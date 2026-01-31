  • ESP
Caracas estalla de emoción y polémica tras un anuncio histórico

El gobierno chavista decreta amnistía general y ordena cerrar “El Helicoide”, la cárcel más temida de Venezuela

La presidenta interina rompe décadas de represión con un mensaje de reconciliación nacional mientras el país contiene el aliento y las familias esperan liberaciones masivas

Helicoide PD.
Lo que parecía impensable hace apenas un mes, hoy estremece a Venezuela. La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó este viernes una amnistía general y anunció el cierre definitivo del Helicoide , la prisión más temida del país, epicentro de denuncias por torturas y persecución política.

El anuncio llega cuando está por cumplirse un mes de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del 3 de enero por una incursión militar estadounidense que cambió el rumbo del chavismo.

“Pido que no haya odio ni venganza ”, clamó Rodríguez ante la Corte Suprema, mientras detrás de ella se alzaba un retrato de Maduro y su esposa, ambos detenidos.

Fuera del Helicoide, gritos de “¡Libertad!” rompieron el silencio. Decenas de familiares de presos políticos se abrazaron entre lágrimas, esperando la llamada que confirme el fin de años de reclusión.

Rodríguez no solo se sorprendió con su anuncio: también confirmó el arribo de la nueva jefa de la misión estadounidense y prometió transformar la vieja sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en un centro social y cultural .

Pero no todos celebran. La líder opositora María Corina Machado, reciente Nobel de la Paz, declaró que la amnistía “responde a la presión de Washington” y marcó el comienzo del “fin de la tiranía ”.

Mientras tanto, ONG como Foro Penal advierten sobre el riesgo de impunidad: “Las amnistías son buenas si no se usan para proteger a los culpables”, advirtió su director Alfredo Romero.

Con promesas de libertad, justicia y reconciliación, Delcy Rodríguez abre un nuevo capítulo en la historia venezolana. Uno que, por primera vez en mucho tiempo, huele a cambio real .

