junto a los agentes. Posteriormente es trasladado bajo fuerte custodia policial hacia Brooklyn; él y su esposa quedan separados debido al aislamiento.

Las posibles evoluciones son las siguientes:

En el corto plazo: Comparecencia programada para este lunes; sus abogados están atentos.

En el medio plazo: El juicio podría destapar toda la red narcotraficante; testigos internos podrían declarar.

En el largo plazo: Podría haber una transición política en Venezuela si Delcy Rodríguez decide colaborar.

Trump promete paz y justicia; esta captura puede marcar el fin del régimen chavista tal como lo conocemos hoy día. Fuentes cercanas aseguran que hasta ahora Maduro no había tenido que rendir cuentas por sus actos; sin embargo, ahora se encuentra encerrado en una celda federal mientras el Cartel de los Soles tiembla ante lo que está por venir. La justicia estadounidense no es indulgente.

El mundo observa atentamente esta situación; ¿serán otros líderes los próximos? Esta operación pone de manifiesto la fuerza del poderío estadounidense sobre el escenario internacional mientras Venezuela entra en una nueva etapa con Maduro diciendo “Happy new year” camino a su encarcelamiento.