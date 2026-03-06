EEUU y la Venezuela chavista reanudan relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Estados Unidos y Venezuela han dado un paso sorprendente en su relación bilateral. Después de siete años marcados por la tensión, ambos gobiernos han acordado este viernes volver a establecer la comunicación diplomática.

El Departamento de Estado ha confirmado oficialmente este acuerdo. Las embajadas de ambos países fueron cerradas en enero de 2019, cuando Estados Unidos no reconoció la reelección de Nicolás Maduro.

Este anuncio se plantea como una medida para buscar estabilidad en la región. También tiene como objetivo favorecer la recuperación económica de Venezuela y facilitar procesos de reconciliación política interna.

Laura Dogu, quien ha sido designada encargada de negocios de la Oficina Externa para Venezuela, liderará esta iniciativa. Ella describió el acuerdo como vital e histórico tanto para los venezolanos como para los estadounidenses.

Contexto de la ruptura

La historia de esta ruptura se remonta a 2019. En ese año, Donald Trump proclamó a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano. Esto llevó a una crisis profunda en Venezuela, donde las sanciones impuestas por EE.UU. afectaron gravemente su industria petrolera y su economía en general. Maduro logró mantenerse en el poder gracias al respaldo de potencias como Rusia, China e Irán.

2019 : Cierre mutuo de embajadas. EE.UU. expulsa a los diplomáticos venezolanos.

: Cierre mutuo de embajadas. EE.UU. expulsa a los diplomáticos venezolanos. 2020-2023 : Fracasos en negociaciones celebradas en México y Barbados. Nuevas sanciones por violaciones a derechos humanos y narcotráfico.

: Fracasos en negociaciones celebradas en México y Barbados. Nuevas sanciones por violaciones a derechos humanos y narcotráfico. 2024: Elecciones polémicas. La oposición denuncia fraude electoral. María Corina Machado y Edmundo González lideran las protestas.

La presión sobre el régimen aumentó con el tiempo. Marco Rubio llegó a calificar al gobierno como narcoterrorista. Aviones espía estadounidenses han estado monitoreando el Caribe desde Puerto Rico y Curazao.

Un nuevo capítulo con Dogu al mando

La llegada de Laura Dogu se produce en un momento crucial. Con experiencia previa como embajadora en Nicaragua, tiene un profundo conocimiento sobre la región. Su tarea será gestionar los asuntos bilaterales desde Caracas, y el acuerdo incluye varias fases definidas:

Estabilización: Asegurar seguridad y control sobre los recursos. Recuperación económica: Enfocarse en petróleo y minerales esenciales. La reciente visita de Doug Burgum, secretario del Interior, acelera los acuerdos relacionados con la energía. Transición política: Promover elecciones libres, mientras que la oposición exige la salida de Maduro.

Abogados exiliados han solicitado que se presenten cargos por tortura contra Maduro en EE.UU., pidiendo una investigación bajo un estatuto federal que podría sumarse a otros procesos por narcotráfico que se están llevando a cabo en Nueva York.

Presiones y posibles desarrollos

Trump ha reafirmado las derrotas del régimen al incrementar la recompensa por información sobre Maduro hasta los 50 millones de dólares. Además, ha dispuesto un despliegue militar con 4.000 efectivos y ha convocado reuniones urgentes bajo Operación Libertad.

El chavismo presenta signos de debilidad interna, con traiciones y desmotivación entre sus filas. Según fuentes cercanas, Delcy Rodríguez estaría colaborando en secreto con opositores al régimen, mientras que PDVSA enfrenta un colapso inminente y colectivos armados reaccionan ante esta situación.

¿Qué nos espera ahora?

Escenario Probabilidad Impacto Transición pacífica Media Elecciones programadas para 2027 con Machado al frente y crecimiento del sector petrolero. Resistencia de Maduro Alta Incremento de sanciones; posibilidad de una confrontación abierta. Colapso rápido Baja Intervención externa; captura potencial de líderes opositores.

Las prioridades estadounidenses se centran en el sector energético, dado que Venezuela posee alrededor del 20% del crudo mundial disponible. Compañías como Chevron están regresando al país, lo que indica que la estabilidad regional dependerá en gran medida del desarrollo económico venezolano.

La oposición está tomando nuevas posiciones estratégicas; figuras como Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado están haciendo presión desde Washington con el apoyo orquestado por Trump y Rubio, mientras el cerco se estrecha cada vez más.

Venezuela se encuentra ante una transformación crucial que definirá su futuro inmediato, donde cada actor jugará un papel importante en esta nueva etapa.