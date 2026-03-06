  • ESP
Crisis diplomática en el Cono Sur

Ecuador expulsa al embajador cubano y rompe puentes con La Habana

El gobierno de Daniel Noboa declaró persona “non grata” al diplomático Basilio Gutiérrez y ordenó su salida inmediata del país en medio del endurecimiento de alianzas con Washington

Antonio Gutiérrez García Radio Quito
El gobierno de Ecuador ordenó la expulsión del embajador de Cuba en QuitoBasilio Gutiérrez, y estableció un plazo de 48 horas para que abandone el país junto con todo su equipo diplomático. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Cancillería, que evitó precisar las razones de la medida.

El presidente Daniel Noboa, considerado uno de los aliados más cercanos en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, refuerza así su alineamiento con las políticas de Washington, en un momento en que la Casa Blanca ha recrudecido las sanciones y restricciones contra el régimen cubano.

El gesto diplomático vino acompañado de otra medida recíproca: Ecuador también dispuso el fin de las funciones de su embajador en La Habana, José María Borja, en una clara señal de enfriamiento bilateral.

