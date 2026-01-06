  • ESP
Tensión máxima en el corazón político de Venezuela

Caracas: Drones no identificados desatan alarma frente al palacio presidencial

La calma de Caracas se vio quebrada por ráfagas y sobrevuelo de aparatos desconocidos; El Gobierno insiste en que “no hubo enfrentamiento”, pero el enigma sobre los drones mantiene en vilo a la capital.

El centro de la capital venezolana vivió momentos de inquietud la noche de este lunes 5 de enero, cuando disparos y el zumbido de drones no identificados alteraron la tranquilidad en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del poder presidencial. Testigos aseguran haber escuchado detonaciones y visto luces en el cielo sobre el sector, provocando una ola de especulaciones y temor entre los habitantes.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comunicación e Información , los proyectiles provinieron de disparos de advertencia realizados por la policía tras detectar el vuelo irregular de varios drones sobre la ciudad. Las autoridades confirmaron que no hubo enfrentamientos ni víctimas , y que el país “permanece en plena calma” .

Sin embargo, el incidente desató un auténtico torbellino en las redes sociales, donde los usuarios compartieron vídeos y expresaron sospechas sobre el origen de los aparatos. Algunos afirmaron que los drones pudieron haber intentado acercarse al perímetro presidencial , mientras que otros sostienen que pudo tratarse de un operativo de vigilancia no autorizado.

Por el momento, las autoridades mantienen el hermetismo sobre la procedencia de los drones y los detalles técnicos del operativo. Aunque el Gobierno insiste en que todo fue un“procedimiento de seguridad rutinario”, la tensión persiste en el ambiente, y la pregunta continúa flotando sobre los cielos de Caracas:¿Quién ‘pilotaba’ los drones que sobrevolaron Miraflores?

