Ecuador expulsa al embajador cubano y rompe puentes con La Habana

El gobierno de Ecuador ordenó la expulsión del embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y estableció un plazo de 48 horas para que abandone el país junto con todo su equipo diplomático. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Cancillería, que evitó precisar las razones de la medida.

El presidente Daniel Noboa, considerado uno de los aliados más cercanos en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, refuerza así su alineamiento con las políticas de Washington, en un momento en que la Casa Blanca ha recrudecido las sanciones y restricciones contra el régimen cubano.

El gesto diplomático vino acompañado de otra medida recíproca: Ecuador también dispuso el fin de las funciones de su embajador en La Habana, José María Borja, en una clara señal de enfriamiento bilateral.