El ‘Pollo’ Carvajal destapa que Cuba utilizó hasta rituales ‘vudús’ y ‘santería’ para mantener bajo control a Maduro

Hugo Carvajal, conocido popularmente como El Pollo, exjefe de inteligencia de Venezuela, lanzó una impactante revelación desde su celda en Estados Unidos.

Asegura que el régimen cubano empleó rituales de santería para mantener a Nicolás Maduro bajo su control. Esta información ha salido a la luz gracias a documentos exclusivos proporcionados por el periodista Carlos Cuesta.

Carvajal ha decidido colaborar con la justicia estadounidense después de declararse culpable de narcotráfico. Sus documentos muestran cómo Cuba financiaba estas prácticas religiosas con el objetivo de influir en el sucesor de Hugo Chávez. Unos 500.000 dólares volaban en aviones oficiales hacia la isla, destinados a ritos de santería para mantener a Maduro ligado espiritualmente al régimen cubano.

Visualiza la escena: aviones del gobierno venezolano aterrizando en Cuba, cargados de billetes frescos. Dinero destinado a sacerdotes santeros. Carvajal explica que esto no era un acto fortuito. La Habana utilizaba estos rituales para asegurar la lealtad inquebrantable de Maduro. Una mezcla entre política y misticismo que podría parecer sacada de una novela, pero que los documentos corroboran.

Ahora, Maduro se encuentra recluido en una cárcel estadounidense tras ser extraditado por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. En su celda comparte espacio con antiguos aliados como Diosdado Cabello, quienes también están bajo la lupa judicial. Su situación es delicada, lejos del lujo del palacio presidencial en Miraflores. Fuentes judiciales indican que está siendo sometido a rigurosos interrogatorios donde Carvajal lo incrimina sin piedad.

¿Por qué surge esta información ahora?

Según relata Carvajal, escribió una carta dirigida a Donald Trump en la que expone detalles sobre el Cártel de los Soles, una red narcotraficante vinculada al chavismo. Reconoce que fue Chávez quien creó bandas como el Tren de Aragua, las cuales fueron exportadas por Maduro a países como Perú y Chile con el fin de desestabilizar y atacar a los exiliados. Desde un principio, Cuba estuvo involucrada y sugirió utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos.

Los antecedentes ofrecen un panorama sombrío. Todo comienza en los años 2000, cuando Chávez establece una alianza con Cuba y las FARC, reclutando narcotraficantes y creando prisiones como la de Tocorón, base del mencionado Tren de Aragua. En ese entonces, Maduro, que era canciller, vendía pasaportes diplomáticos a traficantes, utilizando la embajada en México para blanquear millones. Entre 2006 y 2008, aviones privados transportaban ganancias del narcotráfico desde México hasta Venezuela bajo la correspondiente protección diplomática.

Carvajal, testigo privilegiado, tuvo acceso directo a todos estos hechos mientras dirigía la inteligencia militar durante los mandatos de Chávez y, posteriormente, de Maduro. Traicionado por sus compañeros, ahora decide hablar y revela reuniones celebradas en 2008 con miembros de las FARC. En esos encuentros acordaron financiarse mutuamente con dinero y armamento para facilitar el tráfico transfronterizo. La asesoría cubana era clara: utilizar el crimen como herramienta política.

En suelo chileno, el grupo del Tren de Aragua llevó a cabo el secuestro de un individuo llamado Ronald Ojeda en 2024, bajo orden directa de Niño Guerrero. En Perú también han expandido sus operaciones gracias al apoyo chavista. Las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de sobornos dirigidos tanto a radares como a puertos para llevar a cabo vuelos clandestinos.

Se espera que Carvajal sea un testigo clave en futuros juicios contra el chavismo. Sus documentos podrían acelerar procesos de extradición significativos. La situación en Venezuela es incierta: sin Maduro al mando, surge la pregunta de quién asumirá el control. Figuras como Edmundo González, junto con otros líderes opositores, están ganando protagonismo, mientras Cuba pierde a su figura más influyente en este juego político. Además, Estados Unidos está intensificando las sanciones dirigidas contra el Cártel de los Soles.

Por supuesto, Cuba niega todas las acusaciones lanzadas por Carvajal. Sin embargo, los documentos no mienten y él describe cómo Chávez reclutó narcotraficantes y sembró el caos tras su muerte bajo el mandato de Maduro. Según sus palabras: «Maduro amplió la estrategia para atacar a los exiliados».

La santería no era un simple pasatiempo; Cuba utilizaba estos rituales para ejercer control mental sobre sus aliados políticos. Ritos que incluían sacrificios animales y ofrendas espirituales lograban atar más firmemente a Maduro al régimen cubano; pagos regulares sellaban este pacto.

En prisión, Maduro enfrenta una soledad abrumadora, sin acceso a rituales cubanos ni a aviones repletos de dinero fresco. Carvajal lo retrata como vulnerable ante lo que se avecina: juicios inminentes en Nueva York ya están programados para él. El fiscal estadounidense Geoffrey Berman ha desglosado el esquema: militares actuaban como generales protegiendo cargamentos de cocaína.

La oposición venezolana celebra cada nuevo desarrollo; figuras como María Corina Machado y González ven oportunidades emergentes dentro de un régimen debilitado. Si Donald Trump regresa al poder, promete aplicar mano dura contra estas redes corruptas, mientras Cuba queda cada vez más aislada.

Todo esto puede cambiar las reglas del juego político actual; las revelaciones continuas por parte de Carvajal son solo el comienzo. Más documentos están por llegar: Maduro pasa del palacio presidencial a una celda fría y oscura, mientras Cuba pierde influencia significativa sobre él y el chavismo se desmorona lentamente.

La exclusiva ofrecida por Carlos Cuesta abre una auténtica caja de Pandora llena de secretos oscuros e intrigas políticas. ¿Qué será lo próximo? Testimonios frescos e inminentes extradiciones están en camino; Venezuela respira esperanza mientras Carvajal habla sin reparos.

El tablero geopolítico tiembla ante estos acontecimientos: Estados Unidos obtiene un testigo invaluable, mientras Cuba y los chavistas quedan atrapados en una situación crítica tras cada nueva revelación relacionada con dinero y rituales, directamente al corazón de un poder en declive.