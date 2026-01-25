Trump: “Estoy en contra de Bad Bunny y Green Day, son una pésima elección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica cultural con unas declaraciones explosivas sobre el próximo Super Bowl 2026, al afirmar públicamente que no asistirá al partido y que está “en contra” de los artistas elegidos para el espectáculo de medio tiempo: el puertorriqueño Bad Bunny y la legendaria banda Green Day.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hacen es sembrar odio. Terrible”, aseguró Trump con gesto serio desde el Despacho Oval, en una entrevista concedida a The New York Times y publicada este sábado, reavivando la tensión entre el mundo artístico y la política estadounidense.

Las declaraciones llegan pocas semanas antes del gran evento deportivo, previsto para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y han sacudido tanto los círculos mediáticos como las redes sociales, donde sus palabras ya generan una tormenta de reacciones.

“No voy, está muy lejos”

Aunque su rechazo a los artistas ha acaparado los titulares, Trump aclaró que su ausencia no se debe a motivos personales contra ellos. “El estadio está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo con tono relajado. “Iría si estuviera un poco más cerca”, añadió.

El mandatario acudió el año pasado a la final entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en Nueva Orleans, donde se le vio sonriente entre fanáticos del fútbol americano que lo vitorearon al ingresar al estadio.

Bad Bunny y Green Day, voces críticas

El artista puertorriqueño Bad Bunny, una de las estrellas latinas más influyentes del momento, ha sido un abierto detractor de Trump, sobre todo por sus políticas antiinmigrantes y su manejo de la crisis en Puerto Rico tras el huracán María.

Por su parte, Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, reafirmó días atrás su rechazo a la administración Trump al mostrar su apoyo a las protestas en Minneapolis contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades migrantes.

Un Super Bowl bajo tensión política

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl —que año tras año reúne a millones de espectadores en todo el mundo— vuelve a convertirse en campo de batalla política y cultural. Para algunos, la actitud del presidente refleja su persistente guerra con el mundo del entretenimiento; para otros, es una estrategia más para movilizar a su base electoral en un año de alta carga política.

Mientras tanto, Bad Bunny y Green Day no han respondido directamente a las palabras del mandatario, pero sus representantes han reiterado que el mensaje de su presentación será “de unidad, diversidad y resistencia ante el odio”.

El Super Bowl 2026, una vez más, promete ser mucho más que un partido: una cita en la que la música, el deporte y la política se enfrentarán en el mismo escenario.